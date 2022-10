Wunderkind aus Niedersachsen studiert mit 12: Adela will Astronautin werden

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Die 12-jährige Adela aus Letter geht an die Universität in Hannover. Die Überfliegerin ist die jüngste Studentin der Hochschule und möchte bis ins Weltall.

Letter – Wie viele andere Studentinnen und Studenten auch, besucht Adela aus Letter in der Region Hannover die Leibniz Universität in Hannover. Doch das Besondere: Mit 12 Jahren ist sie die jüngste Studentin der Hochschule. Sie nimmt ab sofort montags, dienstags und mittwochs nach dem Schulunterricht als Juniorstudentin an den Mathematikvorlesungen teil, wie „haz.de“ zuvor berichtet hatte.

Stadt Letter (Seelze) Einwohner 11.428 Höhe 53 m Region Hannover

„Wunderbar“: Jüngste Studentin Hannovers schwärmt von erster Vorlesung

Adela besucht mit 12 Jahren sogar bereits die zehnte Klasse des Georg-Büchner-Gymnasiums in Seelze. Wenn nichts dazwischen komme, würde sie auch die elfte Klasse überspringen und bereits in die Oberstufe gehen. Ihr Ziel sei es anschließend, ein Mathe- und Physikstudium zu starten, ihr Berufswunsch: Astronautin.

„Wunderbar“: Jüngste Studentin Hannovers schwärmt von erster Vorlesung

„Es war wunderbar. Ich habe mich dort so wohlgefühlt“, beschreibt sie nach ihrer ersten Vorlesung an der Universität. Demnach sei sie überrascht gewesen, dass sie bereits alles verstanden hätte, was in der Vorlesung behandelt wurde. „Die Übungen für Zuhause habe ich schon alle gemacht, sie waren alle richtig“, erklärt die Schülerin.

Die 12-jährige Adela ist die jüngste Studentin an der Leibniz Universität in Hannover. © privat

Damit kann sie die jüngste Abiturientin Niedersachsens werden, doch auch Friedrich Wendt aus Niedersachsen besucht mit zehn Jahren bereits die zehnte Klasse. Zuletzt machte auch Laurent Simons auf sich aufmerksam: Das 12-Jährige Wunderkind startet ein Master-Studium – sein Ziel: „Ich will Leben retten.“

Jüngste Studentin Hannovers: Klausuren zählen für das spätere Studium

Dass sie bereits jetzt an Vorlesungen der Universität teilnehmen kann, hat sie neben ihrem IQ, der bei 140 liege, auch ihrer ehemaligen Chemielehrerin zu verdanken, die den Kontakt zwischen den beiden hergestellt habe. Zudem hätte ein Bericht der „haz“ die Uni auf das Mädchen aufmerksam gemacht und somit den Weg für die Juniorstudentin frei gemacht.

12-Jährige Hochbegabte schreibt im Februar erste Uni-Klausuren

Doch sie ist nicht nur als Gast dabei. Wenn sie eine Klausur besteht, dann könne sie sich diese bereits für ein späteres Studium anrechnen lassen. Im Februar beginne die Klausurenphase, an der sie auch teilnehmen wolle. Eine Doppelbelastung scheint dies offensichtlich nicht zu sein, da sie ohnehin schon nach der Schule einfach weiterlernen würde. Nun kann sie ihren Ansprüchen ein Stück mehr gerecht werden.

Eine hochbegabte Familie aus Niedersachsen zeigt jedoch auch Schattenseiten des Wunderkind-Lebens auf: „Er hatte nie richtige Freunde“, sagt die Mutter über ihren hochintelligenten Sohn. Ob die fröhliche Alena an der Uni Freunde unter den viel älteren Kommilitonen findet, bleibt abzuwarten.