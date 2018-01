Foto aufgetaucht: Sieht so das neue Samsung Galaxy S9 aus?

Hat das große Rätselraten um Samsungs neues Smartphone-Flaggschiff ein Ende? Im Internet ist ein Foto aufgetaucht, welches das neue Galaxy S9 zeigen soll.

Am 25. Februar 2018 soll das neue Samsung Galaxy S9 im Vorfeld des Mobile World Congress in Barcelona vorgestellt werden. Wie die Bild berichtet, ist nun ein Foto im Internet aufgetaucht und folgendes fällt auf: das Samsung Galaxy 9 und das Samsung Galaxy 9 Plus unterscheiden sich nicht groß von der Vorgängerversion dem Samsung Galaxy 8 und dem Samsung Galaxy 8 Plus.

Auf Twitter hat Evan Blass, der Mobile Reporter von venturebeat.com, folgendes gepostet:

These are the Samsung Galaxy S9 and S9+ https://t.co/deXGg39m0d pic.twitter.com/RNGezrF4Bs — Evan Blass (@evleaks) 26. Januar 2018

Die Neuerscheinung ist eher ein Upgrade als eine optische Innovation, da der Vorgänger eine ein umfassendes Re-Design hinter sich hatte. Einer der Unterschiede zwischen dem Galaxy 9 und dem Galaxy 9 Plus ist der Speicherplatz: Der Arbeitsspeicher (RAM) beim Galaxy S9 ist mit 4 Gigabyte (GB) und 64 Gigabyte Datenspeicher bemessen, das Galaxy S9 Plus kommt mit einem 6 Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte Datenspeicher daher.

Verkauft werden sollen die neuen Modelle wahrscheinlich ab dem 16. März 2018. Auch die Seitenansicht des Samsung Galaxy S9 hat Blass hochgeladen:

For those stressing the side bezels: pic.twitter.com/uxvA7lG5Dk — Evan Blass (@evleaks) 26. Januar 2018

Der Fingerabdrucksensor soll bei den neuen Smartphones von Samsung übrigens unter der Kamera angebracht sein.

Finally, here are the rear component layouts: pic.twitter.com/r8GYVbzt44 — Evan Blass (@evleaks) 26. Januar 2018

Samsung Galaxy S9: Ganz viel Display

Ähnlich wie sein Vorgänger soll auch das Samsung Galaxy S9 ein großes, an den Rändern gebogenes Display erhalten. Es hat somit quasi keinen seitlichen Rahmen und dennoch vergleichsweise kompakte Ausmaße. Bereits das Samsung Galaxy S8 wies ein 5,8-Zoll Display mit einer Auflösung von 2960 mal 1440 Pixeln vor und arbeitete mit Super-AMOLED-Technologie.

Ein Novum beim S8 und S8 Plus war ein Desktop-Modus, der das Gerät mit der optionalen Dockingstation Dex zum Rechner machen soll. Auch Samsungs neuer Sprachassistente Bixby war an Bord und hatte an der Seite des staub- und wasserdichten Gehäuses (IP68) einen eigenen Knopf bekommen. Diesen soll es auch beim Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus geben.

Der Fingerabdrucksensor war beim S8 und S8 Plus zugunsten des ausbordenden Displays auf die Smartphonerückseite neben die Kamera gewandert. Gerüchten zufolge ist dieser beim neuen Samsung-Flaggschiff allerdings unter der Kamera platziert.

Als weitere biometrische Entsperrmethode stand beim Vorgängermodell des S9 auch ein Scan der Iris oder des Gesichts zur Verfügung. Diesen Job übernahm die mit acht Megapixeln auflösende Frontkamera (f/1,7).

