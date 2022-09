Das Sommerhaus der Stars: Pikante Dusch-Szene lässt aufhorchen

Wer verbirgt sich hinter der pikanten Dusch-Szene im „Sommerhaus der Stars“? © RTL/Montage HEADLINE24

In Folge 7 von „Sommerhaus der Stars“ geht es heiß her: Vanessa und Diogo werden beim Duschen gefilmt – und tun dabei scheinbar Unanständiges. Lesen Sie hier, was wirklich dahintersteckt:

Folge 7 bei „Sommerhaus der Stars“! Die Nerven liegen so langsam blank, das Finale rückt immer näher. Doch schon relativ zu Beginn der siebten Episode gibt es die nächste Überraschung für die Teilnehmer: Ein neues Pärchen zieht ein, Vanessa Mariposa und Diogo Sangre sind die Neuen im „Sommerhaus der Stars“. Kurz nach ihrem Einzug sorgen die beiden Trash-TV-Teilnehmer bereits für eine pikante Dusch-Szene.

MANNHEIM24 verrät, was wirklich zwischen Vanessa und Diogo unter der Dusche im „Sommerhaus der Stars“ gelaufen ist.

Schon zum siebten Mal wird „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL ausgestrahlt. Folge 7 ist bereits seit dem 25. September auf RTL+ online. Zuschauer, die einen Premium-Account besitzen, können jede neue Episode bereits früher streamen. (fas)