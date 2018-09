Apple-Keynote im Live-Ticker: Diese Neuheiten werden heute enthüllt

Bei der Apple-Keynote wird heute voraussichtlich das neue iPhone XS gezeigt. Im Live-Ticker erfahren Sie, welche Neuheiten Apple präsentiert.

Die nächste Apple-Keynote findet am Mittwoch, 12. September statt.

Die Keynote beginnt um 19 Uhr deutscher Zeit.



Im Mittelpunkt steht voraussichtlich die Präsentation des neuen iPhone XS

Technik-Experten erwarten auch neue iPads und Apple Watches.

Informationen zur Übertragung der Apple-Keynote im Live-Stream finden Sie auf Merkur.de*.

+++ Willkommen zum Live-Ticker von der Apple-Keynote am 12. September 2018. Wir informieren Sie live darüber, welche Neuheiten der Technik-Konzern bei iPhones und weiteren Produkten vorstellt. +++

Das ist von der Apple-Keynote zu erwarten

18.13 Uhr: Wesentlich spekulativer als andere Updates ist die lang erwartete Ladematte, mit der man verschiedene Apple-Produkte gleichzeitig aufladen kann. Ob das neue „AirPower“-Gerät bei der Apple-Keynote eine Rolle spielt, ist unsicher. Angekündigt wurde die Ladematte bereits im vergangenen Jahr.

18.00 Uhr: Neben der iPhone-Sparte wird bei der Apple-Keynote auch die Präsentation der Apple Watch 4 erwartet. Wenn das neue Modell kommt, wird voraussichtlich von einem 32-Bit-Prozessor auf 64 Bit aufgerüstet.

17.51 Uhr: Die Fachwelt erwartet, dass sich die neuen iPhones in die Preisstruktur der aktuellen Modelle einreihen werden. Demnach ginge es mit dem preiswertesten Modell (iPhone XR) voraussichtlich bei 799 Euro los. Das iPhone XS Max würde bei 1149 Euro liegen. Wer mehr als 64GB braucht, zahlt natürlich drauf.

17.33 Uhr: Es gibt zahlreiche Gerüchte, über die wir nach der Keynote genaueres wissen werden. In Bezug auf die neuen iPhones wird vor allem darüber spekuliert, dass Apple den Home Button abschaffen könnte und dass es einen Dual-SIM-Slot geben soll.

15.50 Uhr: Auf der Website von Apple hat es eine Panne gegeben. Obwohl die neuen iPhones im Apple-Shop noch nicht gelistet sind, tauchten die Namen der Modelle bereits auf. Die Modelle, die heute Abend vorgestellt werden, heißen demnach iPhone XS, iPhone XS Max und iPhone XR. Wie die Namen und weitere Details auf der Apple-Website entdeckt wurden, finden sie bei unseren Infos über die Neuheiten der aktuellen iPhone-Generation.

Apple-Keynote soll große Neuheiten bringen

Cupertino - Für die kommende Apple-Keynote wird die Präsentation zahlreicher Neuheiten erwartet. Obwohl sich Apple selbst wie immer sehr bedeckt hält, sind bereits die ersten Details zu dem Event durchgesickert. Die Fans dürfen sich auf mehrere neue Produktgruppen freuen. Neben den neuen iPhone-Modellen wird es voraussichtlich auch Updates bei iPads und der Apple Watch geben. Bis zur Präsentation während der Apple-Keynote bleibt aber vorerst alles Spekulation.

So kündigte Apple die aktuelle Keynote an

Als ein „Apple Special Event“ wird die Keynote auf der offiziellen Website angekündigt - und das war‘s auch schon. Veranstaltungsort ist das Steve Jobs Theater in Cupertino, Kalifornien. Alles andere bleibt eine große Überraschung. Mehr Informationen gibt es auch nicht für die ausgewählten Medienvertreter, die Apple zu dem Event eingeladen hat. Was die Firma vorab verrät, passt auf ein einfaches Bild:

iPhone launch on September 12, at Apple Park pic.twitter.com/MVzUj1V1z9 — kif leswing (@kifleswing) 30. August 2018

Fangemeinde wartet auf die Enthüllung des neuen iPhones

Natürlich ist es für die Apple-Fans kein Geheimnis, was man von einer Apple-Keynote erwarten kann. Die Fragen sind vor allem, in welcher Produktgruppe es Neuheiten gibt und welche neuen Funktionen Apple präsentiert. Dieses mal wurden vorab bereits Bilder der neuen iPhones geleakt. Sie lassen deutlich erkennen, wohin sich das Design des iPhone XS entwickelt. Experten gehen fest davon aus, dass Apple in der Keynote diese neue Generation von iPhones vorstellen will.

Damit gäbe es einen Nachfolger für das aktuelle iPhone X. Für die neuen Modelle kursiert auch der mögliche Name iPhone XC. Insgesamt werden drei neue iPhones erwartet, von denen eines mit einem günstigeren LCD-Display ausgestattet ist.

Das brachte die letzte Apple-Keynote

Es ist keineswegs selbstverständlich, dass auf einer Apple-Keynote so viele Updates bei der Hardware gezeigt werden. Das letzte Event dieser Art fand im Juni 2018 statt. Damals zeigte das Unternehmen vor allem seine Neuerungen im Software-Bereich. Apple präsentierte unter anderem neue Funktionen für den digitalen Assistenten Siri. Außerdem erhielt die Apple Watch mehr Funktionen, so dass die Uhr häufiger als Ersatz für das Smartphone dienen könnte.

