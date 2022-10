Bauer sucht Frau: Kerstin Scholz bei Hochzeit total glücklich

Von: Anna-Maureen Bremer

Kerstin Scholz und ihr Freund Konrad sind überglücklich zusammen. © © RTL/ Screenshot: Instagram kerstin_scholz_/ Collage: echo24.de

Die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin Kerstin Scholz wird in einem Instagram-Post ganz emotional. Sie beschreibt, woran man merkt, die richtige Person gefunden zu haben.

Bei der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ geht es oft emotional her. Nicht selten finden in der von Inka Bause moderierten Show Paare zueinander, die auch Jahre nach der Sendung noch glücklich miteinander sind. Und auch, wenn sich manche Paare wieder getrennt haben, ist das Interesse an deren weiterem Leben ungebrochen. Teilnehmerin Kerstin Scholz ist nicht mehr mit dem Bauern zusammen, den sie in der Show kennenlernte – aber mit ihrem neuen Freund Konrad schwebt sie total auf Wolke sieben. Nach einer Hochzeit sprudeln die Gefühle nun aus ihr heraus.

Kandidatin von „Bauer sucht Frau“ überglücklich: Kerstin Scholz mit emotionalem Post

Wenn nicht Hochzeiten emotional sein dürfen, ja was denn dann? Dabei erwischt es gerne das Brautpaar genau wie deren Gäste. Die eigenen Gefühle können einen durchaus mal übermannen. Kerstin Scholz, die nach „Bauer sucht Frau“ einen neuen Partner hat, kann kürzlich bei einem Fest nicht nur Freude für das Brautpaar empfindet, sondern sie ist offensichtlich selbst total verliebt. Sie beschreibt ihr Glück bei Instagram.

Der Post zeigt sie und ihren Freund Konrad eng beieinander. Er gibt ihr einen Kuss auf die Wange. Beide haben die Augen geschlossen. Entspannt sieht das aus. Dazu schreibt Kerstin: „W𝚎𝚒𝚜𝚝 𝚍𝚞, 𝚠𝚘𝚛𝚊𝚗 𝚖𝚊𝚗 𝚖𝚎𝚛𝚔𝚝, 𝚍𝚊𝚜𝚜 𝚖𝚊𝚗 𝚍𝚒𝚎 𝚛𝚒𝚌𝚑𝚝𝚒𝚐𝚎 𝙿𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗 𝚐𝚎𝚏𝚞𝚗𝚍𝚎𝚗 𝚑𝚊𝚝? 𝚆𝚎𝚗𝚗 𝚎𝚜 𝚔𝚎𝚒𝚗𝚎𝚗 𝚐𝚛𝚘ß𝚎𝚗 𝙰𝚞𝚏𝚠𝚊𝚗𝚍 𝚋𝚛𝚊𝚞𝚌𝚑𝚝, 𝚞𝚖 𝚍𝚎𝚗 𝙰𝚗𝚍𝚎𝚛𝚎𝚗 𝚐𝚕ü𝚌𝚔𝚕𝚒𝚌𝚑 𝚣𝚞 𝚖𝚊𝚌𝚑𝚎𝚗. 𝚆𝚎𝚗𝚗 𝚎𝚒𝚗𝚏𝚊𝚌𝚑 𝚍𝚒𝚎 𝖭ä𝗁𝖾 𝚍𝚎𝚜 𝙰𝚗𝚍𝚎𝚛𝚎𝚗 𝚛𝚎𝚒𝚌𝚑𝚝, 𝚞𝚖 𝚐𝚕ü𝚌𝚔𝚕𝚒𝚌𝚑 𝚣𝚞 𝚜𝚎𝚒𝚗!“ Der Beitrag ist versehen mit dem Zusatz „𝖧𝗈𝖼𝗁𝗓𝖾𝗂𝗍 𝗏𝗈𝗇 𝖬&𝖱 ♥“.

Nachdem sich das „Bauer sucht Frau“-Paar Kerstin und Peter getrennt hatte, machte sie zunächst eher ein Geheimnis um ihr Privatleben. Ihren neuen Partner zeigte Kerstin Scholz den Fans zunächst kaum. Dafür scheint sie jetzt allerdings ganz bei ihrem Konrad angekommen zu sein und teilt ihre Gefühle gerne mit der Öffentlichkeit.