Heikle Aussagen im Podcast: „Let‘s Dance“-Fans wenden sich von Oana Nechiti und Erich Klann ab

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Die ehemaligen „Let‘s Dance“-Profitänzer Oana Nechiti und Erich Klann diskutieren die RTL-Show in ihrem Podcast. Viele Fans sind wegen ihrer harten Meinungen erzürnt.

Köln – Einst waren Oana Nechiti (35) und Erich Klann (35) aus „Let‘s Dance“ nicht mehr wegzudenken, doch heute widmen sich die beiden Profitänzer anderen Projekten. Oana verließ die RTL-Show nach Staffel 11 und Erich schwang in Staffel 13 ein letztes Mal das Tanzbein, Thema ist das beliebte Format für sie aber nach wie vor. In ihrem Podcast „Tanz oder gar nicht“ diskutiert das Pärchen die aktuellen Folgen – was vielen Fans gar nicht gefällt.

„Wirklich respektlos“: „Let‘s Dance“-Fans sauer wegen Podcast von Oana Nechiti und Erich Klann

Meinungen sind bekanntlich verschieden – dass Oana Nechiti und Erich Klann in ihrem Podcast aber gerne mal hartes Feedback für ihre ehemaligen „Let‘s Dance“-Kollegen übrig haben, stößt bei Fans auf Kritik. „Ich vermisse beide nicht“, urteilt eine Instagram-Nutzerin. „Mich stören die Lästereien im Podcast zunehmend. Man hat seine Lieblinge und der Rest wird jede Folge gleich abgehandelt“, tut es ihr eine andere gleich, „Die aktuelle Podcastfolge hat mich komplett verloren. Bin leider raus als langjähriger Fan.“

High Heels, Bikini oder leger: Die hübschesten „Let‘s Dance“-Kandidatinnen ganz privat Fotostrecke ansehen

Vor allem gegen Ekaterina Leonova (35), die seit 2013 bei „Let‘s Dance“ mit vielen namhaften Partnern getanzt hat, sollen Oana und Erich in den Augen der Fans zu fies ausgeteilt haben. „Wenn sie bestimmte Leute nicht mögen oder nicht gut finden, ist es meiner Meinung nach besser, wenn sie sie einfach ignorieren“, schreibt eine Userin, „Kritik an ihren ehemaligen Kollegen finde ich wirklich respektlos, jeder Profi gibt sein Bestes.“

Diese Paare tanzen in der neuen „Let‘s Dance“-Staffel miteinander Timon Krause mit Ekaterina Leonova Ali Güngörmüş mit Christina Luft Philipp Boy mit Patricija Ionel Jens „Knossi“ Knossalla mit Isabel Edvardsson Abdelkarim mit Kathrin Menzinger Mimi Kraus mit Mariia Maksina Younes Zarou mit Malika Dzumaev Sharon Battiste mit Christian Polanc Julia Beautx mit Zsolt Sándor Cseke Alex Mariah Peter mit Alexandru Ionel Chryssanthi Kavazi mit Vadim Garbuzov Natalia Yegorova mit Andrzej Cibis Sally Özcan mit Massimo Sinató Anna Ermakova mit Valentin Lusin

„Können nicht alle einer Meinung sein“: Ex-Let‘s Dance-Star Oana Nechiti reagiert auf Podcast-Kritik

Dass ihr Podcast eine so negative Resonanz mit sich bringt, lässt Oana Nechiti nicht auf sich ruhen und auf den Kommentar eines enttäuschten Zuhörers reagiert die gebürtige Rumänin mit einer klaren Ansage. „Das ist völlig in Ordnung. Das respektieren wir doch. Wir können nicht alle einer Meinung sein. Wir sind fein damit, wenn ihr die Dinge anders seht“, erklärt sie, „Der einzige Unterschied ist, dass wir durch die Brille eines Profis gucken. Und trotzdem darf jeder so denken und fühlen, wie er will.“

Oana Nechiti und Erich Klann lernten sich als Profitänzer bei „Let‘s Dance“ kennen und lieben. Ihr Podcast zur RTL-Show sorgt derzeit aber für große Furore © IMAGO/Metodi Popow; IMAGO/Panama Pictures (Fotomontage)

Ob Oana und Erich bei ihrer nächsten Diskussion trotzdem die Punkte ein wenig gnädiger vergeben werden, bleibt erstmal noch abzuwarten. Indessen kam es bei ihrem alten Arbeitsplatz zu einem Eklat, denn Joachim Llambi demütigte bei „Let‘s Dance“ zum wiederholten Mal Cora Schumacher. Verwendete Quellen: Instagram/oana_nechiti