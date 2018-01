„Der Bachelor“: Heute gibt‘s den ersten Kuss - Lästereien in der Ladys-Villa

In Folge zwei der RTL-Kuppel-Show „Der Bachelor“ geht es richtig rund: Es gibt die ersten Dates, fiese Läster-Attacken und den ersten Kuss.

München - Die zweite Folge der achten „Bachelor“-Staffel steht an - und schon fliegen bei den Kandidatinnen die Fetzen. Kaum in der Ladys-Villa eingezogen, haben sich unter den Damen zwei Lager gebildet. Klar, dass die eine der anderen das Date mit dem Rosenkavalier Daniel Völz nicht gönnt. So lästert beispielsweise Lina (23) über Konkurrentin Carina (21), die sich in Folge zwei über ein Einzeldate freuen darf: „Sorry, aber vom Aussehen ist sie eine Katastrophe.“

Als erste der noch verbliebenen 18 Ladys darf jedoch Svenja (22) die Zweisamkeit mit „Bachelor“ Daniel genießen. „Ich habe mich für Svenja entschieden, weil ich mich bei ihr von Anfang an wohl gefühlt habe“, so Daniel. Gemeinsam geht es zunächst auf ein Seaplane, anschließend auf ein Kajak, bevor die beiden den Tag bei einem liebevoll angerichteten Picknick auf einer einsamen Insel ausklingen lassen.

Derweil geht es in der Ladys-Villa rund. Denn während einige Damen in knappen Outfits Sport machen, werden sie genau beobachtet. Da fällt auch schon mal der ein oder andere fiese Spruch, wie der von Janina Celine: „Sie braucht gar nicht so zu tun, als ob sie Sport macht. Guck dir ihren Arsch an.“

„Der Bachelor 2018“: Speeddating beim Gruppendate

Für das erste Gruppendate hat sich der „Bachelor“ etwas ungewöhnliches ausgedacht: Ein Speeddating mit acht Damen während einer Stadtrundfahrt durch Miami. Dafür eingeladen hat der 32-jährige Daniel Roxana (26), Lina (23), Meike (26), Janet (23), Kristina (24), Carina (21), und Clarissa (21). Jede Kandidatin hat während der Fahrt durch „The Magic City“ vier Minuten Zeit, um Daniel von sich zu überzeugen. Ob mit privaten Geschichten, Fragen oder einer lustigen Anekdote - das kann jede selbst entscheiden.

Die 21-jährige Carina würde für den „Bachelor“ sogar ihre Heimat Recklinghausen verlassen. „Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich reise sehr gerne und wollte eigentlich auch immer mal auswandern.“ Clarissa ist hingegen nicht ganz so euphorisch. „Als ich gehört habe, dass du in Florida wohnst, war ich ehrlich geschockt“, erzählt die Verwaltungswirtin aus Rastatt.

Doch es gibt Hoffnung für die Damen, die sich ein Leben in den USA nicht vorstellen können. Für die Richtige wäre Rosenkavalier Daniel „bereit, wieder woanders hin zu ziehen“.

„Der Bachelor 2018“: Der erste Kuss schon in Folge zwei

Während es in den vergangenen Staffeln immer ein wenig dauerte, bis es zum ersten Kuss kam, ist es in Staffel acht von „Der Bachelor“ bereits in Folge zwei so weit. Die 23-jährige Janina Celine aus Hamburg krallt sich den begehrten Junggesellen und drückt ihm einen Kuss auf die Lippen. Bei den anderen Kandidatinnen kommt dies selbstverständlich nicht gut an. „Das ist viel zu früh und mit der Falschen“, sagt Meike. Auch Yeliz (24) ist sichtlich enttäuscht: „Wer will ihn denn jetzt noch küssen? Männer sind so ekelhaft.“

Ist Janina Celine nun bei den anderen Ladys unten durch? Wie geht Daniel mit der Situation um und welchen Damen gibt er eine Rose? Das alles und noch viel mehr sehen Sie am Mittwoch, 18. Januar 2018, um 20.15 Uhr in der zweiten Folge von „Der Bachelor“ bei RTL. In einem separaten Artikel haben wir für Sie alle Sendetermine und Sendezeiten der aktuellen Staffel zusammengestellt.

