Asteroid rast heute Abend auf die Erde zu - wird es gefährlich?

Der Asteroid, der heute Abend nah an der Erde vorbei rast, hat einen Durchmesser von bis zu 990 Metern. Wie gefährlich wird es? Experten geben Entwarnung.

Eine Gefahr für die Erde wird von diesem Himmelskörper nicht ausgehen.

Der Asteroid wird von der Erde aus mehrere Tage mit dem Teleskop zu sehen sein.



Beinahe täglich sausen Asteroiden an der Erde vorbei, in der Regel in einer Entfernung, die keine Gefahr für die Erde bedeutet. Doch zu sehen sind die Asteroiden dabei nicht - sie bleiben meist unsichtbar. Das ist dieses Mal anders. Wenn der Asteroid mit dem sperrigen Namen 162082 (1998 HL1) am 25. Oktober an der Erde vorbeirauscht, wird er mit Teleskopen zu sehen sein.

Doch von vorne: Am 18. April 1998 wurde der Asteroid vom „Lincoln Near-Earth Asteroid Research“-Projekt (LINEAR) in New Mexico entdeckt. 1998 HL1 ist ein Asteroid vom Amor-Typ, der die Sonne alle 508 Tage umkreist. Er steht auf der Liste der „potenziell gefährlichen Objekte“ der Nasa, auf der alle erdnahen Objekte gelistet sind, die der Erde bis auf 7,5 Millionen Kilometer nahe kommen und einen Durchmesser von mehr als 140 Metern haben.

Doch von Asteroid 162082 (1998 HL1) geht bei diesem Vorbeiflug an der Erde keine Gefahr aus: Der Asteroid nähert sich der Erde bis auf 6,232 Millionen Kilometer - das ist mehr als das 16-fache des Abstands zwischen Erde und Mond.

Asteroid steht auf der Liste der möglichen gefährlichen Objekte

Ein Grund, warum der Asteroid auf der Liste der möglichen gefährlichen Objekte steht, ist seine schiere Größe. Der Durchmesser des Asteroiden liegt geschätzt bei 440 bis 990 Metern. Doch für mindestens die nächsten 178 Jahre wird der Asteroid der Erde nicht gefährlich.

Bis ins Jahr 2197 wurden die Flugdaten des Asteroiden berechnet und online veröffentlicht - und bis zu diesem Jahr gibt es nur einen Termin, an dem der Asteroid der Erde geringfügig näher kommt als am 25. Oktober 2019: Am 26. Oktober 2140 nähert sich Asteroid der Erde bis auf 6,2004 Millionen Kilometer - auch das kein Grund zur Besorgnis.

Übrigens: Die Entfernung von mehr als 6 Millionen Kilometern klingt zwar riesig. Im Weltall ist diese Distanz jedoch sehr gering. Zum Vergleich: Die Erde ist von der Sonne 150 Millionen Kilometer entfernt, der Mond ist 384.300 Kilometer weit weg.

Seine größte Annäherung an die Erde erreicht der Asteroid heute, am 25. Oktober 2019 gegen 19.20 Uhr. Er wird dann mit einer Geschwindigkeit von 40.400 Kilometern pro Stunde an der Erde vorbeirasen. Der Asteroid* wird mehrere Tage lang per Teleskop von der Erde aus zu sehen sein. 162082 (1998 HL1) zieht zwischen dem 25. und 29. Oktober durch die Sternbilder Dreieck, Widder und Walfisch. Die Himmelsregion ist derzeit mit Anbruch der Dämmerung im Nordosten zu sehen und zieht im Laufe der Nacht in Richtung Süden am Himmel hinauf.

Asteroiden als Forschungsobjekt sehr beliebt

Von Tanja Banner

