„Street Fighter“: Mit Teil sechs voll auf die Zwölf

Lily aus Mexiko ist neu in „Street Fighter 6“ - und bekommt es gleich mit dem mutierten Blanka aus Brasilien zu tun. © Capcom/dpa-tmn

Ein neuer Teil der „Street Fighter“-Serie ist da und verspricht alten Kampfhasen neue Spielmechaniken. Aber ist das Game auch etwas für Neueinsteiger?

Berlin - Kaum eine Spielserie steht so sehr für das Fighting-Game-Genre wie „Street Fighter“. Mit dem neuen „Street Fighter 6“ bringt Publisher Capcom das Spiel nun auch auf aktuelle Konsolen - und landet damit einen Volltreffer.

Neben Fäusten prasseln nämlich auch jede Menge übernatürlicher Spezialangriffe auf die Kontrahentinnen und Kontrahenten ein. Sie unterscheiden sich bei jedem der 18 verschiedenen Charaktere grundlegend.

Möglichst schnelles Knöpfedrücken reicht nicht, um siegreich zu sein: Die gute Kombination von Angriffen und gekonntem Ausweichen bereiten den Weg zum Erfolg. Neu ist dabei die aufladbare, sogenannte Drive-Anzeige, die Spielerinnen und Spieler herausfordert, ihren Kampfstil dynamisch anzupassen.

„Street Fighter 6“ lässt sich sowohl im Multiplayer-Modus als auch alleine an der Konsole bestreiten. Im World Tour getauften Storymodus entwickelt man einen ganz eigenen Charakter, dessen Aussehen und Fähigkeiten individuell anpassbar sind. Wer mit der Spielserie noch nicht ganz so gut vertraut ist oder neu einsteigt, lernt auf der Tour eine Menge dazu, etwa über die breite Auswahl an Spielmechaniken.

In „Street Fighter 6“ lässt sich der eigene Charakter im Laufe des Spiels weiter entwickeln. © Capcom/dpa-tmn

„Street Fighter 6“ hat es in sich, wird sogar schon in der E-Sport-Szene gespielt. Das bedeutet aber ganz und gar nicht, dass es nicht auch für Neueinsteiger geeignet ist: Man muss sicher kein Profispieler sein, um mit dem Spiel Spaß zu haben.

„Street Fighter 6“ ist für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S erhältlich und kostet 60 Euro. dpa