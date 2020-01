Der Bachelor stänkert fies gegen Kandidatinnen - Dann gehen zwei sogar freiwillig 

Damit dürfte wohl niemand gerechnet haben: gleich zwei Kandidatinnen gehen freiwillig beim Bachelor (RTL). Ist Sebastian Preuss Schuld dran?

19 Kandidaten kämpfen noch um das Herz vom Bachelor.

Sebastian Preuss zeigt sich von seiner fiesen Seite.

Gleich zwei Mädels gehen freiwillig.

Cabo San Lucas - Runde zwei beim Bachelor startete gleich vielversprechend. Schließlich planten 19 Kandidatinnen, das Herz von Bachelor Sebastian Preuss zu erobern. Doch bereits im Laufe der zweiten Sendung dürften einigen von ihnen Zweifel an den Traumprinz-Qualitäten des Bachelors gekommen sein. Fragwürdiges Verhalten des 29-Jährigen bewegte gleich zwei Kandidatinnen an den Rand des Verständnislosigkeit.

„Der Bachelor 2020“: Sebastian Preuss zeigt sich von Auszug unbeeindruckt

Der Auftritt von Sebastian Preuss dürfte in der vergangenen Woche so ziemlich jeden überrascht haben. Der sympathische Kickboxer redete bereits in der ersten Sendung ganz offen über seine bewegte Vergangenheit. Doch bereits in Sendung zwei bröckelte die Sunnyboy-Fassade.

Denn während der Münchner beim Überraschungsbesuch in der Villa noch mit einem Geburtstagskuchen für Kandidatin Leah zunächst noch Pluspunkte sammelt, entschließt sich die tätowierte Kandidatin Jenny, das TV-Format abzubrechen. Wie die Blondine erklärt, sei der Bachelor zwar schön, doch für sie nicht passend. Als der 29-Jährige von dem Auszug der Kandidatin erfährt, zeigt er sich unbeeindruckt.

Der Bachelor: Gruppen-Date geht nach hinten los

„Ich fand sie hat ein sehr hübsches Gesicht gehabt, aber so ein großes Interesse hatte ich nicht an ihr. Ob sie jetzt hier bleibt oder geht, ist mir eigentlich relativ“, erklärt Sebastian Preuss. Klingt da etwa verletzter Stolz durch?

Beim Gruppen-Date setzt der 29-Jährige dann besonders Kandidatin Diana zu. Denn obwohl der Münchner bereits in Folge eins die hübsche Brünette auf ihre Sport-Abstinenz angesprochen hat, thematisiert der Bachelor vor versammelter Mannschaft erneut das Thema. Und auch diesmal erklärt Kandidatin Diana, momentan keinen Sport zu treiben.

„Der Bachelor 2020“: Zwei Kandidatinnen verlassen freiwillig die Show

Doch gemeinsam mit einem Personal-Trainer könne sich die 22-Jährige regelmäßigen Sport vorstellen. „Du hast doch gesagt, du bist sehr ehrgeizig. Dann müsste man das doch auch ohne Personal-Trainer hinkriegen“, stichelt der Bachelor fies vor den anderen Kandidatinnen. Kandidatin Diana reagiert sichtlich geschockt. Über ein angebotenes Einzelgespräch mit Sebastian Preuss freut sich die Brünette jedoch trotzdem.

Doch auch hier schockiert der 29-Jährige mit Dreistigkeit. Denn während sich Diana auf ein romantisches Gespräch freut, fragt Sebastian Preuss direkt: „Deine Lippen sind natürlich?“ Für Kandidatin Diana eine überraschende Frage, sieht man der 22-Jährigen eine Schönheits-OP alles andere als an. „Ich habe in meinen Lippen ein bisschen Hyaluron drin“, überrascht die bildhübsche 22-Jährige.

„Der Bachelor 2020“: Sebastian Preuss spricht Kandidatin auf Operation an

„Du hast ein sehr natürliches Gesicht und deine Lippen stechen dann tatsächlich heraus. Du hast so ein natürliches Gesicht, das ist doch schade“, beurteilt der 29-Jährige die Optik von Kandidatin Diana. Nachdem die 22-Jährige die Frage des Bachelors beantwortet hat, erklärt der Münchner das private Gespräch auch gleich für beendet. Schließlich warten ja auch die anderen Mädels auf ihn, ist doch klar.

Bei Kandidatin Rebecca zeigt der Bachelor dann erneut seine engstirnige Seite. Im gemeinsamen Gespräch erklärt Preuss nämlich, dass er eine rauchende Partnerin niemals tolerieren würde. Isabelle stellt gleich klar: „Ich rauche!“. Für den Bachelor gibt es da nur eine Option: Rebecca müsste aufhören zu rauchen. „Entweder man nimmt mich so wie ich bin oder nicht“, stellt die Kandidatin klar. Eine Begründung, die der Bachelor „schade“ findet. Die 26-Jährige zieht prompt ihre Konsequenzen und zieht noch am Abend der Rosen freiwillig aus der Villa aus.

Am nächsten Mittwoch kämpfen dann noch 15 Kandidaten um das Herz von Bachelor Sebastian. Denn Michele und Jennifer schickte der 29-Jährige dann noch selbst nach Hause.

Es ist nicht das erste Mal, dass sie die Liebe im TV sucht - Kandidatin Jessi war schon bei Love Island. Allerdings machte sie dort mit pikanten Aktionen auf sich aufmerksam.