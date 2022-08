„Bauer sucht Frau“-Star postet Familienfoto – doch ein Mitglied ist nicht zu sehen

Von: Julia Cuprakowa

Auf Instagram postet Denise Munding, bekannt durch „Bauer sucht Frau“, erneut ein ganz besonderes Bild. Das Foto zeigt ihre ganze kleine Familie, auch wenn ein Mitglied derzeit noch nicht zu sehen ist.

Seit ihrer Teilnahme an der Kuppel-Show „Bauer sucht Frau“ ist Denise Munding, neben Landwirtin und Pferdetrainerin, eine erfolgreiche Influencerin auf Instagram. Die 16. Staffel der TV-Show auf RTL mit der Kultmoderatorin Inka Bause pushte nicht nur Denises Bekanntheitsgrad, sondern trug auch dazu bei, dass die Landwirtin ihre große Liebe Nils findet.

Seit dem ist einiges bei Denise passiert und wie immer waren die Fans hautnah mit dabei. Aktuell hoffen die Follower aber vor allem auf weitere Baby-News, denn Denise Munding ist erneut schwanger. Stolz zeigte sie auf Instagram bereits ein Ultraschallbild und verkündete auf kreative Art das Geschlecht des Babys. Wie echo24.de berichtet, dürfen sich Denise und Nils auf ein kleines Mädchen freuen. Nun postet sie ein ganz besonderes Familienfoto – allerdings ist ein Mitglied der Familie nicht zu sehen.

„Bauer sucht Frau“-Star Denise Munding postet Familienfoto – doch ein Mitglied ist NOCH nicht zu sehen

„Alle auf einem Bild, auch wenn man eine davon noch nicht sehen kann“, schreibt Denise Munding, ehemalige Kandidatin von „Bauer sucht Frau“, unter ihrem aktuellen Post. Auf dem Bild zu sehen sind: Ihr Sohn, den sie bereits auf einer früheren Beziehung hat, Nils, natürlich sie selbst, wie sie auf Nils Schultern sitzt. Vom Aufbau erinnert das Foto etwas an das Bild der Bremer Stadtmusikanten.

Doch ein Mitglied der Familie fehlt auf dem Bild, oder besser gesagt, alle Familienmitglieder sind anwesend, allerdings kann man das Jüngste noch nicht sehen. Und wer könnte das bloß sein? Die Rede ist natürlich von Denise und Nils kleiner Tochter.

Denise Munding postet Familienbild mit ihrem Sohn – Fans sind begeistert

Und trotzdem handelt es sich hierbei um ein besonders Familienbild, denn Denise zeigt ihren Sohn, was eher selten der Fall ist. In einer Frage- und Antwort-Runde auf Instagram zeigte sich der „Bauer sucht Frau“-Star offen und ehrlich und nannte den Grund, wieso sie Bilder mit ihrem Sohn selten postet: „Bei meinem Sohn hat ja nun der Papa auch ein Wort mitzureden und da haben wir gesagt: so wenig wie nur möglich. Wir werden euch die Kleine aber nicht vorenthalten“.

Doch bis es so weit ist und die Kleine auf die Welt kommt, müssen sich die Fans und Follower mit schönen Baby-Bauch-Bildern begnügen. So postete Denise erst kürzlich ein neues Schwangerschafts-Update und gab an, 1,5 Kilo abgenommen zu haben. Das aktuelle Bild ist aber in einer anderen Hinsicht wichtig und etwas Besonderes.

Denn offenbar generiert die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin fleißig Follower. Denn ein Fan schreibt: „Oh ein Mädchen, cool“. Andere Follower freuen sich einfach über das tolle Bild und wünschen der kleinen Familie alles Gute. Da schließt sich die echo24.de-Redaktion doch gerne an.