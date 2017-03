Bayerin erfüllt Zocker-Traum: Hülle macht Handy zu funktionierendem Game Boy

München - Nostalgie auf dem Smartphone erleben: Die gebürtige Oberbayerin Regina Speer will es möglich machen. Mit einer neuen Hülle soll man auf dem Handy bald spielen können wie einst auf dem Game Boy.

Die meisten kennen ihn noch aus ihrer Kindheit: den Game Boy. Der Aufbau war denkbar einfach: ein schwarzes Kreuz, zwei pinke Knöpfe, eine Start- und eine Reset-Taste. Die gebürtige Oberbayerin Regina Speer will nun das Spielgefühl aus den 80er- und 90er-Jahren wieder zurückbringen. Ein neuseeländisches Startup, das sie mit aufgebaut hat, hat nämlich eine Handyhülle entwickelt, die das Smartphone zur Spielkonsole macht.

Swoppy heißt die Hülle, die das Handy nicht nur vor Kratzern und bei Stürzen schützen soll, sondern auch mit richtigen Buttons aufwartet und so das Game-Boy-Gefühl zurückbringt. „Die Spielsteuerung bisheriger Emulatoren läuft ausschließlich über das Display via Touchscreen. Das war uns aber nicht genug“, so Speer. „Wir wollten wieder dieses haptische Erlebnis schaffen, das sich in das Gedächtnis der Generation Game Boy gebrannt hat.“ Und da dürfen die Knöpfe natürlich nicht fehlen.