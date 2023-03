Boris Becker half Anna Ermakova „Let‘s Dance“-Gage zu verhandeln

Boris Becker, die Tennis-Legende, die wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis saß, hat Töchterchen Anna Ermakova für das Verhandeln mit RTL das „Bluffen“ beigebracht.

Köln – Anna Ermakova (22) tanzt sich aktuell in die Herzen der Fans und hofft auf den Titel „Dancing Star 2023“. Für die beiden Auftritte in der RTL-Show „Let’s Dance“, die das Model bisher aufs Parkett legte, gab es nicht nur Punkteregen, sondern Anna ergatterte sich direkt in der Kennlern-Show eine Wildcard. Mit den meisten Jury-Punkten konnte sie sich so vor einem Ausscheiden in Show Nummer 1 schützen. Aber das wäre gar nicht nötig gewesen, denn der erste Tanz – ein leidenschaftlicher Tango mit Profitänzer Valentin Lusin (36) – war eine Glanzleistung. Laut dem sonst so kritischen Juror Joachim Llambi (58) lieferte Ermakova sogar den „besten Vortrag, den wir erlebt haben“ ab.

Beim Tanzen scheint das Model alles voll im Griff zu haben – in Sachen Finanzen setzt Ermakova aber auf ihren Papa Boris Becker (55). Der habe seinem Spross nämlich geholfen, die entsprechende Gage für die TV-Show zu verhandeln. Dabei habe der Ex-Tennisprofi Anna beigebracht, „wie man blufft“, verrät der 55-Jährige nun in einem Interview mit der „Financial Times“: „Wir haben ein bisschen über das Honorar gesprochen und sie hat meinem Rat vertraut, wie man blufft“.

„Ob Sie es glauben oder nicht“: Boris Becker positioniert sich als kompetenter Mentor

Ob die Tennis-Legende wirklich die beste Wahl in Sachen finanzieller Beratung ist? Schließlich ist es Becker, der bis vor Kurzem noch in einem Londoner Gefängnis seine Strafe wegen Steuerhinterziehung absaß. Die Ironie in der Aussage entgeht scheinbar auch Becker nicht und er fügt hinzu: „Ich kann eigentlich ganz gut mit Zahlen umgehen, ob Sie es glauben oder nicht“.

Wie gut Anna das von Papa Boris gelernte Bluffen letztlich umgesetzt hat und wie viel mehr Gage der Rotschopf dadurch einheimsen konnte, verrät der Vierfach-Vater an dieser Stelle allerdings nicht. Die Teilnahme in der Tanz-Show scheint sich für das Model aber allemal auszuzahlen. Das Team „Curly Fries“ um Anna und ihren Tanzpartner Valentin wird bereits jetzt als eines der Favoriten-Paare gehandelt.