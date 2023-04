Baby-News aus Rostock! „Hartz und herzlich“-Liebling erwartet viertes Kind

„Hartz und herzlich“: Erfreuliche Nachrichten im Blockmacherring. Mali erwartet ein Kind von ihrem neuen Partner. Lesen Sie hier, wie der werdende Vater über seinen Nachwuchs schwärmt:

Die gebürtige Thailänderin Mali lebt mit ihren Kindern in Groß Klein. In den Blöcken von Rostock haben neben Mali noch 14.000 andere Menschen ihr Zuhause gefunden – viele von ihnen leben an der Armutsgrenze. Bei der „Hartz und herzlich“-Protagonistin sah es auch in Sachen Liebe bis zuletzt schlecht aus: Nach fünf gemeinsamen Jahren und vielen Streitereien hat sich die Rostockerin von dem Mann ihrer drei Kinder getrennt. Jetzt erwartet sie ihr viertes Kind.

MANNHEIM24 verrät, welches Geschlecht das Kind der „Hartz und herzlich“-Teilnehmerin hat – und wann es zur Welt kommen soll.

Nach ihrer Trennung hatte Mali von der Liebe erstmal die Nase voll, wollte das Alleinsein genießen. Doch unverhofft kommt oft: Inzwischen hat die „Hartz und herzlich“-Bekanntheit wieder einen Partner – und postet süße Pärchen-Fotos auf ihren Social-Media-Profilen. (sik)