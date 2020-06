„hart aber fair“: Schlachthöfe als Infektionsherde in der Corona-Krise - Robert Habeck zu Gast 

Moderator Frank Plasberg diskutiert mit seinen Gästen bei „hart aber fair“ über die Missstände in deutschen Schlachthöfen, die durch die Corona-Krise aufgezeigt wurden.

Auch am Montagabend geht es bei „hart aber fair“(ARD) wieder um das Coronavirus und seine Folgen.

Nach mehreren Corona-Ausbrüchen in deutschen Schlachthöfen diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen heute über die Hyienebedingungen in diesen Einrichtungen.

Zu Gast sind unter anderem Bundesarbeitesminister Hubertus Heil und Grünen-Parteivorsitzender Robert Habeck.

Berlin - Auch am Montagabend hat sich Moderator Frank Plasberg wieder eine illustre Runde in seine Show „hart aber fair“ eingeladen, um über das dominierende Thema der vergangenen Monate zu diskutieren. Auch wenn die Infektionszahlen in Deutschland in den letzten Wochen rückläufig waren, ist die Corona-Krise nach Einschätzung der Experten noch lange nicht vorbei. Gerade die Gefahr einer zweiten Welle an Infektionen, welche Deutschland treffen könnte, verhindert vorerst ein kollektives Aufatmen.

„Hart aber fair“ (ARD): Schlachthöfe in Zeiten von Corona - reichen die Hygienemaßnahmen

Der Trend der letzten Wochen zeigt jedoch auch, dass sich die Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 immer häufiger innerhalb von Kirchengemeinden oder Betrieben in größerer Zahl ereignen. Gerade die wiederholten Infektionen von Schlachthofmitarbeitern in Deutschland, hat dabei die gesellschaftliche Debatte, um die Hygienebedingungen in diesen Einrichtungen angefeuert. Eben diese Debatte bringt Frank Plasberg in der heutigen Ausgabe von „hart aber fair“ auch in das ARD-Studio. Unter dem reißerischen Titel „Corona im Schlachthof: Sind uns Mensch und Tiere Wurst?“, diskutiert der Moderator mit seinen Gästen über die Missstände in der Fleischindustrie*, die durch das Coronavirus noch einmal deutlicher offen gelegt wurden, und über die Handlungsmöglichkeiten von Gesetzgeber und Verbrauchern.

„Hart aber fair“ (ARD): Diese Gäste diskutieren mit Moderator Frank Plasberg

Für dieses sicherlich kontroverse Thema hat sich Frank Plasberg eine breite Runde an Gästen eingeladen. Heute Abend zu Gast bei „hart aber fair“ sind:

Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales

(SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales Robert Habeck (Bündnis 90/ Die Grünen), Parteivorsitzender

(Bündnis 90/ Die Grünen), Parteivorsitzender Anette Dowideit, Chefreporterin im Investigativteam der Welt, Buchautorin

Max Straubinger (CSU), MdB, Mitglied Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft

Heiner Manten, Vorsitzender Verband der Fleischwirtschaft (VDF)

Manfred Götzke, Reporter im Berliner Landesstudio des Deutschlandfunks

Interessierte Zuschauer können sich am Montagabend ab 21.00 Uhr auf eine Diskussion freuen, die ordentlich Zündstoff verspricht.

