WhatsApp: Kann man den Dark Mode nun auf iPhone und Android installieren? Gefährliche Nachricht geht um

Weltweit nutzen mehrere Milliarden Menschen WhatsApp. Viele User freuen sich auf den Dark Mode, der aktuell von Android-Beta-Usern getestet werden darf. iPhone-Nutzer hingegen schauen momentan in die Röhre, da der Dark Mode nur in der Android-Beta auf WhatsApp verfügbar ist. Offen ist noch, wann das Warten ein Ende hat. Momentan geht jedenfalls auf WhatsApp eine Nachricht um. In der Nachricht heißt es, man könne den Dark Mode bereits aktivieren. Dafür müsse man lediglich auf einen bestimmten Link klicken. Das ist die WhatsApp-Nachricht, die den Dark Mode verspricht.

WhatsApp: Dark Mode-Nachricht - das steht im Text

"Whatsapp Dark-Mode aktivieren Versuchen Sie, unsere neue Funktion!

whatsapp.com

Hey! Shau mal: https://darkmode.whatsapp-colors.fun Die neue Whatsapp Dark-Mode is da. Ich habe es schon getan".

WhatsApp: Dark Mode gibts in kommenden Update für iPhone und Android

Der Dark Mode für WhatsApp wird wie gesagt tatsächlich in einem Update des Messengers enthalten sein. Nutzer sollten jedoch bei der WhatsApp-Nachricht, die den Dark Mode verspricht, Obacht walten lassen. Denn: Klickt man auf den Link in der WhatsApp-Nachricht, wird man auf eine dubiose Seite umgeleitet. Dort sollen die WhatsApp-Nutzer angeben, welches Betriebssystem auf dem Smartphone installiert ist.

WhatsApp: Dark Mode-Nachricht auf iPhone noch nicht verfügbar

Anschließend soll die Nachricht an 20 Kontakte oder Gruppen versendet werden. Wer die WhatsApp-Nachricht teilt, landet plötzlich auf Gewinnspiel-Seiten. Oder auf Homepages, bei denen man Gefahr läuft, in eine Abo-Falle zu tappen. Nach Angaben von "mimikama" ist auch nicht auszuschließen, dass die Seiten Schad-Software bzw. Malware auf dem Smartphone installieren.

WhatsApp: Dark Mode-Nachricht ist ein Kettenbrief

Bleibt also festzuhalten, dass es sich um einen gefährlichen Kettenbrief handelt. Absender sollte man deshalb darüber aufklären, dass die Nachricht ein Betrugs-Versuch ist. Übrigens: Erst kürzlich machte auf WhatsApp Tobias Mathis die Runde - ebenfalls ein Kettenbrief. Den Dark Mode bekommen WhatsApp-Nutzer leider immer noch nicht.

