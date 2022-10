Wetter-Überraschung im Oktober: Extrem warme Luftmassen rollen an - „Es ist wirklich ungewöhnlich“

Von: Jennifer Lanzinger

Die Zeichen stehen auf „Goldener Oktober“. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Das Wetter zeigt sich aktuell von seiner wechselhaften Seite, in der nächsten Woche rollt eine „extrem warme“ Wärmewelle auf Deutschland zu. Ein Wetter-Experte ordnet die Prognosen ein.

Wiesbaden So wirklich scheint das Wetter aktuell nicht zu wissen, in welche Richtung es gehen soll. Nachdem der Oktober bereits eine fast schon sommerliche Phase hinter sich hat, zeigt er sich aktuell eher von seiner frischen Seite. In den nächsten Tagen können sich die Aussichten jedoch noch einmal komplett drehen. Ein Wetter-Experte spricht von extrem warmen Luftmassen, die den Sommer noch einmal nach Deutschland zurückbringen.

Wetter in Deutschland: Der Sommer kommt zurück! Wärmewelle rollt auf Deutschland zu

Vor allem die Heizkosten dürften sich aktuell über wärmere Temperaturen freuen. Geht es nach Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met (www.qmet.de), strömen ab Sonntag aus Südwesteuropa „extrem warme Luftmassen“ nach Deutschland. Dadurch sollen die Temperaturen vor Ort in die Höhe schießen, regional sollen sogar bis zu 25 oder gar 26 Grad möglich sein. Am Ende sollen ein bis drei Sommertage für Deutschland rausspringen. „Ein Wärmeberg rollt auf Deutschland zu“, so der Wetter-Experte weiter. „Normal ist es Mitte Oktober deutlich kälter. Tageswerte um 10 bis 15 Grad wären normal und eben nicht um 20 bis 26 Grad. Das sind Werte wie zum Sommeranfang. Es ist wirklich ungewöhnlich, was uns da nächste Woche erreichen wird“. Das berichtet merkur.de.

Und wo bleibt der Winter? Experte ordnet Situation ein

Vom Winter ist aktuell deshalb keine Spur, eine erste Winter-Prognose gibt es jedoch trotzdem. Wie der Wetter-Experte weiter erklärt, könnte die Wetterlage länger andauern als bislang gedacht. „Die extrem warme Wetterlage könnte mit kleinen Schwankungen fast bis Monatsende anhalten“.

