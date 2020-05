ARD-Tagesschau mit peinlicher Panne: „Kurze Umfrage, wie viele Zuschauer ...“

Ton-Panne bei der Tagesschau: Anstatt über die neuesten Maßnahmen in der Corona-Krise zu informieren, herrschte Minutenlange Stille.

Am 30. April warten viele Deutsche auf die Tagesschau, um sich über die neusten Maßnahmen in der Corona-Krise zu informieren.

Allerdings gab es Tonprobleme bei der ARD.

Auf Twitter machten sich zahlreiche User über die Panne lustig.

München - Der 30. April wurde von vielen in Deutschland voller Spannung erwartet. Grund dafür war das Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Bundesländer, in dem das weitere Vorgehen in der Corona-Krise besprochen wurde.

Tagesschau mit Tonproblemen - Minutenlange Stille

Viele erhofften sich Lockerungen der derzeitigen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Allerdings wurde schon früh klar, das es weitreichende Änderungen erst nächste Woche am 6. Mai zu verkünden gibt. Immerhin wurde beschlossen, dass künftig auch Zoos, Museen und Spielplätze wieder geöffnet werden. Ein „Silberstreif am Horizont“, wie Familienministerin Franziska Giffey (SPD) sagte.

Bei der Tagesschau um 20.00 Uhr, nach wie vor eine der wichtigsten Informationsquellen der Deutschen, konnte man sich aber leider nicht vollständig über die neuen Lockerungen informieren. Die ARD hatte Tonprobleme. Den ganzen ersten Beitrag durch konnten die Zuschauer nichts hören.

Tagesschau ohne Ton - Twitter-User machen sich lustig

Viele fragten sich, ob es an ihrem Fernseher lag, aber ein Blick auf Twitter zeigt, alle waren betroffen. In den sozialen Medien machten sich viele über die Tonprobleme lustig. Ein User schrieb: „Die Tagesschau heute ohne Ton, was bei dem Inhalt aber auch okay ist.“

Ein anderer machte sich über das vermutlich eher betagte Tagesschau-Publikum lustig: „Kurze Umfrage, wie viele Zuschauer haben bei der heutigen #Tagesschau die Batterien in ihrem #Hörgerät gewechselt bevor der Ton wieder da war?“

Kurze Umfrage wie viele Zuschauer haben bei der heutigen #Tagesschau die Batterien in ihrem #Hörgerät gewechselt bevor der Ton wieder da war? @daserste @heuteshow #coronavirusde — Kieler Storch1990 (@storch1990) April 30, 2020

Verschwörungstheoretiker bekamen auch ihr Fett ab:

Das ist ja Wasser auf die Mühlen der Verschwörungstheoretiker #Tagesschau ohne Ton — äNGi (@grifonina) April 30, 2020

Tagesschau nimmt`s mit Humor

Die T agesschau reagiert selbst mit Humor auf die Panne:

Die Tonprobleme gab es allerdings nur im Ersten, auf den dritten Programmen lief die Tagesschau wie gewohnt mit Ton. Das war nicht die erste Panne der Tagesschau. Wenn die Sendung vorbei ist, plaudern die Sprecher oft noch ein wenig. Die Zuschauer bekommen davon normalerweise nichts mit. Bei Jan Hofer und seinem Kollegen gab es jedoch eine Panne. Eine andere Panne ließ Moderator Jens Riewa ziemlich perplex werden.

md