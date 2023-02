Quelkhorner Fair-Laden offen für alle

Von: Heinrich Laue

Unter der Friedensfahne im Verkaufsraum: ein Teil des Teams, das sich ehrenamtlich beim Fair-Laden engagiert. Darunter sind etliche Geflüchtete – nicht nur aus der Ukraine. Das Bild zeigt (oben von links) Luda, Olena, Christina, Uschi Oeltjen, Helga Lipke und Mareike Cordes sowie (sitzend von links) Anke Schwarz, Thorsten Meyer und Helga Weinrich. © Laue

Quelkhorn – Bis zu 50 Kilometer rund um den Standort an der Quelkhorner Landstraße 76 erstreckt sich mittlerweile der Einzugsbereich des Fair-Ladens. Was vor rund elf Monaten im Gebäude der alten Sammann-Bäckerei in Fischerhude als Kleiderkammer für ukrainische Geflüchtete begann, hat sich seit dem Umzug im vorigen Sommer nach Quelkhorn zu einem vielfältigen sozialen und nachhaltigen Kaufhaus entwickelt und schließt inzwischen Migranten aus dem arabischen oder afrikanischen Raum mit ein. Generell steht der Fair-Laden allen Menschen offen. Zusammen mit dem TSV Achim organisieren die ehrenamtlichen Macherinnen des Fair-Ladens zudem gerade Hilfstransporte ins türkisch-syrische Erdbebengebiet.

Ein Team von 32 Ehrenamtlichen – ganz überwiegend Frauen und vier Männer – trägt den Fair-Laden. Dessen enormer Bestand basiert auf Kleidung und vielen anderen Spendengütern aus der Bevölkerung. Ein Großunternehmen aus einem zum Flecken Ottersberg gehörenden Ort steuerte gar eine ganze Einbauküche bei, wie Thorsten Meyer, zusammen mit seiner Mutter Helga Weinrich einer der Initiatoren des Fair-Ladens, jetzt im Gespräch erläuterte. Viele Geflüchtete – insbesondere Ukrainerinnen – packen im Laden ebenfalls kräftig mit an.

Die Lagerräume sind gut gefüllt, und speziell Kleidungsstücke wurden reichlich gespendet. Anfangs war laut Meyer viel „Müll“ darunter: kaputte Schuhe, gebrauchte Unterwäsche oder andere Sachen, die beim Vorsortieren gleich entsorgt wurden. Das Angebot habe sich aber mittlerweile deutlich gebessert. Haushaltsprodukte, Möbel, Spielsachen und stets benötigte Hygieneartikel wie Windeln und anderes nahm der Fair-Laden ebenfalls gern entgegen. Für Kleidung besteht derzeit ein Annahmestopp, weil das Lager voll ist.

Preisschilder gibt es hier nicht, obwohl bekannte Marken-Textilien mit zum Sortiment gehören. Eingekauft wird im Fair-Laden gegen Spenden nach eigenem Ermessen und den persönlichen Möglichkeiten. Es nutzen im Übrigen nicht nur Geflüchtete das Angebot, sondern auch Menschen aus der näheren und weiteren Umgebung, denen es finanziell nicht so blendend geht. Und speziell jüngere Leute decken sich aus Gründen der Nachhaltigkeit mit Second-Hand-Klamotten statt mit ständig neu produzierter Ware ein, berichtet Meyer.

Rund 30 Besucher zählt das Team im Durchschnitt pro Öffnungszeit. Immer dienstags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr, mittwochs von 14 bis 17 Uhr sowie am ersten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr ist der Fair-Laden geöffnet.

Über Kleinanzeigen, Plakate, Flyer in Bürgerbussen und nicht zuletzt die sozialen Medien machten die beim Fair-Laden Engagierten dieses Projekt bekannt. Enge Verbindungen gibt es zum Hilfsnetzwerk „We care Otter“, und dringend nachgefragte medizinische Gerätschaften wurden über Kontakte zum Ottersberger Arzt Dr. Kuper und zum Bremer Pfarrer Andreas Hamburg beschafft.

Während die Kleiderkammer gut gefüllt ist, werden laut Fair-Laden-Team folgende Güter zur Versorgung der Kriegs- und Katastrophengebiete dringend gebraucht: Lebensmittelkonserven, Reis, Nudeln, Batterien zur Stromversorgung, Shampoo, Duschgel, Zahnpasta, Babynahrung und Pampers, aber auch militärische Kleidung wie Stiefel zur Versorgung der kämpfenden Männer.

Außerdem gesucht: Weitere Freiwillige mit Führerschein für die Transporte der Hilfsgüter. Und auf mittlere Sicht muss das Fair-Laden-Team sich nach passenden neuen Räumlichkeiten umschauen. Das jetzige Haus gehört dem örtlichen Parzivalhof und wurde der Initiative vom Ottersberger Bürgermeister Tim Willy Weber als neues Domizil nach dem Auszug bei Sammann vermittelt. Mindestens bis Ende des Jahres steht es noch zur Verfügung. Danach steht voraussichtlich erneut ein Umzug an. Thorsten Meyer hofft auf freistehende öffentliche oder private Wohnräume, könnte sich aber auch eine Bürocontainer-Lösung vorstellen.

Um die Integration der geflüchteten Menschen nach oft schrecklichen Erlebnissen zu fördern und vor allem auch die Kinder aufzumuntern, wurden mit Unterstützung der örtlichen Gastronomie schon Sommerfeste und Weihnachtsfeiern veranstaltet, außerdem ein Grünkohlessen für ukrainische Geflüchtete und ihre Gastfamilien.

Wichtiger nächster Schritt ist die Vermittlung von Arbeitsstellen. Genügend qualifizierte Kräfte gebe es unter den Geflüchteten, weiß Thorsten Meyer. Das reiche von der Universitätsprofessorin bis zur Nageldesignerin. Die Arbeitsagenturen bemühten sich auch sehr um Stellenvermittlung. Größtes Problem blieben aber vorerst die Sprachbarrieren. 55 000 Arbeitsverträge bei rund einer Million Ukraine-Flüchtlinge seien da eine nicht sehr zufriedenstellende Quote.