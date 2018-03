Nach Rauswurf: Bachelor-Carina rechnet mit ihren Hatern ab

Aus der Traum! In der letzten Nacht der Rosen hat Carina keine Rose mehr erhalten. Nach ihrem Rauswurf wendet sie sich mit einem emotionalen Post an ihre Hater.

München - Die aktuelle Staffel „Der Bachelor“ steht kurz vor dem großen Finale. Wer wird am Mittwoch die letzte Rose von Bachelor Daniel Völz überreicht bekommen? Nur noch Kristina und Svenja sind im Rennen um das Herz des 31-Jährigen.

Denn Carina musste in der letzten Nacht der Rosen die Show verlassen - aufgrund des Dating-Desasters in Vietnam war das allerdings keine wirkliche Überraschung. Bevor nun die mit Spannung erwartete Entscheidung fällt, hat sich Carina mit einem emotionalen Instagram-Post zu Wort gemeldet. Dort zieht sie ein Fazit zu ihrer Bachelor-Zeit und wendet sich an alle ihre Hater.

Carina: „Ich bedanke mich für die Augenblicke, die ich niemals vergessen werde“

Carina hat die Zeit beim Bachelor offenbar trotz ihres Rauswurfs genossen: „Eine unfassbar aufregende Zeit geht zu Ende. Ich bedanke mich hiermit bei dem gesamten Team, dass ich diese Zeit miterleben durfte. Ich habe echt tolle Menschen kennengelernt und eine echt schöne Zeit gehabt. Ich bedanke mich ebenfalls bei dir, Daniel Völz, für die schöne Zeit und die Augenblicke, die ich niemals vergessen werde.“

Einige User unterstellen der 31-Jährigen allerdings Heuchelei, sie habe die Show nur als Karrieresprungbrett nutzen wollen. „Sie ist so falsch ... Sie hatte es nicht verdient so weit zu kommen“, oder „Ich persönlich finde, dass du echt schlecht geschauspielert hast (...) aber bei dir hat man einfach gemerkt: ok, die will ins Fernsehen. Ich glaube später wirst du selbst den Kopf über dich schütteln“, sind Aussagen, mit denen sie unter ihrem Post kritisiert wird. Auch schon während der Sendung hatte sie viel Spott und Gegenwind hinnehmen müssen.

Carina: Ihr stellt euch auf dieselbe Stufe

Darauf reagiert die Wasserstoff-Blondine natürlich ebenfalls: „Ihr regt euch über die Mädels aus dem Haus auf, wenn sie gelästert haben, aber mit eurem ganzen Gehate, egal gegen wen, stellt ihr euch damit auf dieselbe Stufe, was ja nicht sein muss. Wer selbst nicht in der Situation ist, sollte Dinge, die aus dem Zusammenhang kommen, nicht immer zu ernst nehmen.“ Eine klare Ansage.

Bachelor Daniel wünscht sie derweil, dass er die richtige Entscheidung treffen wird. Ob er das vielleicht schon getan hat? Zuletzt waren jedenfalls Gerüchte aufgetaucht, Daniel werde sich für keine der übrigen Kandidatinnen entscheiden.

sdm