Bachelor 2020: Kandidatinnen schockiert über Sebastian Preuss - Ist er damit zu weit gegangen?

Der Bachelor Sebastian Preuss will es so richtig wissen und knutscht sich momentan fast durchgehend durch die aktuelle Staffel*. So auch in Bachelor-Folge Nummer 6*. Er ist ja auf der Suche nach der großen Liebe. Blöd nur, wenn die Damen seiner Wahl dabei nicht genau nach seiner Pfeife tanzen und langsam aber sicher sein Spiel durchschauen.

Bachelor 2020: Neun Frauen wollen Sebastian Preuss - aber nicht um jeden Preis

In der sechsten Folge kämpfen neun Frauen um das Herz des Bachelors. Aber halt! Gleich am Anfang der Sendung* verlässt freiwillig eine Kandidatin das Format. Vanessa teilt Sebastian per Videobotschaft mit, dass sie nach Hause fliegen wird. Bei ihr sei der Funke nicht übergesprungen und sie fühle sich in der Mädels-Villa wie im Gefängnis. Statt paradiesischen Ferien ziehen langsam schwarze Wolken am Liebeshorizont auf. Er küsst den Mädels zu viel rum und das ist für viele Kandidatinnen ein absolutes No-Go. Das dürfte auch ein Mit-Grund sein, dass bereits einige Damen freiwillig ausgestiegen sind.

Bachelor 2020: Es reicht - zu viel ist zu viel

Bei Sebastian scheint alles möglich, viel mehr zumindest als bei all seinen Vorgängern in den vergangenen Staffeln - wie beispielsweise beim charmanten Andrej Mangold*. Er scheint weniger an die Gefühle der Kandidatinnen zu denken und sagt ihnen offen ins Gesicht, was er denkt. Für die einen ist das Offenheit, für die anderen Dreistigkeit. Klar, er hat´s natürlich auch nicht leicht, jeden Tag ein Date mit einer anderen Frau und dann muss er sich auch noch am Ende der Woche entscheiden, wer in der Nacht der Rosen eine bekommt und wer nicht.

Bachelor 2020: Er nimmt die „Ladys unter die Lupe“ und knutscht gleich drei an einem Tag

„Ich nehme die Ladys natürlich genauer unter die Lupe, ich versuche herauszufinden, welche Nähe ich zu welchem Mädchen spüre“, verrät Sebastian Preuss Folge sechs - kurz nachdem er Linda rausgekickt hatte, weil sie ihn nicht küssen wollte*. Und das meint er ernst: Sebastian Preuss lädt drei seiner Auserwählten zu einem identischen Date ein. Dabei möchte er mal was anderes ausprobieren und die Ladys so miteinander vergleichen. Zu diesem Zeitpunkt wissen die Mädchen aber noch gar nichts von ihrem Glück und können es überhaupt nicht fassen, als sie hinter seinen skurrilen Plan kommen.

Und von den drei Ladies küsst er auch noch zwei! Zuerst ist Natali dran. Bei Anna scheint ihm nicht nach Knutschen zumute zu sein - bei Leah dafür umso mehr. Auch Model Wioleta, von der derzeit alte Fotos im Netz kursieren*, ist zuvor bei einem anderen Date nicht dem Knutsch-Spektakel entkommen. „Meine Gedanken fahren gerade Karussell“, sagt Natali, als sie von Leahs Kuss erfährt. „Das finde ich zum ersten Mal nicht mehr lustig“, so Diana, die ebenfalls schon mit ihm rumgeknutscht hat. Und Wioleta bricht sogar in Tränen aus. Die Stimmung im Haus ist jedenfalls hitzig und Sebastian Preuss muss aufpassen, dass die Situation nicht komplett kippt.

