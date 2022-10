„Können gleich abbrechen“: „Bauer sucht Frau“-Kandidatin schmeißt bei Hofwoche vorzeitig hin

Von: Jonas Erbas

Schnelles Aus bei „Bauer sucht Frau“: Beim Scheunenfest funkte es zwischen Landwirt Erik und seiner Julia noch gewaltig, doch nun ist der Traum von der großen Liebe bereits vorbei. Die 23-Jährige beendete die Hofwoche vorzeitig.

Orlatal – Bei „Bauer sucht Frau“ klappt es mit der Liebe leider nicht immer wie gewünscht. Bestes Beispiel dafür sind aktuell Landwirt Erik (31) und seine Hofdame Julia (24). Obwohl die Chancen auf das gemeinsame Glück anfangs gut standen, stellte sich nach nur wenigen Tagen die Ernüchterung ein: Die 24-Jährige kam mit der ruhigen, teils sehr zurückhaltenden Art des hauptberuflichen Rettungssanitäters nicht klar.

Zu Beginn der Hofwoche legt sich „Bauer sucht Frau“-Kandidat Erik mächtig ins Zeug, um seinen Gast zu beeindrucken: Stolz zeigt der Hobbybauer der 24-Jährigen seine Rinder, bei denen es jüngst sogar Nachwuchs gab. Julia soll schließlich die Ehre zuteilwerden, einen Namen für das Kälbchen auszuwählen – eine niedliche Idee, die allerdings komplett ihre Wirkung verfehlt: „Ich konnte und wollte nichts sagen“, so die Bürokauffrau im Einzelinterview. Überraschungen mag sie offenbar nicht.

Wenig später geht die Blondine dem Thüringer bei der Stallarbeit zur Hand. Doch wirklich redselig ist Erik dabei nicht. Statt das Gespräch zu suchen, scheint er vollends in seine Aufgabe vertieft zu sein – für Julia ein No-Go: „Ich habe nicht das Gefühl, dass du für mich brennst und mich kennenlernen möchtest. Warum fragst du mich nicht irgendwas zu mir?“, konfrontiert sie ihn schließlich in einem klärenden Gespräch. Und droht: „Dann können wir gleich abbrechen!“

„Bauer sucht Frau“-Konzept auch international ein Erfolg:

Nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern ist „Bauer sucht Frau“ beziehungsweise das Konzept hinter der Sendung ein voller Erfolg: Der österreichische Sender ATV erreichte mit der Show, die dort ebenfalls 2005 startete, kontinuierlich überragende Quoten. Ursprünglich stammt die Idee aus Großbritannien, wo „Farmer Wants a Wife“ bereits 2001 anlief. Auch in Finnland („Maajussille morsian“), Südafrika („Boer soek ’n Vrou“), Kroatien („ljubav na selu“), Polen („Rolnik szuka żony“) oder Frankreich („L’amour est dans le pré“) entstanden Ableger.