Bares für Rares (ZDF): Kleid von Händlerin Sarah Schreiber passt zum Mobiliar

Von: Sophie Brosch

Passend gekleidet nimmt Händlerin Sarah Schreiber bei „Bares für Rares“ (ZDF) an der Küchenmöbelgruppe aus Italien Platz. © ZDF-Mediathek/Screenshot: Fuldaer Zeitung

Ton in Ton sind die italienische Sitzgruppe aus den 1950er/60er Jahren und das Kleid von Händlerin Sarah Schreiber bei „Bares für Rares“ (ZDF). Ob auch die Preisvorstellungen der Händlerin und der Verkäufer übereinstimmen, lesen Sie hier:

Pulheim - Nicht nur Moderator Horst Lichter ist von den pastellgrünen Küchenmöbeln begeistert, die Karin und Johanna Bock auf dem Dachboden ihrer Ferienwohnung in Italien entdeckt haben. Auch Experte Detlev Kümmel lobt den Zustand der Sitzgruppe und kann den Wunschpreis des Mutter-Tochter-Gespanns aus Aachen sogar noch aufrunden.

Im Händlerraum nimmt Sarah Schreiber am Tisch Platz. Und zwar passend gekleidet. Denn Sitzgruppe und Kleid der Händlerin, die ein Auktionshaus in Niedernhausen in Hessen führt, sind Ton in Ton. Sie ist vor allem von der Höhe des Tisches angetan.