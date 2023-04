US-Sportler beschwert sich über Stewardess – und kassiert Shitstorm

Von: Laura May

Popcorn essen im Flugzeug. Wer macht den Dreck weg? © IMAGO/yayimages/ imagebroker/buzzfeed

Was muss eine Stewardess tun? Und was nicht? Baseball-Profi Anthony Bass heizt mit einem kleinen Twitter-Post eine große Debatte über Respekt an.

US-Baseball Star Anthony Bass hat nach einem Linienflug mit seiner Familie einen Shitstorm ausgelöst. Der Pitcher von den Toronto Blue Jays regte sich auf Twitter darüber auf, dass eine Stewardess die „Popcorn-Unordnung“ seiner jüngsten Tochter nicht aufräumen wollte. Stattdessen hätte seine Frau auf ihren Knien im Flieger herumrutschen müssen, um die Popcorn aufzuräumen – und das, obwohl sie in der 22. Woche schwanger ist.

Muss Baseball-Profi Anthony Bass den Müll seiner Tochter selbst aufräumen?

Bass‘ Post löste eine heftige Debatte über respektvollen Umgang aus. Diskutiert wird über mehrere Fragen: Wer ist für den Dreck der eigenen Kinder verantwortlich? Wie sollte man mit Dienstleistungspersonal umgehen? Sollte sich ein reicher weißer Mann dazu äußern? Während viele User die Aussage des Baseballers verurteilen, verteidigen auch einige seine Ansichten. Diese 13 Twitter-Reaktionen zeigen, was die User vom Verhalten des Profi-Sportlers halten. Die Tweets wurde übersetzt und zum Teil leicht gekürzt.

1. Reichtum macht abgehoben

„Nur weil du reich bist, heißt das nicht, dass jeder dein Diener ist. Ich hoffe, das hilft.“

2. Anthony Bass soll sich ein Kindermädchen holen

„Hören Sie auf, billig zu sein, und besorgen Sie ihr ein Kindermädchen, mit dem sie reisen kann.“

3. Flugbegleiterin sollte befördert werden

„Ich hoffe, dass Sie dieser Flugbegleiterin eine Gehaltserhöhung und einen Tag freigegeben haben. Eine Menge Leute schauen zu, um zu sehen, ob Sie das Richtige tun oder das falsche Verhalten eines reichen, berechtigten Weißen belohnen.“

4. Selbstsüchtigkeit macht den Profisport kaputt

„Dies ist der anmaßendste, arroganteste, selbstsüchtigste Tweet aller Zeiten. Mein Gott, je mehr Athleten twittern, desto mehr will ich eigentlich keinen Profisport mehr sehen.“

5. Bass muss mehr Verantwortung übernehmen

„Was wäre, wenn jeder Passagier so ein Chaos anrichten würde? Hier gibt es nicht viel persönliche Verantwortung. Oder Rücksicht auf den Niedriglohnarbeiter, der den Job vielleicht machen muss. Aufräumen ist genau das Richtige.“

6. Kindererziehung wäre eine Lösung

„Ein guter Elternteil hätte seinen Kindern beigebracht, es aufzuheben und anderen gegenüber respektvoll zu sein.“

7. Selbst sauber machen wäre auch eine Option

„Mach hinter deinen Kindern sauber, reicher Junge.“

8. Als wären Flugzeuge ein öffentlicher Spielplatz

„Kommerzielle Fluggesellschaften sind kein Spielplatz für Ihre Kinder. Holen Sie es ab und übernehmen Sie die Verantwortung für Ihre Kinder.“

9. Es waren sicher noch andere Personen im Flieger

„Du hast deiner schwangeren Frau dabei zugesehen?“

10. Vielleicht kennt Bass es nicht anders

„Dieser Baseballspieler denkt wirklich, dass er hier das Opfer ist? Gott sei Dank bin ich ohne Geld oder Diener aufgewachsen und hatte stattdessen einen Elternteil, der mir grundlegende Manieren und Anstand beibrachte.“

11. Das Flugpersonal ist auch unhöflich

„Darum ging es nicht. Die Flugbesatzung ist heutzutage extrem unhöflich.“

12. Es hat einen Grund, weshalb es in Flugzeugen kein Popcorn gibt

„Wie oft haben Sie gesehen, wie eine Fluggesellschaft Popcorn serviert?“

13. Schwangere müssen nicht aufräumen

„Wenn sie nicht schwanger wäre, würde ich erwarten, dass sie aufräumt. Aber schwanger? Hört auf!“

