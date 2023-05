64 Kilo abgenommen: „Biggest Loser“-Siegerin Valentina will nun zu „Let‘s Dance“

Im „Biggest Loser“-Finale hat sich Valentina aus Darmstadt gegen ihre Konkurrenten durchgesetzt. Nun möchte sie bei „Let‘s Dance“ ihr Können beweisen.

Darmstadt – Valentina (35) ist die Siegerin von „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“. In der ersten Sendung wo die Büroangestellte noch 135,3 Kilo. In 20 Wochen nahm sie 64,7 Kilo ab. Das ist fast die Hälfte ihres Körpergewichts. Außerdem gewann sie das Preisgeld von 50.000 Euro. Nun möchte die zweite Siegerin in der „Biggest Looser“-Geschichte zu „Let‘s Dance“!

Den Ehrgeiz zu gewinnen hatte sie schon von Anfang an. Die Kilos, die sie aufgrund einer toxischen Beziehung zugelegt hatte, wollte sie in der Show wieder abnehmen.

Ihre Schwester meldete sie schließlich bei der Sat.1-Show an. Auf Naxos in Griechenland kämpfte sie sich mit 19 anderen Kandidaten durch die Abspeck-Challenges. „Ich bin oft nachts um vier heimlich aufgestanden und habe trainiert“, sagte sie der „Bild“-Zeitung.

Im Finale der Show tanzte sie im schwarzen Glitzerkleid zu „Let‘s Get Loud“ von Jennifer Lopez über die Bühne. „Ich würde gerne mit Massimo Sinató (42) einen leidenschaftlichen Tango tanzen“, verriet sie.

Da er auch Italiener ist, würden sie perfekt harmonieren. Durch ihre Gewichtsabnahme fühlt sie sich wieder wohl. „Früher war ich eine traurige Prinzessin. Jetzt bin ich eine glückliche Königin“, sagte sie zu ihrem Abnehm-Erfolg.

An diesen Plan hält sich Valentina

„Dank der Sendung habe wieder ein glückliches Leben, bin wieder ich geworden“, sagt sie im Interview. Seit dem Finale, das im Januar aufgezeichnet wurde, hält sie ihr Gewicht. Dafür esse sie morgens Magerquark mit Proteinpulver und Zimt.

Im Februar startete die 15. Staffel von „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“. Unterstützt wurden die 20 Kandidaten in diesem Jahr wieder von Camp-Chefin Dr. Christine Theiss (43) sowie den Coaches Sigrid Ilumaa und Ramin Abtin (50).

The Biggest Loser 2023: Die Platzierungen in der Übersicht Einen hervorragenden zweiten Platz belegt Daniel (38) aus Rülzheim (Rheinland-Pfalz) mit einem Abnahmeergebnis von 73,2 Kilo (-45,95 Prozent; Startgewicht: 159,3 Kilo). Insgesamt 44,9 Kilo (-38,12 Prozent; Startgewicht: 117,8 Kilo) konnte Ása (48) aus Köln als Drittplatzierte der Waage abtrotzen. Manuela (27) aus Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) landet mit einem Minus von 55,5 Kilo (-36,42 Prozent; Startgewicht: 152,4 Kilo) auf dem vierten Rang. Eindrucksvoll auch das Abnahme-Ergebnis von Laura (24) aus Darmstadt: Sie reduzierte ihr Gewicht um 50,7 Kilo (-40,46 Prozent; Startgewicht: 125,3 Kilo) und sichert sich damit unter den Camp-Ausscheider:innen den ersten Rang.

Mittags Salat mit Garnelen oder Fleisch und abends esse sie nur, wenn sie wirklich Hunger hat. Dazu steht für sie viermal die Woche, ein Mix aus Krafttraining, Walking und Schwimmen auf dem Plan.

Mit 227,1 Kilo ist Torsten der schwerste Kandidat, der je bei „Leben leicht gemacht" (ehemals „The Biggest Loser") angetreten ist. In der Sat.1-Sendung möchte der 42-Jährige sein Leben endlich umkrempeln.