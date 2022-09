Tschüss, E-Auto: Erste Wasserstoff-Verbrenner fahren billiger als Diesel

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Wasserstoff wird unter Autobauern immer beliebter. Nun präsentieren die ersten Hersteller einen Verbrenner-Motor, der effizienter als Diesel sein soll.

Hannover – Lange waren Wasserstoff-Autos schon abgeschrieben, bevor sie überhaupt auf dem Markt waren. Doch insbesondere die Energiekrise treibt Wasserstoff-Innovationen voran. Nun hat ein erster Hersteller eine Entwicklung präsentiert, die einen Meilenstein darstellt: Der kanadische Konzern „Westport Fuel Systems“ hat auf der Internationalen Automobil Ausstellung (IAA) in Hannover einen Wasserstoff-Motor vorgestellt, der erstmals effizienter sein soll, als die herkömmliche Verbrenner-Variante, wie „efahrer.chip“ berichtet.

Unternehmen: Westport Fuel Systems Inc Hauptsitz: Vancouver, Kanada Gründung: 1995 Segmente: OEM, IAM und CWI Joint Venture

LKW mit Wasserstoffmotor: rund 20 Prozent mehr Leistung als mit Diesel

Den Praxistest führte „Westport Fuel Systems“ direkt an einem LKW durch. Dafür wurde der Dieselmotor im Fahrzeug gegen einen Wasserstoff-Motor ausgetauscht. Die Wasserstoff-Variante habe demnach eine Leistungssteigerung von rund 20 Prozent im Vergleich zu dem Verbrenner vorweisen können. Zudem konnte das Drehmoment um 18 Prozent gesteigert werden. Auch ein deutsches Unternehmen verkündete zuletzt einen „revolutionären Fortschritt“ in Sachen Wasserstoff-Autos gemacht zu haben. Zudem entwickelten Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) ein Wasserstoff-Auto mit 1000 Kilometern Reichweite.

Der Wasserstoffmotor der Firma Westport Fuel Systems bietet eine 20-prozentige Leistungssteigerung gegenüber herkömmlichen Dieselmotoren. © Westport Fuel Systems/Jochen Eckel/imago/Montage

Billiger als Diesel: Erste Wasserstoff-Motoren knacken magische Preismarke

Das ebenfalls kanadische Unternehmen „Loop Energy“, das Brennstoffzellen produziert, konnte einen vergleichbaren Erfolg vermelden. Wie „autoblog.com“ berichtet, verursacht ein LKW mit einem Wasserstoff-Antrieb des Konzerns geringere Treibstoffkosten als ein LKW mit Diesel-Antrieb. Bei gleichen Kosten könne der Wasserstoff-LKW bei gleicher Last rund vier Kilometer mehr Reichweite absolvieren als mit dem Dieselmotor.

Amerikanischer LKW-Hersteller nutzt Wasserstoff-Motor – er fährt bei gleicher Leistung

Zwar keinen Vorteil, aber auch keinen Nachteil vermeldet der US-LKW-Hersteller Cummins. Das Unternehmen hat den Dieselmotor eines Mercedes-Benz Atego 4x2 mit einem 6,7-Liter-Wasserstoffmotor getauscht und konnte dabei keine Leistungseinbußen verzeichnen. Autohersteller BMW gab zuletzt sogar ein erstes Wasserstoff-Auto in Serienproduktion. Es zeigt sich also immer mehr, dass Wasserstoff auch in Verbrenner-Motoren eine große Zukunft vor sich haben könnte.

Einführung ebnet auch den Weg für Brennstoffzellen-Fahrzeuge

„Die Einführung von Wasserstoffmotoren wird auch das Wachstum der Wasserstoffinfrastruktur beschleunigen, um die allgemeine Einführung von Brennstoffzellenantrieben zu unterstützen“, so Alison Trueblood, Cummins Executive Director für Europa. „Ein Wasserstoffverbrennungsmotor passt in heutige Fahrzeuge, arbeitet mit den heutigen Getrieben und lässt sich nahtlos in die bestehenden Servicenetzwerke und -praktiken der Branche integrieren“, ergänzt Trueblood in einem Pressebericht des Unternehmens.

Technologie für Wasserstoff-Motoren bereits seit Jahren bekannt

Anders als bei der Brennstoffzellen-Technologie, bei der über den Wasserstoff ein E-Motor im Wagen angetrieben wird, basiert der Bau eines Wasserstoff-Verbrennungsmotors auf dem eines normaler Sprit-Verbennungsmotors.

Diese Technologie sei zwar bereits seit Jahren auch für Autos bekannt, jedoch habe sich bisher nicht wirklich jemand dafür interessiert, da es bislang kostengünstigere Alternativen geben würde, wie Satyanarayanan R. Chakravarthy, Leiter des Nationalen Zentrums für Verbrennungsforschung und -entwicklung des Indian Institute of Technology in Madras erklärt. Doch nun scheinen immer mehr Hersteller auf den Zug aufzuspringen, auch aus Kostengründen.