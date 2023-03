RTL spricht nach „Let‘s Dance“-Zoff Machtwort: Sharon Battiste wollte Tanzpartner loswerden

Von: Jonas Erbas

Hinter den „Let‘s Dance“-Kulissen brodelt es gewaltig: Sharon Battiste soll mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc ganz und gar nicht zufrieden sein. RTL musste intervenieren.

Köln – Dschungelcamp, DSDS, GZSZ – an Sendungen, in denen das große Drama an der Tagesordnung steht, mangelt es RTL eigentlich nicht. Nun reiht sich ein eher unüblicher Verdächtiger in die Liste ein: Bei „Let‘s Dance“ soll es abseits der Kameras so richtig gekracht haben.

Ärger hinter „Let‘s Dance“-Kulissen – Sharon Battiste soll Probleme mit Christian Polanc haben

In der Kennenlern-Show von „Let‘s Dance“ bekam Ex-Bachelorette Sharon Battiste (31) Profi-Tänzer Christian Polanc (44) zugeteilt, vergangenen Freitag (3. März) tanzte die 31-Jährige allerdings mit Alexandru Ionel (28), nachdem ihr eigentlicher Partner verletzungsbedingt ausgefallen war. Das kam der ehemaligen „Köln 50667“-Darstellerin allerdings offenbar ganz gelegen: Wie bild.de dank einer Quelle erfahren haben will, soll Sharon Battiste nämlich so ihre Probleme mit dem 44-Jährigen haben.

„Sie wollte schon von Beginn an nicht mit Christian tanzen, weil sie irgendwelche Vorbehalte hatte. Doch dann hat sie Christian, der nichts davon wusste, bei der Live-Show ausgesucht. Seither kracht es fast bei jeder Tanz-Einheit“, so die entsprechende Information. Die „Let‘s Dance“-Kandidatin (alle Teilnehmer im Überblick) solle sich „nach einer Haut-Erkrankung von Polanc nicht sicher“ fühlen, obwohl dieser die sofort behandeln ließ. Zudem störe sie sich am Schweißgeruch des Tanz-Profis nach den Trainingseinheiten.

RTL versuchte sich an „Let‘s Dance“-Ableger mit Kindern 2021 bekamen auch die Kleinen bei RTL die Chance, übers Tanzparkett zu fegen: Im Mai 2021 gingen vier Folgen von „Let’s Dance – Kids“ an den Start, die in Sachen Besetzung durchaus mit dem Original mithalten konnten. Die Moderation übernahmen wie in der Hauptsendung Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, auch die Jury aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González war mit an Bord. Ins Fernsehen schaffte es die Sendung allerdings nicht. Sie lief auf RTLs Streamingplattform RTL+ (damals TVNow).

RTL reagiert auf „Let‘s Dance“-Zoff – Sharon Battiste und Christian Polanc bleiben Tanz-Paar

Doch ein angeblich von Sharon Battiste gewünschter Partner-Wechsel sei für RTL nicht infrage gekommen, heißt es aus Insider-Kreisen. Der Sender hat ein Machtwort gesprochen – mit Erfolg: Zumindest bei Instagram zeigte sich das „Let‘s Dance“-Paar einen Tag vor der nächsten Show (10. März, ab 20.15 Uhr bei RTL) als geeintes Team.

Vor den Kameras ließ sich Sharon Battiste bei „Let‘s Dance“ nichts anmerken, doch hinter den Kulissen soll es gewaltig gebrodelt haben. Der Grund: ihr Tanzpartner Christian Polanc (Fotomontage) © Panama Picture/Future Image/Imago

Der Kölner Sender wollte zu den Gerüchten um die Bachelorette-Schönheit indes nicht Stellung beziehen: „Zu Produktionsinterna und Gerüchten äußern wir uns grundsätzlich nicht. Wir freuen uns auf zwölf wunderbare Paare am Freitag“, zitiert bild.de eine Stellungnahme seitens RTL. Die Tanzshow sorgte zuletzt auch anderweitig für Ärger: Cora Schumacher (46) erhob schwere Vorwürfe gegen „Let‘s Dance“-Juror Joachim Llambi (58), der sie „seit Jahren“ fertigmache. Verwendete Quellen: bild.de, rtl.de