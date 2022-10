„Wir sind wie eine Familie“: Ganzes Team kündigt, weil eine gefeuert wird

Von: Bjarne Kommnick

Die neuen Inhaber eines Bagel-Ladens feuern ihre Filialleiterin. Aus Solidarität kündigen alle Angestellten geschlossen – das Video der Aktion geht viral.

Kalifornien – Weil die neuen Inhaber von Noah‘s Bagels im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien eine langjährige Standortleiterin gefeuert haben, hat sich das gesamte Team der Chefin dazu entschieden, die Reißleine zu ziehen. Das gesamte Personal ist deshalb gemeinsam bei dem Management aufgetaucht, um kurzerhand ihren Job zu kündigen. Ein Video der Aktion ist nun viral gegangen, mindestens zehn Millionen Menschen haben den Beitrag auf der Social-Media-Plattform TikTok bereits gesehen.

Ganzes Team schmeißt aus Solidarität hin – weil Chefin entlassen wird

Es scheint wie eine Warnung für alle Geschäftsinhaber zu sein, die ihre langjährigen Angestellten aussortieren wollen. Ein Video der ehemals Angestellten von Beonce Sarmiento aus Kalifornien geht viral: Es zeigt, wie das ganze Team gemeinsam über den Parkplatz des Ladens geht, um geschlossen Solidarität zu ihrer Vorgesetzten zu kündigen: „Wenn das gesamte Team am selben Tag vorfährt, um aufzuhören“, beschreibt die Angestellte das Video. Das Team habe sich über die Zeit immer mehr „wie eine Familie“ gefühlt – und entsprechend gehandelt, als eine von ihnen ihren Job verlor. Zuletzt hatte auch Starbucks Ähnliches erleben müssen: Als ein Laden einen Mitarbeiter nach 13 Jahren feuerte, schmiss das ganze Team hin und ging.

Nachdem die Managerin grundlos gefeuert wird, kündigt die komplette Mannschaft eines Bagel Shops. © Roy A./Yelp/imago/Montage

Doch wie ist es dazu überhaupt gekommen? Für die neue Leitung war bei der Übernahme demnach offensichtlich schnell klar, dass die Standortchefin, Bre Kowalski, ihren Platz räumen müsse. Die neuen Inhaber versuchen direkt, sie zu entlassen, obwohl sie dafür keinen einzigen Grund nennen konnten, so Sarmiento. Also hätten die Besitzer angefangen, nach Gründen zu suchen. Auch als bereits ein neuer Standortleiter vorgestellt werden sollte, weigerte sie sich, den Laden zu verlassen, anders als das Team einer McDonald‘s-Filiale, die noch während der Schicht kündigte und gemeinsam abhaute. Im laufenden Betrieb schmiss auch ein ganzes Imbiss-Team hin – und haute aus dem Fenster ab.: Als Grund ist „eine schreckliche Chefin“ bekannt.

Chefin entlassen: Neue Inhaber nutzen Banktermin als Vorwand

Scheinbar haben sich auch die neuen Besitzer eingestanden, dass ihre Versuche nicht ganz rechtmäßig abgelaufen waren, Kowalski direkt zu entlassen. Also konnte die Standortleiterin vorerst weitermachen. Jedoch hätte man ihr ab da besonders genau auf die Finger geschaut. Als sie an einem Tag einen Banktermin hatte und deshalb nicht im Laden anwesend gewesen sei, hätten die neuen Besitzer das als Grund genutzt, einen weiteren Anlauf zu starten, sie zu entlassen.

Laden feuert Filialleiterin per SMS – ganzes Team steht hinter hier und kündigt geschlossen

Dieses Mal sei es jedoch nicht mal mehr zu einem persönlichen Gespräch gekommen. Kowalski erfährt per SMS, dass sie entlassen wurde. Sie sei deshalb äußerst verwirrt gewesen. Schließlich sei ihr als Grund ja nur ihre nicht einmal eintägige Abwesenheit genannt worden – und die sei noch dazu sogar im Voraus abgesprochen gewesen. Als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dieser eher unschönen Kündigungsmasche erfuhren, haben sie sich entschlossen, ihren Job aus Solidarität zu kündigen – und zwar alle gemeinsam und gleichzeitig. So hielt es auch ein ganzes Supermarkt-Team und schmiss gemeinsam hin, weil das Gehalt nicht zum Überleben reichte. Auch ein Laden-Team in Minnesota bekam nur einen Hungerlohn und kündigte geschlossen.

Massenkündigung bei Noah‘s-Bagel – wegen gefeuerter Chefin und schlechten Arbeitsbedingungen

Die Aktion der fiesen Kündigung hätte das Fass zum Überlaufen gebracht, berichtet die Angestellte, de auch das virale Video drehte. Denn nicht nur die Entlassung ihrer Chefin hätte den Angestellten Anlass gegeben, zudem hätten sich die Arbeitsbedingungen durch das neue Management ohnehin stark verschlechtert. Mittlerweile hätten die meisten von ihnen bereits neue Jobs. Bleibt zu hoffen, dass die neuen Arbeitgeber fairer sind.