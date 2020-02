Diese Single-Ladies streiten um den Bachelor - Alle Kandidatinnen auf einen Bachelor

„Der Bachelor“ geht in die nächste Runde. Ab Januar 2020 sucht der Münchner Sebastian Preuss nach seiner Traumfrau. Das ist die Kandidatinnen-Auswahl.

Im Januar 2020 beginnt die neue Staffel „Der Bachelor“

beginnt die neue Staffel „Der Bachelor“ Sebastian Preuss vergibt die Rosen.

vergibt die Rosen. Die Kandidatinnen stehen schon fest.

Zum zehnten Mal startet die RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ am Mittwoch, 8. Januar 2020, um 20.15 Uhr auf RTL. Der neue Rosen-Kavalier steht schon fest: Es ist Sebastian Preuss. Der 29-Jährige Münchner ist Kickbox-Weltmeister und hat über 32.000 Follower (Stand 18.Dezember 2019) auf Instagram. In seinem Beruf wirkt der Blondschopf aber eher bodenständig. Wenn Sebastian Preuss von seiner schweren Vergangenheit erzählt, bringt er bestimmt das ein oder andere Frauenherz zum Schmelzen. Allerdings kursieren auch unfassbare Gerüchte um den Bachelor: Hat er an seinem 18. Geburtstag einen Mann mit einem Schwan verprügelt? Der Bachelor bestreitet die Tat. Doch das Opfer der Prügelattacke macht Sebsatian Preuss schwere Vorwürfe.

„Der Bachelor“ 2020: Diese 22 Frauen kämpfen um das Herz von Sebastian Preuss

Insgesamt 22 Ladys möchten „Bachelor“ Sebastian Preuss, der ein pikantes Schlafzimmer-Geheimnis hat, kennenlernen und reisen dafür nach Mexiko. Eine bunte Mischung an Schönheiten erwartet den neuen Bachelor, die RTL jetzt den Fans vorstellte. Ein Zwillingspaar und viele Damen mit demselben Namen könnten für Verwirrung sorgen. Und außerdem kann es auch durchaus einmal vorkommen, dass der „Bachelor“ nicht immer ganz so charmant zu den Kandidatinnen ist. Welche der Bachelor-Kandidatinnen noch dabei sind und wer schon ausgeschieden ist, lesen Sie hier.

„Bachelor“-Kandidatin Anna (27): „An kleinen Gesten erkennt man ein großes Herz“

+ Anna möchte das Herz von Sebastian erobern. © TVNOW/Arya Shirazi Die Restaurant- und Eventmanagerin aus Leimen sucht einen Mann, mit dem sie alt werden kann. Die Schönheit hatsri-lankische Wurzeln und ist seit einem Jahr Single. Drei Beziehungen hatte sie bereits, gut geendet hat keine. Die Ehe ihrer Eltern nimmt sie sich zum Vorbild. EinenMännertyp hat sie nicht: „Für mich zählen vor allem innere Werte. Er sollte wie ich ein Familienmensch sein und mir auf Augenhöhe begegnen,“ sagte sie gegenüber RTL.

„Bachelor“-Kandidatin Birgit (27): „Ein Tag ohne Sport ist ein verlorener Tag“

+ Birgit ist genau wie der Bachelor super sportlich. © TVNOW/Arya Shirazi Die 27-Jährige ist Geschäftsführerin eines Start-Ups aus Seitenstetten (Österreich). Sie zeichnet sich durch vielZielstrebigkeit und Disziplin aus. Schon seit fünf Jahren ist sie Single, trotzdem will die Fitness-Liebhaberin bei ihrer Partnersuchekeine Kompromisse eingehen. Am liebsten ist sie auf dem Bauernhof ihrer Eltern oder beim Sport.

„Bachelor“-Kandidatin Denise-Jessica (26): „Ein perfektes Date braucht den perfekten Mann“

+ Denise-Jessica sucht die große Liebe. © TVNOW/Arya Shirazi Denise-Jessica sammelt Tennis- statt Handtaschen und hat eine Schwäche für Dirndl. Beruflich ist die Münchnerin Tennis-Coach. Die Profikarriere ist wegen eines Bandscheibenproblemes ins Wasser gefallen. Seit zwei Jahren ist sie Single. Ihr Traummann ist „offen, direkt und humorvoll“.

„Bachelor“-Kandidatin Desiree (27): „Hab‘ Sonne im Herzen und glaube an Wunder, Liebe und Glück“

+ Desiree hofft auf eine Rose. © TVNOW/Arya Shirazi

Die hübsche Brünette ist in São Paulo geboren und in Ravensburg aufgewachsen. Die Cross-Media-Managerin hat Rhythmus im Blut. Tanzen und Singen gehören zu ihren großen Leidenschaften. Vor zwei Jahren endete ihre letzte Beziehung. Sie lebt genau wie der „Bachelor“ in München.

„Bachelor“-Kandidatin Diana (22): „Wenn jemand zu krass auf mich steht, bin ich raus“

+ Diana ist die Jüngste im Bunde. © TVNOW/Arya Shirazi DieJournalismus-Studentin aus Köln ist die jüngste Kandidatin der Staffel. In Mexiko setzt die abergläubische Brünette, die seit 2 Jahren Single ist, auch aufs Schicksal. Sie ist von sich und ihren Qualitäten überzeugt. „Selbstbewusst bin ich, keine Frage, aber nicht eingebildet!“ Diana weiß, wie sie auf Männer wirkt, trotzdem möchte sie niemanden, der ihr hinterherläuft.

„Bachelor“-Kandidatin Isabelle (28): „Eine richtige Flirttechnik hab ich eigentlich nicht …“

+ Zusammen mit ihrer Zwillingsschwester tritt sie bei „Der Bachelor“ an. © TVNOW/Arya Shirazi

Isabelle* ist Lehramtsstudentin aus Ludwigshafen. Sie sucht nach drei gescheiterten Beziehungen endlich nach derwahren Liebe. Zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Laureen möchte sie beim „Bachelor“ durchstarten. Ob Sebastian da den Überblick behalten kann?

„Bachelor“-Kandidatin Jennifer R. (24): „Tinder war auch nicht das Richtige für mich …“

+ Jenni sucht ihren Traumprinzen. © TVNOW/Arya Shirazi Jenni ist nicht nur Versicherungskauffrau, sondern auchVIP Hostess beim 1.FC Köln. Die Kölnerin kann man mit einer plumpen Anmache allerdings nicht begeistern, denn Jenni sucht seit einem Jahr einen Mann, der ihr Herz erobert. Ihr Lebensmotto ‚Everything happens for a reason‘ hat die 24-Jährige auf ihren rechten Rippenbogen tätowieren lassen.

„Bachelor“-Kandidatin Jenny-Fleur (26): „Mir ist egal, was andere Leute denken“

+ Jenny-Fleur ist selbstbewusst. © TVNOW/Arya Shirazi

Die Bürokauffrau aus Dortmund ist selbstbewusst, abenteuerlustig und perfektionistisch. Schon seit drei Jahren ist die Brünette Single. Die 26-Jährige reist für ihr Leben gerne, vor allem die USA haben es ihr angetan. Den „Bachelor“ will sie mit „zwei guten Argumenten“ überzeugen.

„Bachelor“-Kandidatin Jenny Jasmin (25): „Immer mit dem Herzen sehen!“

+ Die Zollbeamtin arbeitet auch als Barkeeperin. © TVNOW/Arya Shirazi Harte Schale weicher Kern: DieZollbeamtin aus Köln ist seit Silvester 2016 Single. Nebenbei jobbt sie als Barkeeperin im Nachtleben. Die 25-Jährige träumt von einem glücklichen Familienleben mit Mann und Kind in einer Großstadtwohnung. Ihre Meinung: „Optik ist total vergänglich, ich will wissen, was dahinter steckt.“

„Bachelor“-Kandidatin Jenny S. (26): „Ich bin kein typisches Mädchen“

+ Jenny ist seit fünf Jahren Single. © TVNOW/Arya Shirazi

Die nächste Jenny istWimpernstylistin aus Freiburg. Davor hat sie bei der Müllabfuhr gearbeitet. Sie hat nicht nur ein sympathisches Lächeln, sondern auch ein Haufen Tattoos auf ihren Körper. Schon seit fünf Jahren ist sie Single - höchste Zeit, den Traumprinzen zu finden.

„Bachelor“-Kandidatin Jenny T. (32): „Mich kriegt man(n) nur mit zwei Hunden“

+ Sie ist eine Hundeliebhaberin. © TVNOW/Arya Shirazi Und es gibt noch eine Jenny unter den Kandidatinnen: Jenny T. mag gerne riskante Sachen und ist abenteuerlustig. Sie fährt gerneMotorrad und Feuerspucken ist eins ihrer Hobbys. Aber Jenny widmet auch gerne ihre Zeit den Vierbeinern. Sie hat zwei französische Bulldoggen und ist hauptberufliche Tierpflegerin. Seit zwei Jahren ist sie Single.

„Bachelor“-Kandidatin Jessi (23): „Ich weiß, dass man sich im TV verlieben kann“

+ Sie suchte Mr.Right schon bei „Love Island“. © TVNOW/Arya Shirazi Bachelor-Kandidatin Jessi nahm bereits 2018 bei „Love Island“ teil. Dort wurde sie mit ihrem Couple Sebastian sogar intim. Die Schweizerin arbeitet als Content Creator, sie verdient ihr Geld also mit Social-Media. Die hübsche Blondine ist seit zweieinhalb Jahren Single. „Er sollte nicht kleiner sein als ich und gepflegt. Und wenn er ein Gentleman ist, hat er bei mir schon gepunktet“, sagt Jessi über ihren Traummann.

„Bachelor“-Kandidatin Jessica (29): „Keine halben Sachen. Wenn, dann richtig!“

+ Die Augenoptikmeisterin sucht nach ihrem Traummann. © TVNOW/Arya Shirazi

Die Augenoptikmeisterin aus Kassel ist 1,80 Meter groß und hat lange blonde Haare - der Traum vieler Männer. Nach einer sieben Jahre langen Beziehung will die 29-Jährige jetzt ihre bessere Hälfte finden. Sie wünscht sich „einen spontanen und kreativen Mann, der klare Ziele vor Augen hat. Intelligenz und Humor, darauf achte ich als Erstes.“ Außerdem sollte er mindestens genauso groß sein wie sie.

„Bachelor“-Kandidatin Judith (28): „Ich bin schon SEHR eifersüchtig!“

+ Judith hat mexikanische Wurzeln. © TVNOW/Arya Shirazi

Judith ist Dolmetscherin aus Köln. Die gebürtige Spanierin mit mexikanischen Wurzeln nimmt kein Blatt vor dem Mund. Sie kann den „Bachelor“ auf sechs Sprachen verführen. Judith spricht Spanisch, Katalan, Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch. Sie wohnt zwar in einer 5er-WG, trotzdem ist sie sich sicher, dass es in der Villa auch mal krachen kann.

„Bachelor“-Kandidatin Laureen (28): „Ich bin ein ziemlicher Serienjunkie“

+ Laureen und ihre Zwillingsschwester möchten den Bachelor überzeugen. © TVNOW/Arya Shirazi Die 28-Jährige ist dieZwillingsschwester von Isabelle, zusammen sind sie ein unschlagbares Team. Die beiden wohnen zusammen und teilen nicht nur ihre Klamotten, sondern auch ihren Männergeschmack. Trotzdem: „Einen Mann zu teilen kommt für uns definitiv nicht in Frage!“

„Bachelor“-Kandidatin Leah (23): „Bei Banalitäten bin ich raus“

+ Leah studiert Rechtswissenschaften. © TVNOW/Arya Shirazi Leah Marie Kruse* ist Rechtswissenschaftsstudentin aus Hamburg. Sie weiß genau was sie will und wie sie sich ihre Zukunft vorstellt. Seit zweieinhalb Jahren geht sie als Single durchs Leben. Ob sich das nach dem „Bachelor“ ändert?

„Bachelor“-Kandidatin Linda (24): „Ich werde oft unterschätzt“

+ Linda arbeitet als Model. © TVNOW/Arya Shirazi Die 24-Jährige Brünette arbeitet als Model, außerdem studiert sie Spanisch und Niederländisch. Vor einem Jahr hatte sie ihre letzte Beziehung, jetzt ist sie bereit für den Bachelor. Sie will eine „offene Person mit ganz viel Herz, aber ich habe auch viel Quatsch im Kopf!“

„Bachelor“-Kandidatin Michele (24): „Vollgas … nicht nur in Sachen Liebe“

+ Michele steht auf PS. © TVNOW/Arya Shirazi Michele liebt Autos. Je schneller desto besser. Deshalb möchte die Single-Lady mit Vollgas ins „Bachelor“-Abenteuer starten. Sie geht seit zwei Jahren alleine durchs Leben, jetzt ist sie bereit, zu heiraten und Kinder zu kriegen. „In meiner Beziehung hatte ich bisher das Gefühl, dass ich mehr gegeben und mehr um die Liebe gekämpft habe“, sagt sie.

„Bachelor“-Kandidatin Natali (24): „Bei Männern kann ich total schüchtern sein“

+ Natali ist keine Unbekannte, sie war schon bei DSDS. © TVNOW/Arya Shirazi Die Schadenssachbearbeiterin aus Coburg war 2019 schon bei DSDS zu sehen. Sie schaffte es damals unter die Top 14. Jetzt möchte sie ihr Glück beim „Bachelor“ versuchen. Die Brünette ist seit vier Jahren Single.

„Bachelor“-Kandidatin Rebecca (26): „Einen Astrophysiker brauche ich nicht“

+ Rebecca ist seit fünf Jahren Single. © TVNOW/Arya Shirazi Rebecca* ist nicht nur Make-Up Artist, sie leitet auch zusammen mit ihrer Schwester ein Hostel in Transsylvanien. Die 26-Jährige ist direkt, „wenn mir was nicht passt, sage ich das direkt ins Gesicht. Aber leise - ich kläre gerne in ruhigem Ton.“ Rebecca ist seit über fünf Jahren Single. Höchste Zeit ihren Prinzen zu finden.

„Bachelor“-Kandidatin Vanessa (26): „Unnötige Geschichten hab’ ich satt”

+ Vanessa sucht nach der großen Liebe. © TVNOW/Arya Shirazi Vanessa hat italienische und polnische Wurzeln. Die Make-Up Artistin lebt zusammen mit ihrerOma in Freiburg. Sie ist sehr spontan, langfristige Planungen machen ihr Angst. Nach zwei Jahren als Single möchte sie endlich wieder eine Beziehung.

„Bachelor“-Kandidatin Wioleta (28): „Probleme sehe ich als Herausforderung, nicht als Hindernis“

+ Wioleta hat schon bei GNTM mitgemacht. © TVNOW/Arya Shirazi Das Model aus Münster hat TV-Erfahrung. 2010 machte sie bei GNTM mit. Den Sieg konnte sie zwar nicht holen, aber im Modelbusiness hat sie trotzdem Fuß gefasst - auch wenn kürzlich eher unggmalouröse Model-Bilder von der Bachelor-Kandidatin aufgetaucht sind. Wioleta* hat auch schon ein Eigenheim in Münster: „Meine Familie und meine besten Freunde leben dort, ich habe zu allen ein enges Verhältnis und bin gerne zuhause.“ Seit einem halben Jahr ist sie Single.

Wer wird „Bachelor“ Sebastian überzeugen können?

In neun Folgen versuchen die Kandidaten das Herz von Sebastian Preuß für sich zu gewinnen, um am Ende mit der letzten Rose belohnt zu werden. Außerdem haben wir alle Bachelor-Sendetermine für Sie zusammengefasst. Wie sich Sebastian sonst so schlägt, lesen Sie auch in unserem Bachelor-Ticker nach.

Derletzte „Bachelor“ Andrej Magold ist immer noch so glücklich verliebt wie am ersten Tag. Zusammen mit seiner Jenny Lange bereist er die Welt. Und auch das erste Bachelor-Baby ist unterwegs: Angelina Heger und Sebastian Pannek erwarten ein Kind!

