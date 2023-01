Bares für Rares (ZDF): „Gesuchtes Sammlerstück“ - Bietergefecht um Werbe-Schild von Persil

100 Jahre alt

+ © ZDF-Mediathek/Screenshot Die „Weiße Dame“ ist eine bekannte Werbeikone der Waschpulvermarke Persil. © ZDF-Mediathek/Screenshot

Moderator Horst Lichter erkennt auf den ersten Blick, dass es sich bei dem Emaille-Schild von Persil um ein international bekanntes Objekt handelt. Unter den Händlern bei „Bares für Rares“ (ZDF) bricht ein erbittertes Gefecht um die „Weiße Dame“ aus. Wer sie bekommt, lesen Sie hier:

Pulheim - Gunhild Müller hat das Emaille-Schild von Persil im Keller des Hauses gefunden, dass sie vor etwa 40 Jahren gekauft hat. Darauf ist die „Weiße Dame“ eine international bekannte Werbeikone der Waschmittelmarke, abgebildet. In älteren Folgen der ZDF-Trödelshow mit Moderator Horst Lichter hat die Hildesheimerin gesehen, dass ähnliche Schilder für mehrere hundert Euro gehandelt wurden. So beschloss sie, ihren besonderen Kellerfund in der ZDF-Trödelshow anzubieten.

fuldaerzeitung.de berichtet, wie hoch Experte Sven Deutschmanek das Emaille-Schild von Persil bewertet

Sven Deutschmanek, Experte bei „Bares für Rares“, kennt die Hintergründe der berühmten „Weißen Dame“ von Persil. Bei dieser handele es sich nicht etwa um eine Fantasiefrau, sondern die Freundin des Designers Kurt Heiligenstaedt. Dieser habe das Werbeschild im Jahr 1922 im Auftrag der Firma Henkel entworfen.