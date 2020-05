Impfstoff gegen das Coronavirus: Kommt eine Impfpflicht in Deutschland?

Weltweit forschen Wissenschaftler fieberhaft an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. In Deutschland diskutiert man über die Impfpflicht.

Firmen sind weltweit auf der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus*

gegen das Coronavirus* Die Entwicklung kann dauern - Tests laufen aber bereits, auch zu Medikamenten gegen Covid-19*

Wird es in Deutschland eine Impfpflicht geben?

Update vom 7. Mai 2020, 9.15 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) glaubt nicht an eine Impfpflicht, sobald es ein Gegenmittel gegen das Coronavirus gibt. „Impfen ist generell eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Wenn ein Impfstoff vorliegt - ich werde mich impfen lassen. Ich würde es auch empfehlen“, sagte er am Donnerstag dem ZDF-„Morgenmagazin“. Aus seiner Sicht hätte aber Freiwilligkeit „Vorrang“. Vor allem für Risikogruppen und Pflegepersonal sei eine Impfung sinnvoll.

In Sachen Lockerungen der Corona-Beschränkungen plädiert Söder für Umsicht statt Hektik. Die am Mittwoch in der Bund-Länder-Schalte beschlossenen umfangreichen Lockerungen seien „ein Stück Rückgabe von Verantwortung an den einzelnen“. Bund und Länder hatten am Mittwoch beschlossen, die Kontaktbeschränkungen bis 5. Juni zu verlängern. Allerdings dürfen sich künftig auch Angehörige von zwei Haushalten treffen.

Impfstoff gegen das Coronavirus wird dringend gesucht

Erstmeldung vom 6. Mai 2020: Frankfurt - Sars-CoV-2 hält die Welt in Atem. Das Coronavirus breitet sich nach wie vor über den ganzen Planeten aus und fordert täglich Menschenleben. Ein Impfstoff gegen Corona könnte das Drama beenden. Doch die fieberhafte Suche nach dem Wundermittel gestaltet sich schwierig.

Seit dem 22. April sind in Deutschland erste klinische Tests für einen Impfstoff gegen das Coronavirus erlaubt. Das Mainzer Unternehmen Biontech hat einen Impfstoffkandidaten entwickelt. Aber nicht nur in Deutschland wird geforscht. Weltweit sind Firmen auf der Suche nach dem Mittel, das die Corona- Pandemie stoppen könnte.

Noch nie zuvor wurde nach dem Auftreten eines Erregers so viel Geld in die Entwicklung eines Heilmittels gesteckt. Laut WHO sollen weltweit über 80 Firmen an der Entwicklung eines potentiellen Impfstoffs gegen das Coronavirus beteiligt sein. Und fast täglich werden es mehr.

Doch was ist, wenn es tatsächlich gelingen sollte, ein Mittel zu finden? Wird es dann eine Impfpflicht geben? Oder gar eine Zwangsimpfung?

Coronavirus: Impfpflicht in Deutschland - gibt es das?

Rechtsgrundlage für die Impfpflicht ist seit dem Jahr 2001 der Paragraph 20, Absatz 6 und 7 des Infektionsschutzgesetzes, der die Einführung der Impfpflicht über eine einfache Rechtsverordnung vorsieht:

„(6) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates anzuordnen, dass bedrohte Teile der Bevölkerung an Schutzimpfungen oder anderen Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe teilzunehmen haben, wenn eine übertragbare Krankheit mit klinisch schweren Verlaufsformen auftritt und mit ihrer epidemischen Verbreitung zu rechnen ist. Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz) kann insoweit eingeschränkt werden. […]"





„(7) Solange das Bundesministerium für Gesundheit von der Ermächtigung nach Absatz 6 keinen Gebrauch macht, sind die Landesregierungen zum Erlass einer Rechtsverordnung nach Absatz 6 ermächtigt. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die obersten Landesgesundheitsbehörden übertragen."

„Es hat tatsächlich schon eine allgemeine Impfpflicht in einem Gesetz zur Pockenschutzimpfung aus dem Jahr 1874 gegeben“, erklärt Dr. jur. Albrecht Wienke, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Medizinrecht, dem Deutschen Ärzteblatt. „Diese Impfpflicht im Reichsimpfgesetz ist später vom Bundesverwaltungsgericht und vom Bundesgerichtshof als verfassungsgemäß angesehen worden.“ Eine allgemeine Impfpflicht könne daher auch heute aufgrund eines konkreten Anlasses und einer konkreten Gefährdung der Bevölkerung als verfassungsgemäß angesehen werden.

Kommt die Zwangsimpfung in der Corona-Krise?

Die große Koalition hat Spekulationen über eine Impfpflicht gegen das Coronavirus unterdessen bislang zurückgewiesen. „Ein für alle Mal: Eine Corona-Impfpflicht stand nie im Gesetzentwurf, zu keinem Zeitpunkt”, sagte SPD-Fraktionsvize Bärbel Bas am Dienstag (5.5.2020). „Es wäre auch absurd, eine Impfpflicht im Bundestag zu beschließen, wo es doch bisher überhaupt keinen Impfstoff gibt.“

+ Weltweit wird nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus gesucht. © Friso Gentsch/dpa

Auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte sich gegen eine Impfpflicht ausgesprochen.

Ein Impfstoff gegen das Corona-Virus: Wann ist es soweit?

Impfungen sind einer Therapie in mancher Hinsicht überlegen. Sie verhindern, im Gegensatz zu einer Therapie, auch die Ausbreitung eines Virus. Doch die Entwicklung eines solchen Schutzes braucht Zeit - auch in der Testung und Produktion.

Ein frühestmöglicher und schon großflächiger Einsatz der Impfung könnte nach der Aussage von Experten 2021 beginnen – allerdings noch nicht als zugelassener Impfstoff, sondern im Rahmen von großfächigen Studien. Dabei werden mehrere tausend bis zehntausend Probanden geimpft - auch solche, die zur Risikogruppe gehören. Eine frühere Testphase ist theoretisch möglich, bedarf allerdings Sondergenehmigungen.

Solch eine Testphase im großen Rahmen dauert normalerweise ein ganzes Jahr. Festgelegt ist das aber nicht.

Eine Zulassung vor 2022 ist von daher nicht unmöglich, scheint aber im Augenblick wenig realistisch. Allerdings wurden bei Pandemien in der Vergangenheit Impfstoffkandidaten auch noch nie so schnell entdeckt und Mittel entwickelt, wie es derzeit der Fall ist.

