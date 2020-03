Aktenzeichen XY: Wer tötete Cornelia (19)? Vier TV-Zuschauer mit konkreten Hinweisen 

Wer tötete Cornelia Geißler aus Gotha? 30 Jahre nach dem Mord an der 19-Jährigen erhoffen sich Ermittler durch die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ neue Hinweise.

Aktenzeichen XY* sucht nach dem Mörder von Cornelia Geißler.

Wer tötete die junge Frau aus Gotha?

30 Jahre nach dem Mord könnte der Fall nun geklärt werden.

Update vom 19. März 2020: Die Corona-Krise hat auch die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ getroffen. Wie Moderator Rudi Cerne zu Beginn der Sendung erklärte, würden einige Ermittler ihre in der Sendung vorgestellten ungelösten Kriminalfälle über eine Live-Schaltung präsentieren. Im Studio herrschte aus diesem Grund auch gähnende Leere, lediglich eine Handvoll Ermittler besetzten Telefone vor Ort. Die restlichen Anrufe nahmen die jeweiligen Dienststellen entgegen.

Zum Abschluss der Sendung präsentierte Alfred Hettmer vom LKA München wie immer die Ergebnisse der Zuschauer-Hinweise. Diesmal hielten Hettmer und Moderator Rudi Cerne jedoch weiten Abstand voneinander.

Zum Mord an Cornelia Geißler erreichten die Ermittler vor Ort mehrere interessante Anrufe. Gleich vier Frauen meldeten sich demnach und erklärten, zur damaligen Zeit am gleichen Ort ähnliche Erfahrungen gemacht zu haben. Auch Hinweise zu der mutmaßlichen Tatwaffe, einem Messer, wurden den Ermittlern mitgeteilt.

Aktenzeichen XY: Wer tötete Cornelia (19)? Ermittler veröffentlichen Details zu möglicher Serientäter-Theorie

Ursprungsmeldung vom 18. März 2020: Gotha/Ismaning - Ermittler nutzen das erfolgreiche TV-Format Aktenzeichen XY bereits seit Jahren als Hilfe, nicht selten werden durch die Ausstrahlung im ZDF auch lang zurückliegende Kriminalfälle doch noch gelöst. Am Mittwochabend erhoffen sich nun Ermittler im Fall der getöteten Cornelia Geißler neue Hinweise. Wer tötete die damals 19-Jährige?

Ermittler erhoffen sich auch Hinweise in einem 26 Jahre zurückliegendem Fall. Wer tötete einen Mann in einem Hamburger Mehrfamilienhaus?

Aktenzeichen XY: Mörder von Cornelia Geißler gesucht

30 Jahre liegt der Mord an Cornelia Geißler bereits zurück. Am 27. November 1990 verabschiedete sich die junge Frau von ihrer Freundin, gemeinsam waren sie an dem Dienstag zum Schwimmen gegangen. Nach dem Treffen verabredete sich die damals 19-Jährige noch mit ihrem Freund. Seit diesem Treffen fehlt von Cornelia jede Spur.

Als die damals 19-Jährige am nächsten Tag nicht auf der Arbeit erscheint, alarmiert ihr Arbeitgeber die Eltern der jungen Frau. Doch da weder die Eltern von Cornelia, noch ihr fester Freund, etwas von ihr gehört haben, erstatten sie Vermisstenanzeige bei der Polizei. Knapp einen Monat später wird Cornelia im Wald bei Ilmenau entdeckt, nackt und von zahlreichen Messerstichen übersät.

Aktenzeichen XY: Cold Case aus Gotha - wird der Fall nun aufgeklärt?

Im April 1991 entdecken Spaziergänger Kleidung und andere persönliche Gegenstände. Auch ein Messer, die mutmaßliche Tatwaffe, kann gefunden werden. Wer hat die junge Frau vergewaltigt und umgebracht? Diese Frage versuchen Ermittler seit Jahren zu klären, erst 2018 scheint sich ein neuer Ermittlungsansatz zu ergeben.

Knapp 28 Jahre nach der Tat meldet sich eine mögliche Zeugin, die im selben Jahr wie Cornelia Opfer einer Vergewaltigung wurde. Auch sie war zur damaligen Zeit 19 Jahre alt, konnte dem Täter nur durch Zufall entkommen. Aus Scham meldete die junge Frau den Vorfall jedoch nie bei der Polizei.

Aktenzeichen XY: TV-Sendung sucht nach mutmaßlichem Serientäter

Wurde die 19-jährige Cornelia 1990 also Opfer eines Serientäters? Ermittler und Moderator Rudi Cerne* erhoffen sich nun durch die Ausstrahlung in der ZDF-Sendung neue Hinweise. Gibt es noch mehr Opfer des Mannes, die sich bislang nicht gemeldet haben? Den mutmaßlichen Täter beschreiben Ermittler als damals etwa 50 Jahre alt, heute also rund 80 Jahre alt. Er soll etwa 1.78 Meter groß sein, hatte zur damaligen Zeit blonde, kurze, glatte Haare und schmale Lippen.

Rubriklistenbild: © Kripo Gotha