„Bachelor“: Kuriose Szene sorgt für Belustigung - Bachelor Sebastian Preuss mit Schwan im Badezimmer 

Nur noch die Dreamdates fehlen bis das große Finale vom „Bachelor“ ansteht. Drei Kandidatinnen sind noch übrig im Kampf um die letzte Rose von Sebastian Preuss - der Ticker zur vorletzten Folge.

Nur noch zwei Folgen kommen beim „Bachelor“ 2020*.

Drei Kandidatinnen sind noch übrig.

sind noch übrig. Wer kommt von den Kandidatinnen nach den Dreamdates ins Finale?

20.27 Uhr: Der Bachelor kann also auch tiefgründige Gespräche führen! Der 29-Jährige erzählt Diana von der Drogenvergangenheit seines Bruders. „Krass“, erklärt die Kandidatin danach.

20.23 Uhr: Kandidatin Diana bekommt gleich das erste Dreamdate in Mexiko. Während die beiden Baden gibt es gleich ein kleines Nasen-Problem. Die Hilfestellung vom Bachelor erwähnen wir hier lieber mal nicht. Bäh!

„Bachelor“: Halbfinale - der Bachelor legt gleich los

20.20 Uhr: „Natürlich gibt es Frauen, für die ich etwas mehr empfinde und andere, für die ich etwas weniger empfinde. Trotzdem spende ich jeder Frau einzeln Zeit“ - na das ist doch mal ein emotionales Statement vom Bachelor!

20.18 Uhr: Der Vorspann für die heutige Folge verspricht schon viel Drama, Tränen und Wut. Perfekt!

20.12 Uhr: Gleich geht‘s los! Die heutige Folge kann doch eigentlich nur gut werden.

Soziale Interaktion, bitte! Nur noch eine Viertelstunde, bis #DerBachelor losgeht D: pic.twitter.com/OGJpzna5oY — Candi Cotton at HOLLYWOO (@cherryberrych4n) February 26, 2020

Update vom 26. Februar 2020, 16.14 Uhr: Für welche beiden Kandidatinnen wird sich der Bachelor am Mittwochabend entscheiden? Diese Frage dürften sich viele Fans bereits seit Wochen stellen, heute Abend folgt endlich die Antwort! Treue Fans des TV-Formats können die jeweilige Folge über TV-NOW bereits eine Woche eher anschauen. Da bleibt es natürlich nicht aus, dass bereits über Social-Media eine Diskussion über die aktuelle Folge entfacht.

Einem User brennt dabei eine gewisse Szene der Folge wohl besonders unter den Nägeln. Nachdem Bachelor Sebastian Preuss vor wenigen Tagen gestanden hatte, für eine Attacke mit einem Schwan gerichtlich verurteilt worden zu sein, erscheint ein Detail der aktuellen Folge besonders skurril. Während sich der 29-Jährige für ein Date mit einer seiner Auserwählten aufhübscht, thront direkt vor dem Spiegel ein romantisch gefaltetes Handtuch. Doch das Handtuch ist in der Form eines Schwans gefaltet worden. Na mit dieser Szene können wir uns doch erst Recht auf die Folge am Abend freuen!

Ohne der kommenden #bachelor Episode übertrieben vorzugreifen - hier nur rasch meine Lieblingsszene. #handtuchschwan pic.twitter.com/CLhnN17Ait — Udo Frei (@UdoFrei) February 19, 2020

„Bachelor“ (RTL): Diana, Wioleta oder Desiree - wer kommt ins Finale?

Ursprungsmeldung: Nur noch zwei Folgen stehen beim „Bachelor“ 2020 an - und wir sind einerseits traurig und andererseits auch ein wenig erleichtert. Denn ja wir lieben Trash-TV-Formate wie den „Bachelor“, „Dschungelcamp“ oder auch „GNTM“*. Andererseits sind wir auch erleichtert, dass diese Staffel bald ein Ende nimmt, da Sebastian Preuss* einfach nicht zu unseren Lieblings-Bachelors zählt - auch wenn Sebastians Mutter nun für ihn Partei ergreift*. Aber wir schweifen ab. Die Dreamdates stehen an und bei denen wird ja bekanntlich geknutscht und - ja wir sind ja kluge Mädchen, um Sebastians Worte zu verwenden - auch übernachtet. Oder nicht? Doch eines nach dem anderen.

„Bachelor“ 2020: Mit drei Kandidatinnen geht es nach Mexiko zurück

Zunächst geht es für Sebastian, Diana, Wioleta und Desiree, die letzten drei der 22 „Bachelor“-Kandidatinnen*, vom kalten Deutschland zurück ins warme und sonnige Mexiko. Drei wundervolle Dates stehen den letzten verbliebenen Kandidatinnen bevor. Nur Leah musste nach den Homedates, da sie Sebastian zu „verbastelt“* war, in Deutschland bleiben. Doch ob die Dates alle so wunderbar sind und ob nun ein Kuss mit Desiree fällt?

„Bachelor“ 2020: Dreamdates laufen nicht perfekt

Die kurze Vorschau lässt erahnen: So traumhaft wird alles nicht. Diana scheint Zweifel zu hegen und sitzt weinend am Strand. Auch danach zweifelt sie, ob Sebastians Wahl auf sie fallen wird bei der „Nacht der Rosen“.

Auch ein weiteres Date scheint nicht optimal für Sebastian zu laufen. Man hört ihn nur sagen: „Da habe ich keinen Bock darauf, dass sie mir ihre schlechte Laune drückt.“ Bezieht er sich damit auf Diana oder jemand anderen? Denn Wios Date scheint ebenso nicht optimal zu laufen: Die Vorschau zeigt sie ebenfalls weinend, weil sie nicht bei Sebastian schlafen konnte. Warum ist noch nicht klar. Sebastian tröstet sie zwar, sieht aber das Festhalten an dem Problem eher als Rückschritt in ihrer „Beziehung“.

Was ist da denn nur los? So viele weinende Kandidatinnen haben wir ja noch nie bei den Dreamdates gesehen. Also mal ehrlich. Die sollen doch einfach nur Spaß machen und toll sein. In dieser Staffel ist wirklich etwas der Wurm drin und nicht nur wegen unpassender Bemerkungen und vorheriger Schwan-Attacke-Geschichten des Bachelors*. Da grenzt die Gage der Bachelor-Kandidatinnen tatsächlich eher an „Schmerzensgeld“ *.

Hier finden Sie eine Übersicht aller Bachelor-Sendetermine* und welche Kandidatinnen noch dabei* sind.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

SL

Rubriklistenbild: © TVNOW