"Bachelor in Paradise": Wirft RTL Sebastian raus, weil er heimlich eine Freundin hat?

Was ein Schock! Einer dieser beiden Kandidaten ist schon längst in festen Händen.

Bei "Bachelor in Paradise" wird es in der fünften Folge richtig spannend. Eine neue Kandidatin zieht ein und lässt die Bombe platzen: Einer der Rosenkavaliere hatte schon vor dem Drehbeginn eine Freundin.

Ko Samui - Bei der Dating-Show "Bachelor in Paradise" auf RTL ist so gut wie alles erlaubt - aber eine Regel gibt es und die ist sogleich die Wichtigste: Wer zum flirten ins Paradies kommen möchte, muss Single sein. Hat ein Rosenkavalier gegen diese Voraussetzung verstoßen? Ein pikantes Interview und die Vorschau für die nächste Folge, verraten so einiges, wie extratipp.com* berichtet.

+ Ist einer der Kandidaten etwa schon lange vergeben? © MG RTL D

"Bachelor in Paradise": Streit um Carina Spack

Bei "Bachlor in Paradise" sorgten in der vierten Folge vor allem die Rosen-Kumpels Nik Schröder (29) und Sebastian Fobe (32) für Drama: Sie beide wollen die gleiche Frau. Auch wenn Sebastian erst heftig mit Viola turtelte, hat er jetzt nur noch Augen für Carina Spack (21) - so auch Neuankömmling Nik.

+ Bei den Rosen-Kumpels gab es letzte Woche Stress: Nik und Sebastian wollen die gleiche Frau. © MG RTL D

Das ist die Neue bei "Bachelor in Paradise" in Woche fünf

In der Vorschau für die nächste Folge ist aber zu sehen: Die letzte Kandidatin zieht ins Camp ein - und mischt den Haufen gleich mal richtig auf. Die Dame heißt Janika Jäcke (29) und bemühte sich im Jahr 2017 um das Herz des Bachelors Sebastian Pannek. Auf Ko Samui aber wird sie in Verbindung mit einem anderen gesetzt: Sebastian Fobe.

+ Janika Jäcke kommt in der fünften Folge ins Paradies - und mischt gleich mal alles auf. © MG RTL D / Arya Shirazi

"Bachelor in Paradise": Sebastian Fobe und Janika Jäcke kennen sich schon

Er und Janika kannten sich schon vor der Kuppel-Show und hatten wohl auch das ein oder andere Date - ein Paar wurden sie aber nie. In Thailand will sich Janika aber nicht erneut auf ihren Ex-Flirt einlassen - der Grund schockiert: Wohl hatte Sebastian Fobe während den ganzen Dreharbeiten eine Freundin zuhause sitzen.

+ Nach Viola folgte Carina und dann der Schock: Hatte Sebastian die ganze Zeit über eine Freundin zuhause? © MG RTL D

Janika im Interview: Harte Vorwürfe gegen Sebastian Fobe

Während Paul Janke intime Details über sein bestes Stück verriet , erklärte die 29-Jährige im Interview mit ok-magazin.de: "Ich hatte immer im Hinterkopf, der hat diese Frau zu Hause und warum mich dann noch emotional ganz krass wieder darauf einlassen, ist scheiße." In der Vorschau wird klar: Janika wird die Bombe platzen lassen.

+ Wie wird Sebastian Fobe auf die Vorwürfe seiner Ex-Flamme reagieren? © MG RTL D

"Bachlelor in Paradise": Muss Sebastian das Paradies verlassen?

Mit dieser Nachricht hatte wirklich niemand gerechnet: Weder das Produktions-Team, noch seine Carina Spack oder Sebis Mitstreiter. Im Trailer wird bereits angedeutet, dass diese riesigeLüge für Sebastian Fobe Konsequenzen haben könnte: "Wenn dem so ist, hättest du keine Berechtigung hier im Paradies zu sein.", so der Moderator Florian Ambrosius.

+ In letzter Zeit hatte Sebi nur Augen für seine Carina Spack. Kann sie ihm die Freundin zuhause überhaupt verzeihen? © MG RTL D

"Bachelor in Paradise": Das sagt Sebastian zu den Vorwürfen

Doch was passiert dann? Muss Sebastian das Paradies verlassen? Mehr Infos und ein Video im Artikel auf extratipp.com*.

Natascha Berger

*extratipp.com ist Teil des bundesweiteb Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.