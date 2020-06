Mehr als 500 „Starlink“-Satelliten von SpaceX umkreisen die Erde

Die „Starlink“-Satelliten von SpaceX und Elon Musk sind immer wieder am dunklen Himmel zu sehen. Mittlerweile umkreisen 538 operative Satelliten die Erde.

Update vom 14. Juni 2020, 14.40 Uhr: Der Start von „Starlink“-Satelliten wird für SpaceX immer mehr zur Routine: Nur etwa 10 Tage nach dem letzten Start einer „Falcon 9“-Rakete mit 60 „Starlink“-Satelliten ist am gestrigen Samstag wieder eine Ladung der Internet-Satelliten ins All geschickt worden. Dieses Mal waren an Bord der „Falcon 9“-Rakete 58 „Starlink“-Satelliten und drei „SkySat“-Erdbeobachtungssatelliten des US-Unternehmens „Planet“.

Das Unternehmen war damit der erste SpaceX-Kunde, der am so genannten „Rideshare“-Programm teilnahm, bei dem kleine Satelliten „per Anhalter“ bei einer SpaceX-Mission mitfliegen können. Der Vertrag dafür wurde erst etwa sechs Monate vor dem Start unterschrieben, hieß es im Vorfeld bei SpaceX. Mit dem Start der 58 „Starlink“-Satelliten befinden sich nach Angaben des Unternehmens jetzt 538 operative Satelliten für die „Starlink“-Konstellation im Erdorbit.

„Falcon 9“ bringt erneut „StarlinK“-Satelliten in Erdumlaubahn

Update vom 12. Juni 2020, 20.00 Uhr: Am Samstag (13.6.) ist der nächste „Starlink“-Start von SpaceX geplant. Dieses Mal werden jedoch nur 58 statt 60 der Internet-Satelliten an Bord der „Falcon 9“-Rakete sein. Außerdem werden im Rahmen des SpaceX-Rideshare-Programms drei „SkySat“-Erdbeobachtungssatelliten des US-Unternehmens „Planet“ mit dabei sein. Gestartet werden soll um 11.21 Uhr (dt. Zeit).

Targeting Saturday, June 13 at 5:21 a.m. EDT for launch of 58 Starlink satellites and 3 @planetlabs spacecraft – the first SpaceX SmallSat Rideshare Program launch https://t.co/hyMYK3dqKP — SpaceX (@SpaceX) June 11, 2020

Wie man die „Starlink“-Satelliten von SpaceX am Himmel beobachten kann

Update vom 10. Juni 2020, 18.55 Uhr: Nachdem SpaceX es vor dem wichtigen Start der ersten bemannten Mission mit der „Crew Dragon“-Raumkapsel eher ruhig anging mit „Starlink“-Starts, geht es nun wieder mit dem vollen Programm weiter. Für den Juni sind noch drei Starts von weiteren „Starlink“-Satelliten geplant: Am 13. Juni (11.21 Uhr deutsche Zeit), am 23. Juni (0.20 Uhr deutsche Zeit) und am 30. Juni (gegen 22 Uhr deutscher Zeit) sind nach aktuellem Stand „Starlink“-Starts geplant.

Die bisher im All befindlichen Satelliten sind immer wieder am Himmel zu sehen. In den kommenden Tagen sollte es auffälligere „Starlink“-Sichtungen vor allem am späten Abend und in der Nacht zu sehen geben:

10. Juni 2020, 23.23 Uhr: Die „Starlink“-Satelliten fliegen von Westen nach Osten

fliegen von Westen nach Osten 10. Juni 2020, 23.32 Uhr: Von Nordwesten nach Osten sind die Satelliten zu sehen

zu sehen 11. Juni 2020, 1.19 Uhr: Die SpaceX-Satelliten fliegen von Süden nach Osten

fliegen von Süden nach Osten 11. Juni 2020, 2.35 Uhr: Die Satelliten rasen von Westen nach Südosten über den Himmel

rasen von Westen nach Südosten über den Himmel 11. Juni 2020, 22.23 Uhr: Von Südwesten nach Osten sind die „Starlink“-Satelliten als auffällige, schnelle Punkte zu sehen

als auffällige, schnelle Punkte zu sehen 11. Juni 2020, 23.34 Uhr: Von Nordwesten nach Osten

12. Juni 2020, 0.20 Uhr: Von Südosten nach Osten

12. Juni 2020, 1.35 Uhr: Von Westen nach Osten

12. Juni 2020, 1.53 Uhr: Von Westen nach Osten

12. Juni 2020, 22.59 Uhr: Von Westen nach Osten

12. Juni 2020, 23.36 Uhr: Von Nordwesten nach Osten

13. Juni 2020, 0.35 Uhr: Von Westen nach Osten

13. Juni 2020, 23.37 Uhr: Von Westen nach Osten

13. Juni 2020, 23.52 Uhr: Von Südwesten nach Osten

14. Juni 2020, 1.11 Uhr: Von Westen nach Südosten

14. Juni 2020, 4.40 Uhr: Von Westen nach Südosten

„Starlink“-Satelliten von Elon Musk und SpaceX auf dem Weg in die Umlaufbahn

Update vom 4. Juni 2020, 9.20 Uhr: In der vergangenen Nacht hat SpaceX erneut 60 „Starlink“-Satelliten ins All geschossen - damit befinden sich nun 540 der kleinen Internet-Satelliten in Umlaufbahnen um die Erde. Unter den 60 neuen „Starlink“-Satelliten befindet sich auch ein besonderer Satellit, ein so genannter „Visor-Sat“. Er hat eine Art auffaltbaren „Sonnenschirm“*, mit dem verhindert werden soll, dass die am hellsten reflektierenden Stellen des Satelliten vom Sonnenlicht getroffen werden.

Amateurastronomen und Profis hatten SpaceX seit dem ersten „Starlink“-Start immer wieder dafür kritisiert, dass die Satelliten zu hell am Himmel zu sehen sind. SpaceX arbeitet mit Astronomie-Organisationen zusammen, um eine Lösung für dieses Problem zu finden. Im ersten Versuch startete SpaceX einen dunkel bemalten Satelliten ins All, nun wird versucht, das Sonnenlicht von den hell reflektierenden Stellen fernzuhalten. Die Astronomie-Community wartet gespannt darauf, ob dies gelingt.

„Starlink“-Satelliten von Elon Musk und SpaceX am Himmel zu sehen

Update vom 3. Juni 2020, 13.40 Uhr: In den kommenden Tagen könnte es wieder vermehrt zu Sichtungen von „Starlink“-Satelliten am Nachthimmel kommen. Zwar sind die meisten gut sichtbaren Überflüge der SpaceX-Satelliten noch zu sehr „ungemütlichen“ Uhrzeiten, doch die verschieben sich teilweise langsam in den späten Abend oder die frühe Nacht:

3. Juni 2020, 4.30 Uhr: Von Südwesten nach Osten

4. Juni 2020, 3.31 Uhr: Von Südwesten nach Osten

5. Juni 2020, 0.39 Uhr: Von Südosten nach Osten

5. Juli 2020, 23.39 Uhr: Von Südosten nach Osten

6. Juni 2020, 3.07 Uhr: Von Südwesten nach Osten

6. Juni 2020, 4.24 Uhr: Von Westen nach Südosten

7. Juni 2020, 2.09 Uhr: Von Südosten nach Osten

„Starlink“-Satelliten von SpaceX am frühen Morgenhimmel zu sehen

Update vom 31. Mai 2020, 20.20 Uhr: Der erste Teil der wichtigen SpaceX-Mission zur ISS ist geschafft, die Astronauten und die „Crew Dragon“ haben die ISS erreicht. Nun dürfte wohl bald der nächste „Starlink“-Start angesetzt werden. Bis es soweit ist, bleibt es dabei: Die „Starlink“-Satelliten von SpaceX sind derzeit hauptsächlich früh am Morgen am dunklen Himmel über dem Rhein-Main-Gebiet zu sehen. Die nächsten Beobachtungszeiten für die SpaceX-Satelliten:

2. Juni 2020, 2.03 Uhr, von Süden nach Osten

2. Juni 2020, 3.56 Uhr, von Süden nach Osten

3. Juni 2020, 4.30 Uhr, von Südwesten nach Osten

4. Juni 2020, 3.32 Uhr, von Südwesten nach Osten

SpaceX-Mission zur ISS hat Vorrang vor neuen „Starlink“-Satelliten

Update vom 28. Mai 2020, 14.50 Uhr: Nachdem der für den 27. Mai geplante Start der „Crew Dragon“-Raumkapsel von SpaceX* wegen schlechten Wetters abgesagt wurde, ist diese Mission bei SpaceX weiter im Fokus, der nächste „Starlink“-Start muss weiter warten. Einige der Internet-Satelliten, die sich bereits im All befinden, sind über dem Rhein-Main-Gebiet derzeit vor allem am frühen Morgen zu sehen. Die aktuellen Beobachtungstermine für „Starlink“-Satelliten von SpaceX:

29. Mai 2020, 2.52 Uhr: Von Südwesten nach Osten

31. Mai 2020, 2.28 Uhr: Von Süden nach Osten

1. Juni 2020, 4.44 Uhr: Von Südwesten nach Osten

+ Die Spur der „Starlink“-Satelliten von SpaceX ist in den Tagen nach ihrem Start hell und deutlich am Himmel zu sehen - Beobachter beschreiben sie als eine „Perlenkette“ am Himmel. (Archivbild) © Marco Langbroek / AFP



SpaceX: „Starlink“-Satelliten am frühen Morgen am Himmel zu sehen

Update vom 27. Mai 2020, 16.10 Uhr: Bevor in den kommenden Tagen die „Starlink“-Satelliten von SpaceX wieder am Himmel zu sehen sind, steht ein Raketenstart bevor, der nichts mit den Internet-Satelliten zu tun hat. Am heutigen Mittwoch um 22.33 Uhr soll SpaceX erstmals Astronauten ins All transportieren*. Sie starten mit einer „Falcon 9“-Rakete; eine „Crew Dragon“-Raumkapsel soll sie zur ISS befördern.

Die nächsten Möglichkeiten, die „Starlink“-Satelliten im Rhein-Main-Gebiet zu sehen:

28. Mai 2020, 3.50 Uhr: Von Südwesten nach Osten

29. Mai 2020, 2.52 Uhr: Von Südwesten nach Osten

31. Mai 2020, 2.28 Uhr: Von Süden nach Osten

„Starlink“-Satelliten von SpaceX live am Himmel zu sehen

Update vom 22. Mai 2020, 14.20 Uhr: In den kommenden Tagen sind die „Starlink“-Satelliten von SpaceX über dem Rhein-Main-Gebiet nur selten am Himmel zu sehen. Derzeit gibt es nur zwei Termine, an denen sie gesichtet werden können:

24. Mai 2020, 4.38 Uhr: Von Südwesten nach Osten

26. Mai 2020, 4.13 Uhr: Von Südwesten nach Osten

SpaceX: Nächster „Starlink“-Start abgesagt - bemannte Mission geht vor

Update vom 20. Mai 2020, 15.15 Uhr: Eigentlich sollten die nächsten 60 „Starlink“-Satelliten von SpaceX* bereits längst gestartet sein, doch der Start wurde verschoben. Zuerst wegen schlechtem Wetter, letztendlich aber, weil nicht mehr genug Zeit gewesen wäre, das Bergungsschiff „Of Course I Still Love You“ nach dem Auffangen des Boosters für den nächsten Einsatz vorzubereiten. Der steht nämlich bereits für kommende Woche an: Am 27. Mai 2020 will SpaceX erstmals Astronauten zur ISS transportieren* und für diese Mission, die möglichst nicht verschoben werden soll, wird das Bergungsschiff ebenfalls benötigt.

Update vom 15. Mai 2020, 14.50 Uhr: An diesem Wochenende sollen erneut 60 „Starlink“-Satelliten von SpaceX ins All geschossen werden. Geplant ist der Start der „Falcon 9“-Rakete mit den 60 Satelliten für Sonntagvormittag (17.5.). Wird der Start wie geplant durchgeführt und gelingt, sind 480 „Starlink“-Satelliten in Umlaufbahnen um die Erde unterwegs. SpaceX ist bereits seit einiger Zeit der Betreiber, der die meisten Satelliten kontrolliert.

„Starlink“-Satelliten von SpaceX ziehen wie an einer Perlenschnur über den Himmel

Update vom 13. Mai 2020, 20.15 Uhr: Wer die „Starlink“-Satelliten von SpaceX am Nachthimmel beobachten will, bekommt in den nächsten Tagen wieder die Gelegenheit dazu. In den kommenden Nächten ziehen die hell leuchtenden Satelliten - wie an einer Perlenschnur aufgereiht - als Lichterkette über den Himmel. So können Sie die Satelliten im Rhein-Main-Gebiet am Himmel sehen:

13. Mai 2020, 23.01 Uhr: Die Satelliten-Kette fliegt von Westen nach Südosten

14. Mai 2020, 23.37 Uhr: Die „Starlink“-Satelliten rasen von Westen nach Südwesten

15. Mai 2020, 22.37 Uhr: Die SpaceX-Satelliten fliegen von Westen nach Südosten

17. Mai 2020, 22.13 Uhr: Die Satelliten sind von Westen nach Südosten zu sehen



Für andere Beobachtungsstandorte können Sie sich mit Hilfe dieses Tools die besten Beobachtungszeiten für die „Starlink“-Satelliten errechnen lassen.

„Starlink“-Satelliten von Elon Musk immer wieder hell am Himmel zu sehen

Erstmeldung vom 13. Mai 2020: Seit April 2020 sind 420 „Starlink“-Satelliten von SpaceX in Umlaufbahnen um die Erde unterwegs - und die Zahl soll bald weiter ansteigen: Am 17. Mai 2020 sollen die nächsten 60 Internet-Satelliten von einer „Falcon 9“-Rakete von SpaceX ins All gebracht werden. Insgesamt hat SpaceX, das private Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, Genehmigungen für bis zu 12.000 der kleinen Satelliten, die für schnelles Internet aus dem All sorgen sollen. Anträge für weitere 30.000 dieser Satelliten sind gestellt.

„Starlink“-Satelliten von SpaceX ziehen wie eine „Lichterkette“ über den Nachthimmel

Die „Starlink“-Satelliten sind immer wieder am dunklen Himmel über Deutschland zu sehen: Wie eine „Lichterkette“ ziehen sie über den Nachthimmel und sorgen teilweise sogar für Meldungen bei UFO-Meldestellen. Dass die „Starlink“-Satelliten so auffällig sind, sorgt für Unmut. Astronomen und Sternengucker haben die Sorge, dass die SpaceX-Satelliten den natürlichen Sternenhimmel zerstören*. Betroffen sind nicht nur Hobby-Sternengucker oder beispielsweise Astrofotografen, sondern auch die professionelle Astronomie mit ihren großen Teleskopen.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/h3e6QmKRue — SpaceX (@SpaceX) April 22, 2020

Elon Musk und SpaceX haben mittlerweile Abhilfe versprochen: Nachdem Anfang des Jahres 2020 ein so genannter „DarkSat“, ein dunkel lackierter Satellit getestet wurde, sollen als nächstes „Sonnenschirme“ für die „Starlink“- Satelliten* getestet werden. Diese „Sonnenschirme“ sollen besonders helle Teile der Satelliten vor der Sonne abschirmen - so sollen die „Starlink“-Satelliten weniger hell am Himmel strahlen.

Welches Ziel Elon Musk und SpaceX mit den „Starlink“-Satelliten verfolgen

+ So sieht es aus, wenn SpaceX und Elon Musk weitere 60 „Starlink“-Satelliten ins All schießen. Eine „Falcon 9“-Rakete startet. © picture alliance/John Raoux/AP/dpa Doch welche Ziele verfolgen SpaceX und der exzentrische Unternehmer Elon Musk mit dem Projekt „Starlink“? Das Ziel von Elon Musk ist es, eines Tages Menschen zum Mars zu fliegen, die dort leben sollen. Aus diesem Grund hat er sein Raumfahrtunternehmen SpaceX gegründet, das mittlerweile nicht nur mit seine Recyling-Rakete „Falcon 9“ die Branche umgekrempelt hat, sondern in Kürze (geplant ist der 27. Mai 2020) als erstes privates Unternehmen Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS fliegt. Es wäre der erste bemannte Raketenstart von US-Boden seit dem Ende der Space Shuttles im Jahr 2011.

Geld für die Mars-Pläne wollen Elon Musk und SpaceX mit Internet aus dem All verdienen. Das ist derzeit noch sehr teuer, soll durch das weltumspannende Netz von „Starlink“-Satelliten jedoch schneller und günstiger werden. In jedem Winkel der Erde soll so künftig schnelles Internet aus dem All verfügbar sein, so der Plan von SpaceX.

„Starlink“-Satelliten sind nach dem Start als „Lichterkette“ am Himmel zu sehen

Doch gleich nach dem Start der ersten 60 „Starlink“-Satelliten im Mai 2019 wurde klar: Die Satelliten sorgen nicht nur für schnelles Internet, sondern sind in gewissen Phasen auch sehr hell und deutlich am Himmel zu sehen. Für Aufsehen sorgte damals ein Video, das einen so genannten „Satellitenzug“ zeigte: Die 60 Satelliten zogen sehr dicht hintereinander und sehr hell strahlend über den Himmel. Im Laufe der Zeit erreichten die „Starlink“-Satelliten von SpaceX zwar ihre eigentlichen Umlaufbahnen und die „Lichterkette“ am Himmel zog sich auseinander, doch teilweise sind die Satelliten weiterhin hell und klar am Himmel zu sehen.

Da es Genehmigungen für insgesamt 12.000 „Starlink“-Satelliten gibt, haben nicht nur Freunde des Nachthimmels die Sorge, dass die SpaceX-Satelliten den natürlichen Sternenhimmel zerstören könnten. Gleichzeitig gibt es die Befürchtung, dass der Erdorbit durch die zahlreichen „Starlink“-Satelliten „vermüllt“ wird. Das könnte gefährliche Kollisionen von Satelliten verursachen und dadurch auch die bemannte Raumfahrt - etwa die ISS - gefährden.

Von Tanja Banner

Rubriklistenbild: © SpaceX