Aus dem Gebäude ausgesperrt: Mega-Panne bei „Let‘s Dance“-Probe von Julia und Zsolt

Von: Madlen Trefzer

Beim RTL-Format „Let‘s Dance“ stehen die Tanzpaare fest! Jetzt heißt es: Üben, üben, üben. Lesen Sie hier, wie die Trainingseinheit für Julia und Zsolt verläuft – es wird nicht pannenfrei:

Die 16. Staffel von „Let‘s Dance“ startet bei RTL und wird dort jeden Freitag ausgestrahlt. Nachdem sich alle Tanzpaare in der Kennenlernshow gefunden haben, wird nun fleißig trainiert – immerhin wollen die Stars so lange wie möglich in der RTL-Show dabei bleiben. Doch schon die ersten Trainings verlaufen nicht pannenfrei…

MANNHEIM24 verrät Einzelheiten zur Mega-Panne bei „Let‘s Dance“-Probe von Julia und Zsolt

Unter den prominenten Tanzenden ist auch Influencerin Julia Beautx dabei. Zusammen mit Profi-Tänzer Zsolt Sándor Cseke schwingt sie das Tanzbein bei „Let’s Dance“. Doch bei einer Probe der beiden geht ordentlich etwas schief... (mad)