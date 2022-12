Leseraktion in Verden: Der Glanz des Weihnachtsbaums

Von: Markus Wienken

Teilen

Lebenslang filigran und mit Fantasie: Der Weihnachtsbaum ohne „W“ geht gar nicht. © wienken

In vielen guten Stuben stehen sie bereits, die geschmückten Weihnachtsbäume. Die schönsten oder originellsten sollen nun in der Verdener Aller-Zeitung veröffentlicht werden, Stichwort „Baumgucken“.

Verden – Der Blick in die „gute Stube“ dürfte in diesen Tagen (fast) überall das gleiche Bild bieten: Da steht ein Tannenbaum. Aber gleich? Weit gefehlt, denn Tannenbaum ist natürlich nicht gleich Tannenbaum. Wir wollen wieder wissen, wie es bei Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in der guten Stube inklusive Baum zu Weihnachten aussieht. Wieder freuen wir uns auf Fotos ihres Baums, dazu ein paar Zeilen, warum er so aussieht, wie er aussieht. Vielleicht haben Sie sogar etwas Kurioses erlebt? Beim Kauf, beim Schmücken? Wer schmückt bei Ihnen den Baum? Einer oder alle? Gibt’s eine festgelegte Tradition? Lichterkette oder Wachskerzen? Schreiben sie uns! Wichtig: Name, Vorname und Wohnort nicht vergessen.

Bunt und rund: der Weihnachtsbär. © Preuß, Katrin

Jedes Weihnachten, jeder Baum hat so seine Geschichte. Selber schlagen oder schlagen lassen? Nordmann-Tanne oder Fichte? Mit oder ohne Wurzelballen? Aber: auf keinen Fall Plastik! Und regelmäßig die Frage, wie groß er denn sein darf.

Was nicht passt, wird passend gemacht

Zu groß? Da sind Handwerk und Fantasie gefragt. So standen wir mit der Familie seinerzeit um unseren Baum. Beim Kauf total verschätzt, passte er partout nicht unter die Decke. Was tun? Unten einfach absägen? Das erschien uns sehr gewagt, zumal die Etage die schmuckvollste des Baumes war, er danach nur noch halb so schön wirken würde. Doch in der Spitze war noch Spiel. 30 Zentimeter, und so setzte mein Vater die Rosenschere an, kürzte das gute Stück baumabwärts etwa um 15 Zentimeter und setzte die Spitze mit einem Nagel wieder auf den Stamm. Ein Strohstern kaschierte die Schnittstelle. Die Maßanfertigung passte wie gemacht unter die Decke unseres Wohnzimmers.

Es kann losgehen: Der Baum steht in voller Pracht. © Preuß, Katrin

Beispiele Marke Eigenbaum gibt’s viele. Ein Exemplar ohne Sterne? Das geht für viele Menschen gar nicht – und so wird geschnippelt, gebastelt und geklebt. Mal größer, mal kleiner und filigran, auf jeden Fall aus Stroh oder Perlen muss der Schmuck auf so manchem Grün sein. Dazu ein paar rote Kugeln, geschickt gehängt. Und in der Spitze – nur ein Vorschlag – unverkennbar als Strohstern ein Komet, der den drei Weisen aus dem Morgenland den Weg zum Jesuskind wies.

Schon fast einer Wertarbeit gleicht mancher Schmuck, der in den Zweigen hängt. Die Kugeln golden glänzend, ebenso wie die Kerzen, außerdem mit Goldlack angesprühte Blüten, auch das gibt es und verleiht dem Baum besonderen Glanz.

Kontakt zur Redaktion Und wie sieht es bei Ihnen Weihnachten in der guten Stube aus? Ob groß oder klein, grade gewachsen oder eher schief, mit gewöhnlichem oder ungewöhnlichem Schmuck, schicken Sie uns ein Foto von Ihrem Baum. Sie dürfen sich auch dazu setzen. Vielleicht haben Sie eine kleine Geschichte zu erzählen, über den Schmuck, der schon seit Jahrzehnten traditionell nur zum Fest ausgepackt und sorgfältig in den Zweigen des Baumes verteilt wird? Oder über den Kauf des Baumes? Mailen Sie uns die schönsten Fotos. Name, Vorname und Wohnort nicht vergessen. Gerne auch Bilder von besonderen Details. Wir freuen uns über jede Zusendung (Stichwort: Baumgucken) an E-Mail redaktion.verden@kreiszeitung.de.