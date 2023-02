Ines Lutz konnte Rolle nicht mehr ertragen: Deshalb ist „Bergdoktor“-Anne ausgestiegen

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Ines Lutz spielte bei „Der Bergdoktor“ die Rolle der Anne. Am Ende der 15. Staffel stieg sie aus dem beliebten ZDF-Format jedoch aus. Dies könnte an der Entwicklung ihrer Serienfigur gelegen haben.

Ellmau – Während die 16. Staffel von „Der Bergdoktor“ ihrem Ende entgegen rast, dürften viele Fans noch immer über das Serien-Aus von Anne (Ines Lutz, 39) trauern. 10 Jahre lang war sie ein eingeschweißtes Mitglied der ZDF-Familie und ließ die Herzen der Zuschauer mit ihrer Liebe zu Hauptfigur Martin Gruber (Hans Sigl, 53) höher schlagen. Als Anfang 2022 die letzten Szenen der 15. Bergdoktor-Saison über die Bildschirme flimmerten, war Annes Zeit in Ellmau aber plötzlich zu Ende – und Ines Lutz wendete sich neuen Projekten zu.

Abschied in Staffel 15: War Annes Geschichte Schuld am Bergdoktor-Aus von Ines Lutz?

Zwar wünschten sich die Fans für Anne und Martin ein Happy End – ihrer Liebe stand aber ein unausweichliches Problem im Weg: Anne konnte keine Kinder bekommen. Diese Tatsache wurde in Ines Lutz‘ letzten Bergdoktor-Folgen zu einem großen Thema – eine Entscheidung, die sie damals sehr guthieß. Denn wie sie vor Start der 15. Staffel gegenüber gala.de erklärte, sei es ihr „immer wichtiger geworden, dass die Geschichten eine gewisse Tiefe haben und es nicht nur darum geht, ob der Prinz seine Prinzessin bekommt.“

Zehn Jahre lang spielte Ines Lutz bei „Der Bergdoktor“ die Rolle der Anne. Letztes Jahr was Schluss für die Münchnerin – und Bergdoktor Martin Gruber verlor seine große Liebe. © IMAGO/Michael Wigglesworth; dpa/ZDF/Erika Hauri (Fotomontage)

Obwohl ihr Annes Geschichte sehr am Herzen lag, scheint es eben dieser Handlungsstrang gewesen zu sein, der letztendlich zu Ines Lutz‘ Bergdoktor-Ausstieg geführt haben könnte. Gegenüber gala.de beschrieb sie damals, unter welchen Umständen für sie in der kultigen ZDF-Heimatserie Schluss wäre. „Wenn Anne sich jetzt aufgrund ihrer Gebährunfähigkeit zu sehr von Martin abhängig machen würde und ihm ständig dankbar dafür ist, dass er bei ihr bleibt, obwohl sie keine Kinder bekommen kann“, erklärte die gebürtige Münchnerin.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

„So ein Rollenbild sollte man nicht vermitteln": Ines Lutz deutete „Bergdoktor“-Ausstieg an

Anne ist ihr Märchenbuchende verwehrt geblieben und Ines Lutz hat Ellmau verlassen – gut möglich, dass ihr die Entwicklung der Beziehung mit Martin also nicht gefallen hat. „Es schauen einfach zu viele Menschen diese Serie und so ein Rollenbild sollte man nicht vermitteln. Anna darf sich auf keinen Fall klein machen“, betonte Ines Lutz vor dem Staffelauftakt.

Aber auch wenn ihre Zeit an der Seite von Martin Gruber ein trauriges Ende genommen hat, ist Anne auch ohne den Bergdoktor sehr erfolgreich – denn neben diversen neuen Filmprojekten macht sich Ines Lutz auch als Drehbuchautorin einen Namen.

Bergdoktor, Frauenheld, Familienvater: Die besten Bilder von Hans Sigl als Arzt und Privatmensch Fotostrecke ansehen

Während es in den letzten Folgen der aktuellen Bergdoktor-Staffel besonders dramatisch zugeht, dürfte es schwer werden, das Finale der Vorgängerstaffel an schmerzhaften Abschieden zu überbieten. Denn neben Anne verließ damals auch Franziska (Simone Hanselmann, 43) Ellmau – und Martin Gruber verlor zwei seiner wichtigsten Bezugspersonen. Eine von ihnen sieht der sympathische Landarzt aber zum Glück bald schon wieder, denn Bergdoktor Martin Gruber will zu Franziska nach New York ziehen. Verwendete Quellen: gala.de, fuersie.de