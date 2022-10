Weil sie „zu nervig“ ist: Schweiz will Veganerin nicht einbürgern

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Die Veganerin Nancy Holten wollte nach acht Jahren im Land den Schweizer Pass – und wurde zweimal abgewiesen. Die Schweizer fanden sie „zu nervig“.

Gipf-Oberfrick – Dass die TV-Moderatorin Nancy Holten lange keinen Schweizer Reisepass hatte, scheint schon fast verwunderlich zu sein. Immerhin lebt die gebürtige Niederländerin aus Rotterdam im Alpenland bereits seit dem sie acht Jahre alt ist. Die spricht perfektes Schweizerdeutsch, hat drei Töchter mit Schweizer Pass und ist in der TV-Landschaft keine Unbekannte. Trotzdem braucht sie drei Anläufe, um selbst Staatsbürgerin zu werden. Sie erklärt, dass ihre vegane Weltanschauung zum damaligen Zeitpunkt dabei einen Grund gespielt haben dürfte.

Gemeinde Gipf-Oberfrick Höhe 369 m Fläche 10,17 km² Bevölkerung 3.188

Schweiz verweigert Veganer Tierschützerin den Pass – gleich zweimal

In der Schweiz erlangen Personen einen Pass, wenn die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der zuständigen Gemeindeversammlung die Zustimmung geben. Das hat Holten versucht. Gleich zweimal ist sie gescheitert, die Entscheidungen waren deutlich. Bei der ersten Abstimmung wurde für 144 zu 48 mit „nein“ entschieden, bei der Zweiten mit 203 zu 59.

Wer den Schweizer Pass will, der muss sich vorher der zuständigen Gemeindeversammlung stellen. © IMAGO/Heike Grasser

Veganerin kassiert bei Schweizer Pass-Anhörung Klatsche – Anwesende applaudieren

Der Vorgang kann hart sein. Denn wer einen Antrag stellt, muss akzeptieren, dass in seiner Anwesenheit über die eigene Person diskutiert wird und Vor- und Nachteile aufgelistet werden. Doch bei Holten eskalierte es beinahe. Die befragten Einwohner des Ortes fanden die Einbürgerungswillige schlicht „zu nervig“. Wie swissinfo.ch berichtet hatte, wurden gar diejenigen wenigen Rednerinnen und Redner ausgebuht, die etwas Positives über die 47-Jährige zu sagen hatten. Als die Niederlage von Holten verkündet wurde, hätten sogar viele Anwesende applaudiert.

„Wie eine Verbrecherin“: Tierschützerin bekommt bei Anhörung für Pass starken Gegenwind

„Das war schon hart“, so Holten damals, „ich kam mir vor, wie eine Verbrecherin“. In der Anhörung habe man ihr sogar gesagt, dass sie zurück nach Holland solle. „Wohin zurück nach Holland?“, habe Holten gerufen: „Ich habe mit Holland nichts mehr am Hut. Ich bin doch hier in der Schweiz zu Hause“. Sogar eine Facebook-Gruppe mit dem Namen „Nancy out! - Den Schweizern zuliebe“ hätten Nutzerinnen und Nutzer erstellt. Gegenwind bekam eine Frau auf einem Flug mit Canada Airlines ebenfalls, als die Veganerin ein Menü bestellt hatte und nur Wasser serviert bekommen hatte.

Die Veganerin begründet die Pass-Ablehnung damit, dass sie mit ihrer Weltanschauung in der Gemeinde negativ aufgestoßen wäre. Denn sie setzt sich dafür ein, Kuhglocken zu verbieten, Pferderennen und den Sonntagsbraten abzuschaffen. Doch das seien Traditionen, an denen die Leute in der Region hängen, immerhin würden laut Studie viele sogar lieber sterben, als auf Fleisch zu verzichten. „Ich war etwas naiv, weil ich nie darüber nachgedacht habe und mich einfach für Tierschutz einsetzen wollte“, erklärt Holten.

„Mittlerweile kann ich das verstehen“: Im dritten Anlauf bekommt vegane Tierschützerin den Schweizer Pass

„Ich habe nicht realisiert, dass diese Dinge für viele Menschen Traditionen darstellen. Mittlerweile kann ich das aber verstehen“. Zudem hätten landesweit die Medien über ihren Fall berichtet, zum Teil sei die Region dadurch in Verruf geraten. „Die Medienpräsenz hat die Leute genervt“, erklärte Holten. Einen Sinneswandel hatte auch TV-Star Bear Grylls: Jahrelang war er Veganer, nun isst er nur noch Fleisch: „Ich bin jetzt super dagegen“, sagt er über seine frühere Ernährung.

Doch im dritten Anlauf hat es dann doch noch geklappt. Womöglich auch, weil sie den Leuten nach ihren Niederlagen mehr Verständnis für ihre Traditionen entgegengebracht hatte. Mittlerweile besitzt sie offiziell die niederländische und die Schweizer Staatsbürgerschaft. An ihrer veganen Haltung und ihrem Engagement habe sich dennoch nichts geändert.