„Bauer sucht Frau“: RTL wirft Landwirt aus der Kuppelshow - aus ungewöhnlichem Grund

Thomas (29) aus Thürigen wollte bei der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ seine große Liebe finden. Nun hat der Kandidat einen fetten Korb bekommen. RTL hat den Hobbybauern abserviert.

München - Inka Bause hilft einsamen Bauern-Herzen bei „Bauer sucht Frau“, ihre große Liebe zu finden. Im Oktober startet die 14. Staffel der RTL-Show.

Für den Landwirt Thomas die Chance, DIE Frau fürs Leben kennenzulernen. Doch noch nun ist alles aus. Der Sender hat zwar für den Single die Werbetrommel gerührt und ein Video im Internet veröffentlicht, doch nun ist der Kandidat vor dem Sendestart aus der Show geflogen.

Darum ist Thomas bei „Bauer sucht Frau“ nicht dabei

„Von den 16 Kandidaten, die wir zu Pfingsten vorgestellt haben, schafften es leider nur zwölf Männer in die Sendung“, bestätigt eine RTL-Sprecherin gegenüber der „Bild“. Dass Thomas nicht mehr dabei sei, habe redaktionelle Gründe. Und weiter: „Denn nur die interessantesten Geschichten werden ausgestrahlt“.

Was dieses Statement tatsächlich bedeutet, erklärt die „Bild“ in einem kurzen Satz und schreibt: „Thomas war zu langweilig!“

Eine harte Abfuhr für den 29-Jährigen, den RTL auf seiner Webseite als tierlieben Hobbybauern, der auf einem Vierseitenhof einer 400 Jahre alten Mühle lebt, beschreibt. Die Suche nach seiner Traumfrau möchte Thomas wohl nicht so schnell aufgeben. Ob die anderen Kandidaten im Vergleich zu Thomas wirklich witziger und unterhaltsamer sind, werden TV-Zuschauer nun nicht erfahren.

+ Die Bauern der 14. Staffel von „Bauer sucht Frau“. © MG RTL D / Stefan Gregorowius

Die Bauern der 14. Staffel von „Bauer sucht Frau“

Stephan (40) aus Schwaben

Leopold (48) aus Österreich

Bernhard (53) aus Schwaben

Christian (56) aus dem westlichen Hunsrück

Jörn (38) aus Namibia

Schäfer Dirk (40) aus Nordrhein-Westfalen,

Andreas (67) aus British Columbia, Kanada

Niels (30) aus Niedersachen

Claus (47) aus Niedersachen

Matthias (23) aus Schwaben

Marco (35) aus Baden-Württemberg

Guy aus Luxemburg

Schreckliche Nachricht für alle Fans der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ - Bauer Lothar aus der Eifel ist tot. Er verstarb wenige Monate nach der Diagnose an Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Irgendwie will es bei RTL gerade nicht so rund laufen. Auch DSDS läuft nicht so an wie gewünscht. Statt langer Schlangen, vollen Plätzen im Wartebereich und Absperrbändern, herrscht gähnende Leere.

ml