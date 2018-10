"Aktenzeichen XY... ungelöst": Schießerei in Bremen Gibt es im ZDF entscheidenden Hinweis?

"Aktenzeichen XY... ungelöst" im ZDF beschäftigt sich am Mittwoch auch mit einem Fall aus Bremen. Gesucht wird ein bereits identifizierter Mann, der nach einem Streit in einer Gaststätte auf seinen Gegenüber geschossen hat.

Bremen - Wenn es eine Straftat bis zu "Aktenzeichen XY" im ZDF schafft, dann muss ganz schön was passiert sein. So auch in Bremen, wie nordbuzz.de* berichtet.

Am Mittwoch ab 20.15 Uhr geht es um eine Schießerei im Stadtteil Hemelingen - der mutmaßliche Täter ist zwar identifiziert, aber flüchtig.

"Aktenzeichen XY... ungelöst" im ZDF: Polizei Bremen sucht geflüchteten Täter - und setzt auf Hilfe im TV

+ In Bremen-Hemelingen wurde die Tat begangen - die Polizei hofft heute auf Hinweise durch die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY". © Screenshot Google Maps

Hintergrund: In der Nacht vom 29. auf den 30. September feuerte der Gesuchte nach einem Streit im "Arberger Treff" auf sein Opfer. Der Täter flüchtete, der Angeschossene wurde lebensgefährlich verletzt, überlebte aber. Gelingt es, mit Hilfe von "Aktenzeichen XY", den Täter zu finden?

"Aktenzeichen XY... ungelöst" im ZDF: Hinweise zur Schießerei in Bremen können in TV-Show gemeldet werden

Hinweise aus der Bevölkerung werden Mittwochabend ab 20.15 Uhr sowohl im Studio von "Aktenzeichen XY" als auch unter der Telefonnummer 0421-362-3888 beim Kriminaldauerdienst in Bremen entgegengenommen.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.



