Bares für Rares (ZDF): Geheimnisvoller Inka-Anhänger begeistert Expertin

Von: Sophie Brosch

Die markanten Gesichtszüge und der Kopfschmuck deuten auf einen Inka-Herrscher hin. © ZDF/Screenshot

Woher kommt das wertvolle Schmuckstück, das Kiernan Leahy in der „Bares für Rares“ (ZDF) verkaufen will? Und wie viel ist es heute wert? Was Expertin Heide Rezepa-Zabel in der Sendung über den goldenen Inka-Anhänger herausfindet, lesen Sie hier:

Pulheim - Mit einem goldenen Anhänger ist Kiernan Leahy zum Set der ZDF-Trödelshow im Pulheimer Walzwerk gekommen. Er hofft, bei „Bares für Rares“ mehr über das besondere Schmuckstück zu erfahren. Seinen ersten Recherchen zufolge handelt es sich wohl um die Abbildung eines Inka.

Expertin Heide Rezepa-Zabel bestätigt, dass die Gesichtszüge sowie Haar- und Kopfschmuck auf einen Inka-Herrscher hinweisen. Alle Herrscher und deren Nachkommen gelten als Reinkarnation des Sonnengottes Inti. Die charakteristischen Gesichtszüge tauchten bei Abbildungen von Inti sowie seiner Nachkommen, der Inkas auf.