Von Familientraditionen und wie sie weitergegeben werden

+ © ksy So sieht‘s nur richtig aus: Weiße Würstchen ziehen in sämiger Pfefferkuchensoße. Und wo sind die braunen? © ksy

Syke - Von Michael Walter. „Was gibt‘s denn bei euch Heiligabend zu essen?“ Wenn ich meinen Schulkameraden früher diese Frage gestellt habe, fiel die Antwort für mich meist ernüchternd aus. Denn fast immer lautete sie „Bockwurst mit Kartoffelsalat“ oder „Heringsalat“.

Ohne Zweifel: Beides nicht zu verachten. Aber doch kein Essen für Heiligabend? Schließlich kannte ich nur ein angemessenes Gericht für den 24. Dezember: Nämlich Weihnachtswürstchen mit Pfefferkuchensoße.

Obwohl ich das als Kind gar nicht mochte – erst als Jugendlicher bin ich langsam auf den Geschmack gekommen – gab es dieses „schlesische Nationalgericht“ zielsicher jedes Jahr vor der Bescherung.

Meine Eltern waren beide schon knapp 40, als ich 1966 zur Welt kam. Beide waren in Breslau geboren, und beide im Umland aufgewachsen. Mein Vater als ältester Sohn eines selbstständigen Handwerksmeisters in Laskowitz, das während der Nazi-Zeit zu „Markstätt“ eingedeutscht wurde, und meine Mutter als Pflegekind im Flussschiffer-Dörfchen Rattwitz – leider auf der falschen Seite der Straße. Während auf der einen Seite die reichen Schiffer lebten, war sie nach 1933 als kleines Mädchen von den Behörden zu einer Pflegemutter gegeben worden, die eine ärmliche Hoffwirtschaft betrieb. Bildungsfern würde man das heute nennen, humorlos bis aufs Mark und ebenso geizig, aber mit behördlich untadeligem Familien-Stammbaum. Genau das Gegenteil des aufgeweckten, neugierigen, fröhlichen Charakters meiner Mutter. Zeit ihres Lebens hat sie unter dieser verkorksten Kindheit gelitten, und ich habe mich oft gefragt, was wohl unter besseren Umständen aus ihr geworden wäre.

Das Geheimnis der Pfefferkuchensoße zu Weihnachten

Kennen gelernt haben meine Eltern sich erst nach Krieg und Vertreibung: Bei einem Schlesier-Abend in Seckenhausen. Das muss um 1948 gewesen sein, kurz nachdem mein Vater aus der Kriegsgefangenschaft entlassen worden war. 1949 waren sie jedenfalls bereits ein Paar, und 1952 haben sie geheiratet.

Mein Vater, der fast alles konnte, nur nicht kochen, war es, der nach dem Tod seiner Mutter die schlesischen Weihnachtswürstchen an meine Mutter „vererbt“ hat. Genauer gesagt: Das Geheimnis der Pfefferkuchensoße. Denn wie bei allen Nationalgerichten gibt es auch dafür nur ein einziges Rezept – aber das ist in jeder Familie anders. Er hat ihr aus dem Gedächtnis erzählt, was wohl drin sein mag, und sie hat es ausprobiert. So lange, bis der Geschmack mit dem übereinstimmte, an den mein Vater sich erinnern konnte.

+ So sieht‘s nur richtig aus: Weiße Würstchen ziehen in sämiger Pfefferkuchensoße. Und wo sind die braunen? © ksy Im Grunde geht es darum, einen ungesüßten und ungewürzten knüppelharten Pfefferkuchen erst wieder gefügig zu weichen, um dann unter Verwendung von allerhand Spezereien genau den Geschmack hineinzubekommen, den er gehabt hätte, wenn man ihn nicht ungewürzt und ungesüßt gekauft hätte. Ein Ritual, dessen Sinn ich nie so ganz verstanden habe. Die Glaubenskriege beginnen bei der Frage, worin man den Kuchen einzuweichen habe – die einen sagen: Malzbier, die anderen: Rotwein – entzünden sich ferner an der Liste der zu verwendenden Gewürze und münden schließlich in die Wahl der Beilagen.

Unstrittig ist nur: Eine Soße wird daraus, indem man die breiige, nun wieder süßliche und würzige Masse mit einer kräftigen Brühe vermengt, die man zuvor separat gekocht hat.

Mein Freund Olaf – genau wie ich ebenfalls genetischer „Vollschlesier“ – war es, der nach dem Tod meiner Eltern und seines Vaters beschlossen hatte, wir müssten jetzt unbedingt mal lernen, das nachzukochen, bevor das Rezept für immer verloren geht.

Es war höchste Zeit! Denn die Schwierigkeiten beginnen inzwischen schon bei den Zutaten: Pfefferkuchen und Gewürze hatte früher der schlesische Bäcker, weiße und braune Würstchen der schlesische Schlachter. Nur: Die gibt es inzwischen längst nicht mehr.

Schlesische Weißwurst zu bekommen, ist kein Problem. Die gibt es zur Weihnachtszeit überall. Die braune – eine Art dicke, kurze Krakauer – ist uns seit Jahrzehnten nicht mehr untergekommen. Kein Verlust: Nach einer halben ist man satt, nach einer ganzen wird dir schlecht. Eine Verbesserung in jeder Hinsicht stellen die langen dünnen Mettwürstchen dar, die man im Supermarkt als Frankfurter bekommt. Und an Stelle des Fischpfefferkuchens (heißt so, weil diese Soße ursprünglich zum Karpfen gereicht wurde) kann man Spekulatius nehmen. Dadurch kann man auch gleich das Malzbier zum Einweichen durch „richtiges“ Bier ersetzen. Die Süße bringen die Kekse, der Alkohol verkocht.

Meine eigenen Kinder werden bald neun. Ich glaube, ich könnte sie langsam mit etwas Familientradition konfrontieren. Nächstes Jahr. Zu Heiligabend.