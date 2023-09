MDR-Star und Olympia-Siegerin: ARD stellt zwei neue Moderatoren vor

Teilen

Im kommenden Jahr stoßen zwei neue Gesichter zum ARD-„Mittagsmagazin“. Das ist das neue Moderatoren-Duo Tino Böttcher und Mariama Jamanka.

Leipzig – Das ARD-„Mittagsmagazin“ bekommt eine neue Moderation: Der Sender hat sich die tatkräftige Unterstützung von MDR-Star Tino Böttcher (40) und Olympiasiegerin Mariama Jamanka (33) gesichert. Böttcher wird ab Januar 2024 die Hauptmoderation der zweistündigen Live-Sendung übernehmen.

Olympiasiegerin Mariama Jamanka übernimmt den Sport

Der Journalist absolvierte nach dem Studium ein Volontariat beim MDR und wurde anschließend zu einer festen Größe beim Sender. Unter anderem moderiert er den „MDR Sachsenspiegel“ und die Nachmittagssendung „MDR um 2“. Seine hohe Live-Sicherheit und Nähe zu den Menschen seien wichtige Kernkompetenzen, schreibt der Sender in einer Mitteilung. Das Publikum schätze die authentische Präsenz des Moderators.

Stefan Frank, Martin Gruber, Wolf Sander: Die kultigsten Serien-Ärzte aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Unterstützt wird Tino Böttcher von der ehemaligen Bobfahrerin Mariama Jamanka, die den Sport in der Sendung moderiert. Die Ex-Profisportlerin gewann 2018 in Pyeongchang Olympia-Gold im Zweierbob. 2022 sicherte sie sich in Peking Silber. Seit zwei Jahren ist Jamanka als Co-Kommentatorin und Interviewerin im Bob-Team des Wintersports für den MDR tätig. Parallel dazu studiert sie in Berlin Psychologie.

ARD-„Mittagsmagazin“ unter Federführung des MDR

In einem Statement erklärte die frühere Leistungssportlerin: „Im kommenden Jahr stehen mit der Fußball-EM im eigenen Land und den Olympischen Spielen in Paris gleich zwei Großereignisse an, die viele Menschen begeistern. Zugleich interessiert sich das Publikum für Breitensport und Fitnessthemen, Millionen Menschen engagieren sich ehrenamtlich in Vereinen. Ich freue mich außerordentlich, diese sportliche Vielfalt zeigen, einordnen und stärken zu dürfen.“

Beim „Mittagsmagazin“ gibt es gleich eine doppelte Neubesetzung © EHL Media/Hartenfelser/Imago

Das 1989 gegründete „Mittagsmagazin“ wird im Wechsel von ARD oder ZDF produziert. Ab Januar kommt das ARD-Format erstmals aus Leipzig. „Das neue ARD-Mittagsmagazin unter Federführung des MDR wird künftig noch mehr die regionale Vielfalt der gesamten Bundesrepublik abbilden – von Görlitz bis Aachen, von der Zugspitze bis Rügen“, gab MDR-Intendantin Karola Wille bekannt. Auch im Privatfernsehen stehen Änderungen an: RTL will 2024 das Dschungelcamp im Sommer zeigen, heißt es in den Medien. Verwendete Quellen: MDR