Auch Giovanni Zarrella dabei: Thomas Gottschalk moderiert nach „Wetten, dass..?“-Aus nächste große TV-Show

Kult-Moderator Thomas Gottschalk hört im ZDF mit „Wetten,dass...?“ auf. Auf RTL wird er bald eine neue TV-Show moderieren. Seine Co-Moderatorin ist kein unbekanntes Gesicht beim Sender.

Köln – Thomas Gottschalk (73) macht Schluss. Nach seinem erfolgreichen Comeback 2021 als Moderator zum 40-jährigen Bestehen der ZDF-Show „Wetten, dass...?“ verkündete der Entertainer sein endgültiges Aus in der kultigen Sendung. Am 25. November 2023 wird die letzte Ausgabe ausgestrahlt. Wie auch bekannt wurde, wird Michelle Hunziker (46) nicht an seiner Seite moderieren. Nun engagierte der Sender RTL Gottschalk aber für ein neues Format. Mit dabei: „Let‘s Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski (30), die als seine Co-Moderatorin fungieren wird.

„Wetten, dass...?: Thomas Gottschalk zieht Schlussstrich in ZDF-Kult-Show und moderiert weiter bei RTL

Diese Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Nach 36 Jahren als Moderator von „Wetten, dass...?“ gab Thomas Gottschalk (73) am Montag (7. August) seinen endgültigen Rückzug aus der Sendung bekannt. In einem Instagram-Beitrag sprach der Entertainer bereits über die Gründe: „Wir sind uns einig: Die großen Zeiten der Samstagabendunterhaltung, über die am Montag überall gesprochen wird, sind vorbei. [...]“ Außerdem merkte Gottschalk an: „Die meisten von euch haben mittlerweile am Samstagabend eh was anderes vor.“ Auch über seine einstige „Wetten, dass...?“-Co-Moderatorin Michelle Hunziker gab Thomas Gottschalk Auskunft.

In einem Interview mit bild.de äußerte sich der Moderator nun über seine neuen Pläne beim Sender RTL. Dort moderiert er bereits an der Seite von Günther Jauch (67) und Barbara Schöneberger (49) die Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“. Jetzt folgt sein nächster Coup: Gottschalk wird neben Victoria Swarovski zum 100. Geburtstag des US-amerikanischen Medienunternehmens Walt Disney eine Jubiläumssendung am Samstagabend moderieren.

„Schon um zu beweisen, dass ich kein Problem mit jüngeren Frauen an meiner Seite im TV habe (und umgekehrt), freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Victoria Swarowski. ‚The Beauty and the Beast‘ passt zu Disney auch besser als ‚die Nette und die Wette‘ zum ZDF, oder?“, so Gottschalk in dem Interview.

Keine Unbekannten: Thomas Gottschalk, RTL und Disney Thomas Gottschalk moderierte bereits in der Vergangenheit eine Disney-Sendung bei RTL: die inzwischen eingestellte Disney Filmparade. In dem Magazin wurden neben Real- und Trickfilmen aus dem Hause Disney, u.a. auch Disneyland-Freizeitparks vorgestellt. Gottschalk moderierte die Sendung von 1992 bis 1996 und von 1999 bis 2000.

Giovanni Zarrella, Motsi Mabuse, Alexander Klaws und Co. stehen auf der Gästeliste

Die Disney-Jubiläumssendung wird im Gegensatz zu „Wetten, dass...? keine Live-Sendung sein. Die Show wird voraussichtlich im September aufgezeichnet und genau eine Woche nach Gottschalks letzter Sendung in der ZDF-Wett-Sendung am 2. Dezember 2023 ausgestrahlt.

Was für eine Überraschung! Nur kurz nach der Verkündung des Rückzugs von Thomas Gottschalk aus der ZDF-Kult-Show „Wetten, dass...?" wird er im Dezember 2023 durch eine andere große Samstagabendshow führen. Zum 100. Geburtstag von Walt Disney widmet RTL diesem eine abendfüllende Show. Neben Gottschalk wird auch Victoria Swarovski durch die Sendung führen.

Die Gästeliste steht auch schon fest: So werden Gottschalk und Swarovski Schlagerstar Giovanni Zarrella (45), Comedian Michael „Bully“ Herbig (55) und „Let‘s Dance“-Jurorin Motis Mabuse (42) begrüßen. Auch mit dabei: Die Sänger Yvonne Catterfeld (43) und Alexander Klaws (39), die große Disney-Klassiker singen werden.

Neben seinen Moderationstätigkeiten ist der Entertainer auch in seinem Podcast „Die Supernasen“ gemeinsam mit Mike Krüger (71) zu hören. Dort lästerte Thomas Gottschalk kürzlich fies über den Bauunternehmer Richard Lugner (90), der allerdings prompt konterte. Verwendete Quellen: bild.de

