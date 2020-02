Bachelor fand Kuss „nicht passend“ - Fans empört: „Wie unsympathisch willst du noch werden?“

„Der Bachelor“ macht seinem „Knutschelor“-Ruf auch in Folge sechs wieder alle Ehre. Obwohl drei Küsse gefallen sind, fand er einen anderen „nicht passend“ - und kassiert viel Kritik von den Zuschauern. Alle Highlights im Live-Ticker zum Nachlesen.

Folge sechs „Bachelor“ war mal wieder von Küssen geprägt.

war mal wieder von Küssen geprägt. Vor allem um einen gab es Aufruhr: Jenny Jasmin brach in Tränen aus, nachdem er den Kuss mit ihr als „nicht passend“ bezeichnete.

Sebastian Preuss hatte außerdem ein „Special-Date“ mit gleich drei Ladies.

Bachelor 2020: So war Folge fünf - Ein unpassender Kuss und drei passende

Update um 22.17 Uhr: So, das war‘s für heute von uns. Wir müssen uns jetzt von dieser Bachelor-Folge erholen und schenken uns erst mal einen gepflegten Batida de Coco ein. Bis nächste Woche!

Update um 21.16 Uhr: Es ist keine große Überraschung: Nach Anna müssen auch Jenny und Jenny Jasmin heute gehen. Somit sind nur noch fünf Mädels im Rennen.

Update um 21.15 Uhr: Andere User haben da eine ganz spezielle Vermutung: War Sebastian Preuss einfach nur von der Frage überrascht, weil er bei all den Küssen ein wenig den Überblick verloren hat?

„Ach, die hab ich auch geküsst?“ #Bachelor — Alia (@xliyja) February 12, 2020

Update um 21.12 Uhr: Die Abfuhr vom Bachelor an Jenny Jasmin hat viele Twitter-Nutzer geschockt. So tweetet einer:

RTL: Wie unsympathisch willst du noch werden?



Sebastian: Ja #Bachelor pic.twitter.com/vSlbmTr0L1 — Dschungel Trash (@myunicornisevil) February 12, 2020

Bachelor 2020: Abfuhr für Jenny Jasmin: Basti fand „Kuss nicht passend“

Update um 21.57 Uhr: Jenny Jasmin kann gar nichts mehr darauf sagen. „Ich glaube immer noch daran, dass ich meine Liebe hier noch finden werde“ schluchzt sie tränenüberströmt nach dem Gespräch.

+ Für Jenny Jasmin war Bastis Aussage über ihren Kuss zu viel. Sie brach in Tränen aus. © Screenshot TVNOW

Update um 21.55 Uhr: Der Bachelor erklärt Jenny Jasmin, ohne mit der Wimper zu zucken: „Der Kuss hat nicht hingepasst. Der war nicht passend in diesem Date. Und bei diesem Kuss hab ich nicht so viel gefühlt. Aber das hast du glaube ich selber gespührt.“ Und es geht noch weiter - da scheint es Sebastian nicht mal zu stören, dass „JJ“ schon feuchte Augen bekommt. „Wenn ich ehrlich bin, bereut hab ich ihn nicht, weil dafür hab ich viel gelernt. Aber trotzdem bist du ja noch hier. Also der Kuss hat nicht viel ausgesagt.“

Update um 21.50 Uhr: Jenny Jasmin krallt sich bei der Nacht der Rosen den Bachelor für ein Gespräch, denn ihr brennt eine Frage auf dem Herzen: „Bereust du den Kuss, der zwischen uns gefallen ist zu Beginn?“ Der Bachelor erwidert: „Wieso FRÄGST du das?“ Weil danach keine Chance kam, den Kuss zu wiederholen“, erklärt „JJ“. Und dann antwortet Bachelor Basti auf eine Weise, die uns selbst nach Lindas Rauswurf letzte Woche - weil sie ihn nicht küssen wollte - noch sprachlos macht.

Bachelor 2020: Basti macht mit den Kandidatinnen eine Schweigeminute

Update um 21.45 Uhr: Der Bachelor und die Kandidatinnen machen eine „stille Schweigeminute“, um „über die Toten drüber nachzudenken“, wie der Bachelor erklärt,

Update um 21.33 Uhr: „Es wäre das beste, wenn wir uns jetzt verabschieden und ab jetzt getrennte Wege gehen.“ Anna muss nach Hause fahren. So einen knappen Rauswurf außerhalb der Nacht der Rosen haben wir beim „Bachelor“ auch noch nie gesehen. Doch einige Twitter-Nutzer sind der Meinung: Vielleicht ist der Rauswurf das beste, was Anna hätte passieren können:

Bachelor 2020 im Live-Ticker: Basti erklärt das skurrile Vergleichs-Date

Update um 21.31 Uhr: Bachelor Sebastian Preuss erklärt, wieso er die drei Kandidatinnen zum selben Date* gelockt hat. Er wollte einfach den direkten Vergleich. Hat man ja auch im waren Leben. NICHT.

Update um 21.28 Uhr: Die Mädels finden es so langsam nicht mehr lustig. Als sie von Kuss Nummer drei erfahren, bricht Wio in Tränen aus. „Ihr hattet alle drei dasselbe Date und mit zwei hat er rumgemacht“, fasst es Diana passend zusammen.

Update um 21.26 Uhr: Und da ist er auch schon! Kuss Nummer drei.

+ Auch bei Leah und Sebastian Preuss wird es intim im Wasser. © Screenshot TVNOW

Update um 21.22 Uhr: Leah kommt in der romantischen Location an - als dritte heute. „Beim letzten Date haben wir uns sogar geküsst. Und vielleicht lernen wir uns heute noch näher kennen“, so Sebastian Preuss. Wir denken uns jetzt mal ganz naiv, dass er damit lange intensive Gespräche meint.

Update um 21.12 Uhr: Noch eine andere Sorge plagt Leah: „Ich will nicht, das meine Bops rausfallen“, sagt sie und richtet ihr Dekolleté. Schließlich schaue ja ihre Mutter zu.

Update um 21.09 Uhr:Als Nächstes darf Studentin Leah in die Date-Location. Sie muss sich aber erst mal mit ein paar Gläschen Wein Mut antrinken. „Sonst krieg ich ja kein Wort raus“, sagt sie mit einem leichten Lallen in der Stimme.

+ Leah trinkt sich Mut an vor dem Date mit Bachelor Basti. © Screenshot TVNOW

Update um 21.07 Uhr: „Gib mir mal deine Hand, Mann!“ Mit dieser Ansage von Anna kommt Bachelor Basti erst mal gar nicht klar. Also wenn bei diesem unharmonischen Date noch ein Kuss rausspringen sollte, fallen wir wirklich vom Glauben ab.

Update um 21.05 Uhr: Während die Mädels in der Villa mit Vino bei Laune gehalten werden, macht sich Anna auf in dieselbe Location wie Natali. Dort ist sie aber ganz allein mit Sebastian - Natali wurde schon wieder heimgeschickt.

Update um 21.00 Uhr: Dann findet es Natali doch noch „angenehm“ und tauscht auch gleich Körperflüssigkeiten mit dem Bachelor aus: Kuss Nummer zwei der Folge fällt!

+ Natali und „Bachelor“ Sebastian kommen sich näher. © Screenshot TVNOW

Update um 20.58 Uhr: „Wie ist es jetzt so für dich?“, fragt der Bachelor als er eng umschlungen mit Natali badet. „Bisschen unangenehm“, so Natali. Autsch.

Update um 20.49 Uhr: Krasse Nummer! Der Bachelor lädt drei „Mädchen“, wie er die erwachsenen Frauen so schön nennt, zum selben Date ein - ohne dass sie voneinander wissen. Zuerst ist Natali an der Reihe.

Ich hätte nie gedacht, dass mich das Wort Mädchen aus einem anderen Mund als dem von Heidi Klum mehr aufregt. #bachelor — fashionfatale (@fashionfatale3) February 12, 2020

Bachelor 2020 im Live-Ticker: Für Wioleta gibt‘s mal wieder einen Kuss

Update um 20.46 Uhr: Wioleta gesteht den anderen Kandidatinnen den Kuss. Mittlerweile würde es auch ehrlich gesagt keinen Sinn mehr machen, die Knutschereien zu vertuschen. Irgendwie ist ja schon fast jede der Kandidatinnen in den Genuss gekommen.

Update um 20.43 Uhr: Knapp eine halbe Stunde musste vergehen bis der erste Kuss gefallen ist. Da hat sich der „Knutschelor“ aber heute Zeit gelassen.

Update um 20.41 Uhr: Zahlreiche Mexikaner werden neugierig auf das Paar, „weil wir groß sind und ein interessantes Paar“, denkt Wioleta. Mhh, da gab es wohl auch noch andere Gründe.

Ihr seid nicht auffällig, weil ihr als Paar unterwegs seid, sondern weil ein wahrscheinlich 20-köpfiges Kamerateam um euch rumspringt. #Bachelor — Ahoi Amy ⚓️✨ (@Amy_Never) February 12, 2020

Update um 20.38 Uhr: „Was lachstn du?“ Ein Satz, den alle Frauen lieben. Aber zum Glück mag Sebastian Preuss lachende Frauen. „Ist doch besser als wie wenn du traurig schauen würdest“, erklärt er. Da hat Wioleta aber Glück gehabt.

Update um 20.37 Uhr: Natürlich reicht ein Date pro Tag nicht. „Die hübsche Wio“, wie Sebastian Preuss sie nennt, darf mit dem Bachelor etwas essen gehen.

Bachelor 2020 im Live-Ticker: Kandidatin muss sich bei Date übergeben - Zuschauer haben fiese Vermutung

Update um 20.33 Uhr: „Es war mir so peinlich“, schildert Desirée später den anderen Ladies die Kotz-Situation. Verständlich!

Update um 20.29 Uhr: War Desirées Brech-Anfall etwa in Wirklichkeit ein perfider Plan?

Jetzt übergeben sich die Mädels schon, um den #Bachelor nicht küssen zu müssen. pic.twitter.com/2U5xpdvq2i — schnupfi wupfi (@schnupfiwupfi) February 12, 2020

Falls es tatsächlich so war, scheint es auf jeden Fall geklappt zu haben:

Sebastian hat Desiree einfach nur nicht geküsst weil sie vorher gekotzt hat #bachelor — Jo (@Joyce_Kue) February 12, 2020

Update um 20.27 Uhr: Arme Desirée! Nach dem Fallschirmsprung muss sich die Kandidatin übergeben - und dann rennt ihr Sebastian auch noch hinterher und quasselt sie voll: „Wenn du brechen musst, dann brech!“ Desirée ist das sichtlich unangenehm.

Update um 20.23 Uhr: Weil Vanessa nicht mehr da ist, schnappt sich Sebastian Preuss eben Desirée für das Fallschirm-Date. Nur die zweite oder zwölfte Wahl zu sein, sind die Määädchen beim Bachelor ja gewohnt.

Update um 20.20 Uhr: Vanessa macht dem Bachelor eine Video-Botschaft: Sie verlässt die Mädels-Villa freiwillig. Sebastian Preuss reagiert mal wieder, wie ein wahrer Gentleman: „Ich glaube, sie liegt richtig mit ihrer Entscheidung. Kommt es nur uns so vor, dass er nie unglücklich ist, wenn eine Kandidatin freiwillig aussteigt?

3 Minuten um und die nächste geht freiwillig. #Bachelor pic.twitter.com/K2qeOcLHq3 — anredo (@anredo) February 12, 2020

Update um 20.19 Uhr: Vanessa ist zum Heulen zumute. „Ich weiß nicht, ob es das Richtige hier für mich ist. Es ist für mich wie ein Knast hier“, sagt sie. Ob die Anspielung auf Ex-Knasti Sebastian Preuss gewollt war?

Update um 20.15 Uhr: Jetzt geht‘s loooos! Herzlich willkommen zu unserem Bachelor-Live-Ticker von Folge sechs!

Update um 19.50 Uhr: In 25 Minuten stellt sich wieder die Frage aller Fragen: Wen küsst Sebastian Preuss heute?

Bachelor 2020 im Live-Ticker: Das erwartet uns heute

Update um 18.30 Uhr: Dem aktuellen Bachelor ist es sehr wichtig, eine Sache herauszufinden: „Welche Nähe spüre ich zu welchem Mädchen?“ Und das schafft der 29-Jährige offenbar, indem er so viele Kandidatinnen knutscht, wie nur möglich. Und auch heute geht es bei Sebastian Preuss und den verbliebenen neun Damen rund: Wie auf RTL.de schon vorab zu lesen ist, küsst der Kickboxer auch dieses Mal wieder fleißig weiter. Drei Damen kommen heute in das Vergnügen - und eine Kandidatin bekommt sogar wieder negatives Feedback nach dem Kuss. Das ist nicht das erste Mal, wir erinnern uns: Bachelor Basti nannte sogar Leah „Grobmotoriker“ nach dem Kuss. Wir sind gespannt, wen es heute trifft!

Update um 17.40 Uhr: In weniger als drei Stunden startet die sechste Folge von „Der Bachelor“ - oder auch die erste Folge nach Lindas Rauswurf, der wohl die meisten TV-Zuschauer sprachlos auf der Couch zurückließ. Denn Sebastian Preuss schmiss seine Favoritin offenbar nur raus, weil sie ihn nicht küssen wollte und auch nicht mit ihm im Hotelzimmer schlief. Liefert Sebastian Preuss dazu heute vielleicht nochmal eine Erklärung? Oder vielleicht sogar eine Entschuldigung? Oder macht der 29-Jährige weiter mit seinem - sagen wir - sehr direkten Stil, der ihm in den sozialen Medien viel Kritik einbringt?

Unterdessen macht auch ein anderes Bachelor-Pärchen von sich reden: Nathalia und Mudi lieferten sich in der Öffentlichkeit eine heftige Eifersuchtsszene* - Betrügt der Ex-Bachelorette-Kandidat seine Liebste?

Bachelor 2020: Überspannt Sebastian Preuss heute den Bogen bei den Ladies?

Tulum - Sebastian Preuss‘ Stand in der Ladies-Villa wird immer schwerer. Grund dafür? Er küsst eine Kandidatin nach der anderen - sehr zum Leidwesen der verbliebenen Kandidatinnen - und von letzter Woche wissen wir: Wer auf Distanz geht, fliegt. So warf Sebastian letzte Woche sogar seine Favoritin Linda raus*, da sie ihm einen Kuss verweigerte und nicht mit ihm in einem Zimmer übernachten wollte. Danach musste sie gehen, weil Sebastian angeblich ihre Distanz nicht verstanden und sie sich in einer Sackgasse befunden haben sollen.

Gut, das lassen wir jetzt so mal stehen. Heißt: So eine richtige Wahl haben die Bachelor-Kandidatinnen* in der „Bachelor Villa“ also nur bedingt, wenn sie tatsächlich weiterkommen wollen. Doch wie weit wird der „ Bachelor“* noch gehen und wie viele wird er noch küssen?

Bachelor 2020: Wen hat Sebastian Preuss schon alles geküsst?

Neun Kandidatinnen sind noch im Haus und kämpfen um Sebastian Preuss*. Welche Kandidatinnen noch dabei sind und wer schon seine Koffer packen* musste, lesen Sie hier nach.

Doch wie viele der neun Kandidatinnen hat der „Knutschelor“* denn bereits geküsst? Da hätten wir den allerersten Kuss mit Jenny Jasmin. Dann folgte Diana im Zirkus zum Abschied, Wioleta in der Schoko-Badewanne und Leah in der „Bachelor-Villa“. Letzte Woche folgte dann tatsächlich kein Kuss, nachdem er Diana mit einem Kommentar verärgerte und Linda, die kürzlich verriet, dass sie eine Schönheits-Op* hatte, sich ja bekanntermaßen weigerte.

Doch - Achtung Mini Spoiler - auch heute müssen wieder Kandidatinnen dran glauben. Sebastian hat ein „Special Date“ für gleich drei „Mädchen“ geplant. Überraschung: Nicht alle finden das so toll. Vor allem eine Kandidatin fühlt sich ziemlich „verascht“. Dennoch kommt, was kommen muss: Es fallen natürlich wieder Küsse, ganz nach dem Motto „Wer will noch mal? Wer hat noch nicht?“ Damit kommen ein paar Kandidatinnen überhaupt nicht klar, brechen in Tränen aus und fragen sich, was sie hier eigentlich tun. Viele Kandidatinnen hinterfragen auch, ob das wirklich in diesem Ausmaß sein muss. Und trotzdem akzeptieren sie es.

Bachelor 2020: Bald darf Sebastian die Familien kennenlernen

Ein kleiner Ausblick auf Folge sieben: Die Home-Dates stehen an. Das heißt, es werden auch heute wieder einige Kandidatinnen nach Hause gehen müssen. Ob dann vielleicht auch mal das Thema mit dem Schwanen-Angriff* angesprochen wird? Das wird sich zeigen.

Wann Sie den „Bachelor“ immer sehen können, finden Sie in unserer Sendeübersicht*.

