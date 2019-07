Schock bei Dreharbeiten zu „Bauer sucht Frau“: Kandidat fast von Lkw zerquetscht

Bauer Rüdiger sucht im RTL-Format „Bauer sucht Frau“ nach seiner großen Liebe. Bei den Dreharbeiten kam es jetzt jedoch zu einem Schock-Moment. Der Kandidat wurde fast überfahren.

Südafrika - „Bauer sucht Frau“ dient seit Jahren der Unterhaltung, Zuschauer des RTL-Erfolgsformats verfolgen Jahr für Jahr die Suche einsamer Bauern nach ihrer großen Liebe. Nun kam es bei den Dreharbeiten zu der aktuellen Folge der Sendung jedoch zu einem wirklichen Schock-Moment. Kandidat Rüdiger wurde fast von seinem Lkw erdrückt, am Steuer saß niemand geringerer als seine Herzdame Martha. In Folge zwei polarisierte bereits eine andere Kandidatin. Sie tauchte nämlich gar nicht erst auf.

„Bauer sucht Frau“: Kandidat Rüdiger verbringt Einzeldate mit Bewerberin Martha

Für Bauer Rüdiger reisten gleich zwei potenzielle Traumfrauen aus Deutschland nach Südafrika, dort wohnt der 38-Jährige auf seinem eigenen Bauernhof. Am dritten Tag der Hofwoche will Rüdiger dann Bewerberin Martha auf den Zahn fühlen. Ist die hübsche Brünette tatsächlich für ein Leben auf dem Hof geeignet? Um ihren Fertigkeiten auf den Zahn zu fühlen, lernt Bauer Rüdiger der fröhlichen Martha das Lkw-Fahren. Zunächst scheint sich Kandidatin Martha hinter dem Steuer auch sichtlich wohl zu fühlen. „Bist du schon mal Lastwagen gefahren?“, erkundigt sich Rüdiger kurz vor der Probefahrt. „Klar. Ich kenn mich bestens aus“, zeigt sich Kandidatin Martha selbstbewusst.

Im Laufe des Gesprächs kommt dann jedoch heraus: Die hübsche Bewerberin hat gar keinen Führerschein. Trotzdem schlägt sich Martha tapfer und parkt den Lkw in die Scheune. Doch dann der fatale Fehler, die Kandidatin des RTL-Formats vergisst, die Handbremse zu ziehen. Obwohl die Beifahrertür bereits offen ist und Bauer Rüdiger direkt dahinter steht, fängt der Lkw an zu rollen. Während der 38-Jährige panisch ruft „Drück auf die Bremse!“, droht die Lkw-Tür den Bauern an die Wand zu drücken. Doch Kandidatin Martha bremst im letzten Moment, der Junggeselle kann sich zwischen Mauer und Auto herausziehen.

„Bauer sucht Frau“: Rüdiger fast von Lkw zerquetscht - Kandidatin nimmt es mit Humor

„Da sagt man immer, Frauen wären gefühlvoller. Aber danach fragt man sich, ob Männer nicht doch gefühlvoller sind als Frauen“, nimmt Bauer Rüdiger den Fast-Unfall mit Humor. Und auch Kandidatin Martha kann über den Vorfall lachen: „War echt cool, hinter dem Steuer zu sitzen. War ein geiles Gefühl“.

Ob sich der 38-Jährige am Ende dann für Bewerberin Martha entscheidet, steht noch in den Sternen. Denn auch Kandidatin Kira wirbt um sein Herz.

