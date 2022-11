„Zu fett“: Airline lässt Frau nicht mitfliegen – trotz Ticket

Von: Bjarne Kommnick

Eine Frau will aus dem Libanon nach Hause fliegen. Doch das Bordpersonal von Qatar Airways lässt sie nicht an Board: „Weil ich fett bin“, wie sie sagt.

Beirut – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fluggesellschaft Qatar haben der Influencerin Juliana Nehme hat auf einer Rückweise von Libanon nach Brasilien den Flug verwehrt. Laut Personal sei sie „zu dick“. Das berichtet Nehme in einem Beitrag auf Social Media, der mittlerweile viral gegangen ist. Doch damit ist die Odyssee für das Plus-Size-Model noch nicht vorbei. Sie habe saß deshalb im Libanon fest, und muss dafür alle Kosten tragen, bezahltes Ticket inklusive.

„Weil ich zu dick bin“: Qatar Airways verweigert Frau den Rückflug aus dem Libanon

Eigentlich ist es nichts Ungewöhnliches, dass Nehme, die einen brasilianischen und libanesischen Pass besitzen würde, vom Rafic Hariri International Airport in Beirut abreist. Sie sei mit ihrer Mutter, ihrer Schwester und ihrem Neffen in den Libanon gefahren. Doch auf der Rückreise mit geplantem Zwischenstopp in Katar kam es dieses Mal am Flughafen anders als gewohnt zu einer problematischen Situation. Problematisch war es auch, als die Piloten von der Airline ITA von New York nach Rom eingeschlafen waren und fast von einem Kampfjet abgeschossen wurden.

„Als wir zum Einchecken ankamen, rief eine katarische Stewardess meine Mutter zu sich, während die Mitarbeiterin unseren Check-in abschloss“, so Nehme in einem Beitrag auf Instagram. Ihre Mutter hätte ihr daraufhin übermittelt: „Ich sei nicht willkommen, weil ich zu dick bin und sie würden mich nicht auf dem Flug empfangen“ erklärt Nehme, „nur wenn ich ein Erste Klasse-Ticket gekauft hätte, dürfte ich weiterfliegen“. Es geht auch anders, Turkish Airlines hatte für die größte Frau der Welt sogar extra sechs Sitze entfernt, damit die Frau mitfliegen kann.

„Business-Class oder am Boden bleiben“: Frau laut Airline-Personal „zu dick“ für Flugzeug

Deshalb sei ihre Reise vorerst vorbei. Immerhin hätte die Fluggesellschaft nach „stundenlangem Betteln“ alle bereits eingecheckten Gepäckstücke gerade noch wieder zurückgegeben und nicht mit nach Brasilien fliegen lassen. Ihr Neffe und ihre Schwester hätten dennoch die Rückreise angetreten, Nehme blieb gezwungenermaßen erstmal vor Ort. Ihre Mutter ebenfalls und leistete Beistand, auch wenn die Fluggesellschaft darauf bestanden hätte, dass ihre Mutter dennoch fliegen soll, weil ihr Ticket sonst verfallen würde.

Der Fluggesellschaft wirft Nehme „pure Diskriminierung“ vor. Bereits zu diesem Zeitpunkt hätte sie Tausende Dollar für die Reise bezahlt. Trotz langer Diskussion mit den Angestellten von Qatar Airways, blieb die einzige Option, um zurückzufliegen laut Nehme: „Business-Class oder am Boden bleiben“. Solch ein Ticket würde alleine für einen Flug pro Person rund 3.000 Euro kosten.

„Stecke im Libanon fest“: Frau darf nicht weiterfliegen – Bodenpersonal wird handgreiflich

Also macht sie ein Video auf Instagram, in dem sie um Hilfe ruft: „Ich stecke im Libanon fest“, erklärt sie. Als sie versuchte, das Personal der Airline zu filmen, um einen Beweis für ihre Diskriminierung zu haben, sollen diese sogar noch handgreiflich geworden sein. Also sei es vorerst ins Hotel zurückgegangen, Taxikosten inklusive. In Wien ist es zu einem Streit zwischen Passagieren und Airline gekommen, weil ein Mann zu viel gepupst hatte und das Flugzeug deshalb notlanden musste.

„Nicht fair, mein Ticket zu verweigern“: Frau wirft Qatar Airways Diskriminierung vor

Mit dem Flughafen und der Fluggesellschaft rechnet die erboste Frau deshalb ab: „Ich wurde vor all den Leuten am Flughafen extrem gedemütigt. Alles, weil ich fett bin“, weiter erklärt sie: „Schande über ein Unternehmen wie Qatar Airways, dass es diese Art von Diskriminierung zulässt.“ Auch Canada Airways sah sich zuletzt mit Diskriminierung-Vorwürfen konfrontiert, als eine Veganerin im Flugzeug ein veganes Menü bestellte hatte und die Airline ihr lediglich Wasser servierte.

„Ich bin fett, aber ich bin wie jeder andere auch. Es ist nicht fair, mein Ticket zu verweigern und am Flughafen gedemütigt, bedroht und am Fliegen gehindert zu werden“, wettert Qatar-Airways-Opfer Nehme. In Madrid konnte gleich alle Passagiere einer Maschine kurz vor Abflug nicht abheben, weil ein Pilot wegen der Geburt des Kindes das Flugzeug stehengelassen hatte.

Dicke Frau darf erst auf Drängen der brasilianischen Botschaft mit Qatar Airways aus Libanon wegfliegen

Neben der Diskriminierung stellt sie die verwehrte Rückreis Nehme auch vor finanzielle Probleme, immerhin sagt sie: „Ich habe kein Geld mehr“. Erst als die Influencerin Kontakt mit der brasilianischen Botschaft aufgenommen hatte, löste sich das Problem für die Influencerin und ihr wurde die Rückreise ohne weiteren Kostenaufwand gewährt. Die musste offenbar „diplomatisch“ erzwungen werden. Eine Stellungnahme von Qatar Airways habe es seit dem jedoch noch nicht gegeben.