„Abitur als Lottogewinn“: Geissens-Tochter Davina blamiert sich beim Luxus-Dinner

Von: Lukas Einkammerer

Die Geissens können immer über sich selbst lachen. Nach der neuesten Folge ihrer RTLZWEI-Show kann vor allem Davina das gut brauchen.

Slowakei – Neben rauschenden Festen und Luxusgütern im Überfluss bringen die Geissens um Robert (59) und Carmen (57) Geiss stets auch eine große Prise Selbstironie mit. Ihre erfolgreiche RTLZWEI-Show nimmt Zuschauer mit in den Alltag der Multimillionäre – und den Kameras entgeht dabei keine noch so kleine Peinlichkeit. Vor allem Davina (19), die älteste Tochter des TV-Powercouples, muss nach der neuesten Folge wegen ihrer Schwierigkeiten beim Vorlesen viele gehässige Zuschauerkommentare über sich ergehen lassen.

„Gänsebärpasette“: Davina Geiss zerbricht sich an Edel-Speisekarte den Kopf

Als Gäste von Wirtschaftsminister Richard Sulík reisen Robert und seine Familie in der neuen Staffel von „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ (montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI) derzeit durch die Slowakei. Nachdem sie bei einer Weinprobe die Korken knallen ließen und Shania (18) am Frühstückstisch ihr Saftglas zerbrach und dafür von Robert und Carmen Geiss respektlos angemotzt wurde, passiert nun ihrer Schwester Davina das nächste Missgeschick am Esstisch.

In einer Instagram-Vorschau auf die neueste Folge, die vorab bereits in der Mediathek bei RTL+ verfügbar ist, liest Davina Geiss bei einem Luxus-Dinner Robert die Speisekarte vor – und stolpert dabei über das eine oder andere Wort. „Gänsebärpasette“ statt „Gänseleberpastete“, „Selschfleisch“ statt „Selfleisch“, „Brimsenknödelnockerl“ statt „Bröselnockerl“ – die Abiturientin liefert eine abenteuerliche Wortneuschöpfung nach der anderen und muss von ihrem alten Herren nicht nur einmal korrigiert werden.

Mama Carmen wirkt von der Wortakrobatik ihrer Tochter sichtlich amüsiert und kann sich einen frechen Kommentar nicht verkneifen: „Wenn Davina irgendwann mal ein Kind hat und dann liest sie dem Kind bestimmt jeden Abend eine Geschichte vor. Das wird bestimmt schnell einschlafen.“

„Beängstigend ungebildet“: Geissens-Fans zerreißen Davina nach Vorlese-Patzer

Die Ausspracheschwierigkeiten, die Davina Geiss in der neuesten Geissens-Folge an den Tag legt, kommen bei vielen Zuschauern gar nicht gut an. „Ist das eine Leseschwäche oder einfach nur beängstigend ungebildet? Ich würde mich in Grund und Boden schämen“, schimpft ein Instagram-Nutzer, „Abi, aber Schwierigkeiten mit Lesen. Wohl im Lotto gewonnen, oder?“, tut es ihm ein anderer gleich. „Zum Glück sind Automarken wie BMW, Audi, Lambo einfacher zu lesen“, spöttelt ein User, „Glaube, die war nur auf der Baumschule“, schließt sich ihm eine weitere an.

„Gänsebärpasette“ statt „Gänseleberpastete“: Davina Geiss hat in der neuesten Geissens-Folge große Schwierigkeiten beim Vorlesen der Speisekarte. © Screenshot/RTL+/Die Geissens/Folge vom 27. Februar 2023 (Fotomontage)

Inmitten dieser negativen Kommentare erklären einige Fans, weshalb Davina Probleme mit den Namen der Edelgerichte hat: Denn Shania und sie waren auf einer Privatschule, wo auf Englisch und Französisch unterrichtet wird und sprechen nur Deutsch, wenn sie mit ihren Eltern unterwegs sind. „Davina würde uns wahrscheinlich auch auslachen, wenn wir versuchen würden, eine französische Speisekarte vorzulesen“, nimmt eine Supporterin die Millionärstochter in Schutz.

