„Aktenzeichen XY“ mit Spezialausgabe am Mittwoch: Nach diesen Kindern sucht das ZDF  

Ismaning - In der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ werden den Zuschauern präsentiert regelmäßig ungelöste Kriminalfälle präsentiert, nicht selten ergeben sich durch Zuschauer-Hinweise neue Spuren. In einer Spezialausgabe behandelt Moderator Rudi Cerne am kommenden Mittwoch jedoch ein besonders sensibles Thema. Unter dem Titel „Wo ist mein Kind?“ werden vier Schicksale verschwundener Kinder vorgestellt.

„Aktenzeichen XY“ sucht nach Marvin Konsog: Teenager vermisst

Der 14-jährige Marvin Konsog wird bereits seit zwei Jahren vermisst. Der Teenager wohnte zur damaligen Zeit in einer Wohngruppe in Oer-Erkenschwick. Obwohl er als zuverlässig galt, gestalteten sich die letzten Tage vor seinem Verschwinden mysteriös. Plötzlich hatte Marvin unerwartet viel Geld, er konnte sich neue Sachen kaufen und er sprach von einem besten Freund, den jedoch niemand wirklich kannte. Seit seinem Verschwinden ist das Handy von Marvin ausgeschaltet, er ist für niemanden mehr erreichbar.

„Aktenzeichen XY“ sucht nach Natalie Leonhard: Wo ist die damals 14-Jährige?

Die 14-jährige Natalie Leonhard verschwand bereits vor über 23 Jahren. Das hübsche Mädchen musste am 13. Juni 1996 in der Schule nachsitzen. Ihre Mutter und ihre Oma erwarteten sie danach zum Mittagessen, doch Natalie kam nie zuhause an. Die 14-Jährige wurde von Zeugen zum letzten Mal an der Wilhelm-Heinrich-Brücke in Saarbrücken gesehen, danach verliert sich ihre Spur. Wie Bild wissen will, werden Natalies Mutter und ihre Schwester am Mittwoch in der Live-Sendung über ihre Suche nach Natalie berichten.

„Aktenzeichen XY“ sucht nach Johannes Bernhard: Seit acht Jahren vermisst

Der damals 25 Jahre alte Johannes Bernhard verließ an Heiligabend 2011 nach einem Streit mit seiner Freundin die gemeinsame Wohnung in Karlsruhe. Wie die Kriminalpolizei kurz darauf in einer öffentlichen Vermisstenmeldung erklärte, befand sich Johannes Bernhard zu diesem Zeitpunkt offenbar in einem psychisch angeschlagenen Zustand. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug Bernhard seine Haare kinnlang, an seinen Armen trug er zahlreiche Armbänder. In seinem Gebiss fehlten zur damaligen Zeit mehrere Zähne.

„Aktenzeichen XY“ sucht nach Christina Hermert: Junge Mutter seit 1990 vermisst

Im Januar 1990 verschwand die damals 22-jährige Christina Hermert. Die junge Mutter von zwei Kindern wurde von Nachbarn am Abend des 20. Januars zum letzten Mal gesehen. Obwohl die Vermisste seit 1989 von ihrem Ehemann getrennt lebte, wohnten beide noch gemeinsam in einer Wohnung. Christina Hermert kämpfte jedoch um das Sorgerecht für die beiden Kinder. Kurz bevor das Amt den endgültigen Bescheid mit der Entscheidung über das Sorgerecht zustellen will, verschwindet die damals 22-Jährige spurlos.

+ Seit über 29 Jahren fehlt von Christina Hermert jede Spur. © Polizei

